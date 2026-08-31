Рафаэл Леау «Галатасарой»га ўтганидан сўнг кутилмаган баёнот берди

·9·Спорт
Рафаэл Леау «Галатасарой»га ўтганидан сўнг кутилмаган баёнот берди

Европа трансфер бозорининг навбатдаги шов-шувли келишувларидан бири амалга ошди. «Милан» ва Португалия миллий терма жамоасининг етакчи ҳужумчиси Рафаэл Леау Туркиянинг «Галатасарой» клуби аъзосига айланди. 27 ёшли португалиялик юлдуз Истанбул грандига кўчиб ўтганидан сўнг клуб матбуот хизматига катта интервью бериб, ушбу қарорининг сабабларини очиқлади.

Вингернинг таъкидлашича, Истанбул клуби раҳбарияти уни ўз сафига қўшиб олиш учун ёз бошидан буён қатъий ҳаракат қилган.

«Июндан бери мени олиб келишга уринишди»: Леаунинг илк фикрлари

Рафаэл Леау «Галатасарой» сафига қўшилиш тафсилотлари ва жамоадаги мақсадларига қуйидагича тўхталди:

  • Клубнинг қатъий қизиқиши: «„Галатасарой“ июнь ойидан буён мени бу ерга олиб келиш учун жуда кўп ҳаракат қилди. Уларга билдирилган юксак қизиқиш ва ишонч учун катта раҳмат айтаман»;

  • Бош мақсад — совринлар: «Бу жуда катта клуб. Ўтган мавсумда жамоа чемпион бўлди, мен эса бу ерга кубокларни қўлга киритиш ва мухлисларга ана шу ғалаба ҳиссиётларини улашиш учун келдим. Таркиб жуда кучли шаклланмоқда ва мен ҳам жамоа муваффақиятларига ўз ҳиссамни қўшмоқчиман»;

  • Мухлисларга мурожаат: «Ишқибозларимизга қувонч улашишни, голларим ва голли узатмаларим билан жамоани олдинга бошлашни хоҳлайман. Шунинг учун улар билан бирга эканимдан жуда бахтлиман».

Рафаэл Леаунинг «Милан»даги статистикаси

Португалиялик маҳоратли ҳужумчи А Сериядаги сўнгги мавсумида қуйидагича кўрсаткичларга эришган эди:

  • Майдонга тушиш: «Милан» либосида жами 31 та учрашувда иштирок этди;

  • Сермаҳсуллик: Рақиблар дарвозасига 10 та гол киритиб, жамоадошларига 3 та голли узатма (ассист) етказиб берди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов Туркияда қаторасига 3-ўйинда гол уриб, рекорд қайд этмоқда!Шомуродов Туркияда қаторасига 3-ўйинда гол уриб, рекорд қайд этмоқда!Бугун, 11:31Коди Гакпо нега «Тоттенхэм»ни алдаб, «Манчестер Сити»ни танлади?Коди Гакпо нега «Тоттенхэм»ни алдаб, «Манчестер Сити»ни танлади?Бугун, 11:27Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот бердиЭмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот бердиБугун, 11:21Реал Мадрид Малага устидан ишончли ғалаба қозондиРеал Мадрид Малага устидан ишончли ғалаба қозондиБугун, 09:50Сонг Ядонг Умар Нурмагомедов ҳақида кескин фикр билдирди...Сонг Ядонг Умар Нурмагомедов ҳақида кескин фикр билдирди...Бугун, 09:16Азизян Гуськовнинг Анкалаевга қарши жангидаги парда орти воқеаларни очиқладиАзизян Гуськовнинг Анкалаевга қарши жангидаги парда орти воқеаларни очиқладиБугун, 09:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)