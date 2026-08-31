Ҳурмуз бўғозида даҳшатли портлаш: Супертанкер минага урилиб, ёниб кетди

·0·Дунё
Ҳурмуз бўғозида даҳшатли портлаш: Супертанкер минага урилиб, ёниб кетди

Стратегик аҳамиятга эга бўлган Ҳурмуз бўғозида фавқулодда ҳолат юз берди. Бўғознинг жанубий қисмида улкан супертанкер денгиз миналарига йўлиқиб, портлаб кетди. Бу ҳақда Эроннинг нуфузли Fars агентлиги Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (КСИР) матбуот хизматига таяниб расман хабар тарқатди.

Хабарда қайд этилишича, танкер Эрон томони билан келишмаган ҳолда «ноқонуний йўналиш» орқали сузиб ўтишга уринган ва бир вақтнинг ўзида иккита денгиз минасига дуч келган.

Кема тўлиқ тўхтатилди: Портлаш тафсилотлари ва оқибатлари

Ҳодиса ортидан юзага келган вазият бўйича қуйидаги маълумотлар очиқланди:

  • Иккита мина ва ёнғин: Кема кесиб ўтиш тақиқланган ҳудудда кетма-кет иккита минага урилган. Кучли портлаш натижасида бортда ёнғин келиб чиққан ва танкер ҳаракати тўлиқ тўхтаган;

  • Экипаж тақдири номаълум: Ҳозирча баёнотда жароҳатланганлар, ҳалок бўлганлар, кеманинг қайси давлатга тегишли экани ва экипаж аъзоларининг кейинги тақдири бўйича аниқ тафсилотлар берилмаган;

  • КСИРнинг қатъий ультиматуми: Эрон Ҳарбий-денгиз кучлари белгиланган қонун-қоидаларни бузиб, бўғоздан ноқонуний ўтишга уринган ҳар қандай хорижий кемани худди шундай аянчли тақдир кутишини яна бир бор кескин огоҳлантирди.

Минтақадаги кескинлик: Ракета зарбалари ва базаларга ҳужумлар

Мазкур воқеа Форс кўрфазидаги анчадан бери кучайиб бораётган ҳарбий-сиёсий тўқнашувларнинг навбатдаги босқичи бўлди:

  • Ҳурмуздаги олдинги зарбалар: Бундан аввал ҳам Эрон ҳарбийлари Ҳурмуз бўғозидаги АҚШ ҳарбий кемалари йўналиши бўйлаб ракета зарбалари бергани қайд этилган эди;

  • Иорданиядаги авиабазалар нишонда: Шунингдек, минтақадаги кескинлик доирасида АҚШнинг Иордания ҳудудида жойлашган «Қирол Ҳусайн» ва «Ал-Азрақ» авиабазаларига ҳам ҳужумлар уюштирилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоқаев янги фармонни имзолади: Қозоғистон Бош вазири номи маълум бўлдиТоқаев янги фармонни имзолади: Қозоғистон Бош вазири номи маълум бўлдиБугун, 13:41АҚШда 13 ёшли қизни зўрлаган ўзбекистонлик ҳайдовчи ушландиАҚШда 13 ёшли қизни зўрлаган ўзбекистонлик ҳайдовчи ушландиБугун, 13:32Сан-Францискода машинист ухлаб қолиб, бошқа поездга урилди (видео)Сан-Францискода машинист ухлаб қолиб, бошқа поездга урилди (видео)Бугун, 13:04Таиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолдиТаиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолдиБугун, 12:52БАА Эроннинг АҚШ авиабазасига ҳужумларидан сўнг дронни тутиб қолганини маълум қилдиБАА Эроннинг АҚШ авиабазасига ҳужумларидан сўнг дронни тутиб қолганини маълум қилдиБугун, 12:28Ғарбий Қозоғистонда боғча ҳисобчиси ўз маошини 30 миллион тенгега оширганҒарбий Қозоғистонда боғча ҳисобчиси ўз маошини 30 миллион тенгега оширганБугун, 12:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар