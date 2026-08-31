Бир кечада рекорд даражадаги 239 та дрон уриб туширилди: ёпирилма ҳужум
Россия ҳудудлари 30 августдан 31 августга ўтар кечаси кенг кўламли ва ёпирилма дронлар ҳужумига учради. Россия Мудофаа вазирлигининг расмий баёнотига кўра, мамлакатнинг навбатчи Ҳаво ҳужумидан мудофаа (ПВО) тизимлари тун давомида рекорд миқдордаги учувчисиз аппаратларни зарарсизлантиришга муваффақ бўлган.
Расмий ҳисоботда 30 август куни соат 20:00 дан 31 август эрталабки 08:00 гача бўлган 12 соатлик вақт оралиғида жами 239 та самолёт типидаги дрон тутиб қолингани ва йўқ қилингани очиқланди.
15 дан ортиқ ҳудуд нишонда: Дронлар қаерларда уриб туширилди?
Ҳарбий идора тақдим этган маълумотларга кўра, ҳужум географияси жуда кенг қамровли бўлган. Учувчисиз аппаратлар қуйидаги ҳудудлар осмонида йўқ қилинди:
Чегараолди ва марказий вилоятлар: Белгород, Брянск, Воронеж, Калуга, Курск, Липецк, Орёл ҳамда Тула вилоятлари;
Жануб ва Волгабўйи ҳудудлари: Ростов, Самара, Саратов, Тамбов вилоятлари ва Краснодар ўлкаси;
Пойтахт ва денгиз акваторияси: Москва минтақаси, Қрим Республикаси ҳамда Қора денгиз акваторияси устида.
Ростов вилоятида нималар юз берди?
Ҳужумнинг асосий зарбаларидан бирини қабул қилган Ростов вилоятидаги вазият юзасидан вилоят губернатори Юрий Слюсарь эрталаб расмий изоҳ берди:
30 дан ортиқ БПЛА: Ҳудуд осмонида ПВО кучлари томонидан 30 дан ортиқ учувчисиз аппарат уриб туширилди;
6 та туманда хавф: Губернаторнинг сўзларига кўра, зарарсизлантириш ишлари вилоятнинг 6 та асосий туманида — Чертково, Шолохов, Тарасов, Миллерово, Верхнедон ва Боков туманлари ҳудудида амалга оширилган.
…