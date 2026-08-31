Сан-Францискода машинист ухлаб қолиб, бошқа поездга урилди (видео)
Сан-Францискода Muni енгил темирйўл поезди машинисти бошқарув вақтида ухлаб қолгани акс этган видео тарқалди. Шундан сўнг поезд йўлда турган бошқа Muni поездига бориб урилган.
Ҳодиса 31 июль куни эрталаб 47-авеню ва Вавона кўчаси чорраҳаси яқинида, Сан-Франциско ҳайвонот боғи шимолида содир бўлган. Видео ёзувда машинист бир неча сония давомида мизғиб қолгани, сўнг тўсатдан уйғониб, олдиндаги поездга яқинлашиб қолганини англагани кўринади.
Тўқнашув оқибатида поезднинг олд ойнаси чилпарчин бўлган. Ҳодиса пайтида ҳар икки поезд ҳам йўловчиларсиз бўлган. Машинист эса енгил жароҳат олгани ҳақида хабар берилган.
Сан-Франциско муниципал транспорт агентлиги (SFMTA) дастлабки текширувда поезд ёки темирйўл инфратузилмасидаги техник носозликлар ҳодисага сабаб бўлмаганини билдирган. Дастлабки хулосага кўра, тўқнашув машинистнинг чарчагани сабабли йўл қўйилган хатоси билан боғлиқ.
Айни пайтда ҳодиса юзасидан расмий текширув давом этмоқда. Машинист вақтинча поезд бошқариш вазифасидан четлатилган.
…