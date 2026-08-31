Сан-Францискода машинист ухлаб қолиб, бошқа поездга урилди (видео)

·29·Дунё
Сан-Францискода машинист ухлаб қолиб, бошқа поездга урилди (видео)

Сан-Францискода Muni енгил темирйўл поезди машинисти бошқарув вақтида ухлаб қолгани акс этган видео тарқалди. Шундан сўнг поезд йўлда турган бошқа Muni поездига бориб урилган.

Ҳодиса 31 июль куни эрталаб 47-авеню ва Вавона кўчаси чорраҳаси яқинида, Сан-Франциско ҳайвонот боғи шимолида содир бўлган. Видео ёзувда машинист бир неча сония давомида мизғиб қолгани, сўнг тўсатдан уйғониб, олдиндаги поездга яқинлашиб қолганини англагани кўринади.

Тўқнашув оқибатида поезднинг олд ойнаси чилпарчин бўлган. Ҳодиса пайтида ҳар икки поезд ҳам йўловчиларсиз бўлган. Машинист эса енгил жароҳат олгани ҳақида хабар берилган.

Сан-Франциско муниципал транспорт агентлиги (SFMTA) дастлабки текширувда поезд ёки темирйўл инфратузилмасидаги техник носозликлар ҳодисага сабаб бўлмаганини билдирган. Дастлабки хулосага кўра, тўқнашув машинистнинг чарчагани сабабли йўл қўйилган хатоси билан боғлиқ.

Айни пайтда ҳодиса юзасидан расмий текширув давом этмоқда. Машинист вақтинча поезд бошқариш вазифасидан четлатилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳурмуз бўғозида даҳшатли портлаш: Супертанкер минага урилиб, ёниб кетдиҲурмуз бўғозида даҳшатли портлаш: Супертанкер минага урилиб, ёниб кетдиБугун, 13:47Тоқаев янги фармонни имзолади: Қозоғистон Бош вазири номи маълум бўлдиТоқаев янги фармонни имзолади: Қозоғистон Бош вазири номи маълум бўлдиБугун, 13:41АҚШда 13 ёшли қизни зўрлаган ўзбекистонлик ҳайдовчи ушландиАҚШда 13 ёшли қизни зўрлаган ўзбекистонлик ҳайдовчи ушландиБугун, 13:32Таиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолдиТаиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолдиБугун, 12:52БАА Эроннинг АҚШ авиабазасига ҳужумларидан сўнг дронни тутиб қолганини маълум қилдиБАА Эроннинг АҚШ авиабазасига ҳужумларидан сўнг дронни тутиб қолганини маълум қилдиБугун, 12:28Ғарбий Қозоғистонда боғча ҳисобчиси ўз маошини 30 миллион тенгега оширганҒарбий Қозоғистонда боғча ҳисобчиси ўз маошини 30 миллион тенгега оширганБугун, 12:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар