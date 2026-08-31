Ҳурмуз бўғозида даҳшатли портлаш: Супертанкер минага урилиб, ёниб кетди
Стратегик аҳамиятга эга бўлган Ҳурмуз бўғозида фавқулодда ҳолат юз берди. Бўғознинг жанубий қисмида улкан супертанкер денгиз миналарига йўлиқиб, портлаб кетди. Бу ҳақда Эроннинг нуфузли Fars агентлиги Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (КСИР) матбуот хизматига таяниб расман хабар тарқатди.
Хабарда қайд этилишича, танкер Эрон томони билан келишмаган ҳолда «ноқонуний йўналиш» орқали сузиб ўтишга уринган ва бир вақтнинг ўзида иккита денгиз минасига дуч келган.
Кема тўлиқ тўхтатилди: Портлаш тафсилотлари ва оқибатлари
Ҳодиса ортидан юзага келган вазият бўйича қуйидаги маълумотлар очиқланди:
Иккита мина ва ёнғин: Кема кесиб ўтиш тақиқланган ҳудудда кетма-кет иккита минага урилган. Кучли портлаш натижасида бортда ёнғин келиб чиққан ва танкер ҳаракати тўлиқ тўхтаган;
Экипаж тақдири номаълум: Ҳозирча баёнотда жароҳатланганлар, ҳалок бўлганлар, кеманинг қайси давлатга тегишли экани ва экипаж аъзоларининг кейинги тақдири бўйича аниқ тафсилотлар берилмаган;
КСИРнинг қатъий ультиматуми: Эрон Ҳарбий-денгиз кучлари белгиланган қонун-қоидаларни бузиб, бўғоздан ноқонуний ўтишга уринган ҳар қандай хорижий кемани худди шундай аянчли тақдир кутишини яна бир бор кескин огоҳлантирди.
Минтақадаги кескинлик: Ракета зарбалари ва базаларга ҳужумлар
Мазкур воқеа Форс кўрфазидаги анчадан бери кучайиб бораётган ҳарбий-сиёсий тўқнашувларнинг навбатдаги босқичи бўлди:
Ҳурмуздаги олдинги зарбалар: Бундан аввал ҳам Эрон ҳарбийлари Ҳурмуз бўғозидаги АҚШ ҳарбий кемалари йўналиши бўйлаб ракета зарбалари бергани қайд этилган эди;
Иорданиядаги авиабазалар нишонда: Шунингдек, минтақадаги кескинлик доирасида АҚШнинг Иордания ҳудудида жойлашган «Қирол Ҳусайн» ва «Ал-Азрақ» авиабазаларига ҳам ҳужумлар уюштирилган.
…