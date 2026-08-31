Ғарбий Қозоғистонда боғча ҳисобчиси ўз маошини 30 миллион тенгега оширган

·3·Дунё
Ғарбий Қозоғистонда боғча ҳисобчиси ўз маошини 30 миллион тенгега оширган

Ғарбий Қозоғистон вилояти Сирим туманидаги боғчалардан бирининг ҳисобчиси бюджет маблағларини ўзлаштирганликда гумонланмоқда. У беш йил давомида ўзининг банк ҳисоб рақамларига штат жадвалида белгиланган маошидан ортиқча равишда 30 миллион тенгадан зиёд (қарийб 65 минг доллар) маблағ ўтказган.

Бу ҳақда Ғарбий Қозоғистон вилояти прокуратураси маълум қилди.

Прокуратура текшируви давомида боғча ҳисобчиси бир неча йил давомида ўз маошини асоссиз равишда ошириб, қўшимча маблағларни шахсий банк ҳисоб рақамларига ўтказиб келгани аниқланган.

Мазкур ҳолат юзасидан туман прокуратураси томонидан Қозоғистон Жиноят кодексининг 189-моддаси 4-қисми 2-банди — (ўта йирик миқдорда ўзлаштириш) бўйича терговга қадар текширув бошланган. Кейинчалик ишни давом эттириш учун Ғарбий Қозоғистон вилояти Иқтисодий тергов департаментига юборилган.

Айни пайтда жиноят иши бўйича тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Қозоғистон қонунчилигига кўра, мазкур модда бўйича айбдор деб топилган шахсга мол-мулкини мусодара қилиш, муайян лавозимларда ишлаш ёки муайян фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқидан маҳрум этиш билан бирга 12 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Эроннинг Ларак оролига зарба берди: янги хавф юзага келди (видео)АҚШ Эроннинг Ларак оролига зарба берди: янги хавф юзага келди (видео)Бугун, 10:45«Макка» битими: Истанбулда муҳим йиғилиш бошланади«Макка» битими: Истанбулда муҳим йиғилиш бошланадиБугун, 10:18Ҳақиқий буюмлар билан турмуш қурганлар: ғалати «никоҳлар» тарихи (фото)Ҳақиқий буюмлар билан турмуш қурганлар: ғалати «никоҳлар» тарихи (фото)Бугун, 05:56Швецияда 7 нафар сайёҳ эскалаторда кутилмаган ҳолатга тушди (видео)Швецияда 7 нафар сайёҳ эскалаторда кутилмаган ҳолатга тушди (видео)Бугун, 04:21Путин, Трамп ва Зеленский учрашуви қачон бўлиши мумкин? Ягона шарти маълум қилиндиПутин, Трамп ва Зеленский учрашуви қачон бўлиши мумкин? Ягона шарти маълум қилиндиКеча, 23:04АҚШ Саудия Арабистонининг ҳусийларга қарши режасини рад этдиАҚШ Саудия Арабистонининг ҳусийларга қарши режасини рад этдиКеча, 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар