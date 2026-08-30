Ла Лига: «Реал» — «Малага» учрашуви асосий таркиблари эълон қилинди
Испания Ла Лигасининг 3-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида «Малага»ни қабул қилади. Мадриддаги муҳташам «Сантьяго Бернабеу» стадионида кечадиган мазкур беллашув Тошкент вақти билан соат 20:00 да старт олади.
Учрашув бошланишига оз вақт қолганда ҳар икки жамоа мураббийлар штаби баҳсни илк дақиқалардан бошлайдиган асосий таркибларни расман маълум қилди.
Ўйин қайдномаси ва асосий таркиблар
«Қироллик клуби» ушбу баҳсга энг кучли футболчилари билан тўлиқ жанговар ҳолатда майдонга тушади:
«Реал Мадрид» бошланғич таркиби: Тибо Куртуа, Трент Александер-Арнольд, Антонио Рюдигер, Дин Ҳейсен, Марк Кукурелья, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Жуд Беллингҳэм, Браҳим Диас, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе;
«Малага» бошланғич таркиби: Альфонсо Эрреро, Карлос Пуга, Анхель Ресио, Эйнар Галилеа, Рафита, Рафа Родригес, Исан Мерино, Давид Ларрубия, Карлос Дотор, Хоакин Муньос, Чупе.
Баҳснинг асосий интригаси
«Бернабеу»даги ҳужум кучи: Мезбонларнинг ҳужум чизиғида Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ва Браҳим Диас тандеми ҳаракат қилиши баҳснинг муросасиз ва голларга бой бўлишини кўрсатмоқда;
Мудофаа синови: АПЛ ва бошқа грандлардан келиб қўшилган қанот ҳамда марказий ҳимоячилар — Трент Александер-Арнольд, Марк Кукурелья ва Дин Ҳейсен «Малага» ҳужумларига қарши жамоа дарвозаси дахлсизлигини сақлашга жавоб беради.
…