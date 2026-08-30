Ла Лига: «Реал» — «Малага» учрашуви асосий таркиблари эълон қилинди

·16·Спорт
Ла Лига: «Реал» — «Малага» учрашуви асосий таркиблари эълон қилинди

Испания Ла Лигасининг 3-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида «Малага»ни қабул қилади. Мадриддаги муҳташам «Сантьяго Бернабеу» стадионида кечадиган мазкур беллашув Тошкент вақти билан соат 20:00 да старт олади.

Учрашув бошланишига оз вақт қолганда ҳар икки жамоа мураббийлар штаби баҳсни илк дақиқалардан бошлайдиган асосий таркибларни расман маълум қилди.

Ўйин қайдномаси ва асосий таркиблар

«Қироллик клуби» ушбу баҳсга энг кучли футболчилари билан тўлиқ жанговар ҳолатда майдонга тушади:

  • «Реал Мадрид» бошланғич таркиби: Тибо Куртуа, Трент Александер-Арнольд, Антонио Рюдигер, Дин Ҳейсен, Марк Кукурелья, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Жуд Беллингҳэм, Браҳим Диас, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе;

  • «Малага» бошланғич таркиби: Альфонсо Эрреро, Карлос Пуга, Анхель Ресио, Эйнар Галилеа, Рафита, Рафа Родригес, Исан Мерино, Давид Ларрубия, Карлос Дотор, Хоакин Муньос, Чупе.

Баҳснинг асосий интригаси

  • «Бернабеу»даги ҳужум кучи: Мезбонларнинг ҳужум чизиғида Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ва Браҳим Диас тандеми ҳаракат қилиши баҳснинг муросасиз ва голларга бой бўлишини кўрсатмоқда;

  • Мудофаа синови: АПЛ ва бошқа грандлардан келиб қўшилган қанот ҳамда марказий ҳимоячилар — Трент Александер-Арнольд, Марк Кукурелья ва Дин Ҳейсен «Малага» ҳужумларига қарши жамоа дарвозаси дахлсизлигини сақлашга жавоб беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

4 ўйиндан 4 ғалаба: Каримов «Лугано»нинг ғалабасини сақлаб қолишга ёрдам берди4 ўйиндан 4 ғалаба: Каримов «Лугано»нинг ғалабасини сақлаб қолишга ёрдам бердиБугун, 19:37Ханси Флик Ламине Ямалнинг ҳолати ҳақида нималар деди?Ханси Флик Ламине Ямалнинг ҳолати ҳақида нималар деди?Бугун, 18:50Умар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиУмар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 17:53«Пахтакор» нега ҳимоячи Абдумажидовни Франция клубига сотишни истамади?«Пахтакор» нега ҳимоячи Абдумажидовни Франция клубига сотишни истамади?Бугун, 17:52«Реал» ичида Моуриньюнинг қайтиши ҳақида нималар дейилмоқда?«Реал» ичида Моуриньюнинг қайтиши ҳақида нималар дейилмоқда?Бугун, 17:4639 ёшда даҳшатли шоу: Месси «Интер Майами» сафида илк покерини қайд этди39 ёшда даҳшатли шоу: Месси «Интер Майами» сафида илк покерини қайд этдиБугун, 17:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)