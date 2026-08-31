Рафаэл Леау «Галатасарой»га ўтганидан сўнг кутилмаган баёнот берди
Европа трансфер бозорининг навбатдаги шов-шувли келишувларидан бири амалга ошди. «Милан» ва Португалия миллий терма жамоасининг етакчи ҳужумчиси Рафаэл Леау Туркиянинг «Галатасарой» клуби аъзосига айланди. 27 ёшли португалиялик юлдуз Истанбул грандига кўчиб ўтганидан сўнг клуб матбуот хизматига катта интервью бериб, ушбу қарорининг сабабларини очиқлади.
Вингернинг таъкидлашича, Истанбул клуби раҳбарияти уни ўз сафига қўшиб олиш учун ёз бошидан буён қатъий ҳаракат қилган.
«Июндан бери мени олиб келишга уринишди»: Леаунинг илк фикрлари
Рафаэл Леау «Галатасарой» сафига қўшилиш тафсилотлари ва жамоадаги мақсадларига қуйидагича тўхталди:
Клубнинг қатъий қизиқиши: «„Галатасарой“ июнь ойидан буён мени бу ерга олиб келиш учун жуда кўп ҳаракат қилди. Уларга билдирилган юксак қизиқиш ва ишонч учун катта раҳмат айтаман»;
Бош мақсад — совринлар: «Бу жуда катта клуб. Ўтган мавсумда жамоа чемпион бўлди, мен эса бу ерга кубокларни қўлга киритиш ва мухлисларга ана шу ғалаба ҳиссиётларини улашиш учун келдим. Таркиб жуда кучли шаклланмоқда ва мен ҳам жамоа муваффақиятларига ўз ҳиссамни қўшмоқчиман»;
Мухлисларга мурожаат: «Ишқибозларимизга қувонч улашишни, голларим ва голли узатмаларим билан жамоани олдинга бошлашни хоҳлайман. Шунинг учун улар билан бирга эканимдан жуда бахтлиман».
Рафаэл Леаунинг «Милан»даги статистикаси
Португалиялик маҳоратли ҳужумчи А Сериядаги сўнгги мавсумида қуйидагича кўрсаткичларга эришган эди:
Майдонга тушиш: «Милан» либосида жами 31 та учрашувда иштирок этди;
Сермаҳсуллик: Рақиблар дарвозасига 10 та гол киритиб, жамоадошларига 3 та голли узатма (ассист) етказиб берди.
…