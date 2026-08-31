Li Auto раҳбари янги Мега минивенини биринчи iPhone билан таққослади

·3·Авто
Li Auto раҳбари янги Мега минивенини биринчи iPhone билан таққослади

Хитойнинг таниқли электромобиллар ишлаб чиқарувчиси Li Auto ўзининг янги авлодидаги флагман электр минивени — Мега моделини тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. Компания асосчиси ва раҳбари Ли Сян ушбу автомобил транспорт бозори учун ўзига хос бурилиш нуқтаси бўлишини таъкидлаб, уни смартфонлар оламини тубдан ўзгартириб юборган илк iPhone билан қиёслади. ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод MPВ бозордаги мавжуд тасаввурларни бутунлай ўзгартириб юборишга қодир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Технологик инқилоб ва инновацион платформа

Янги Li Auto Mega тўғридан-тўғри илғор электр архитектурада йиғилган бўлиб, замонавий талабларга жавоб берадиган 800 вольтли юқори кучланишли тизим билан жиҳозланди. Автомобил конструкциясига фаол осма тизими, симлар ёрдамида бошқариладиган рул механизми ҳамда бурилувчи орқа ғилдираклар киритилган. Муҳандисларнинг бу каби ечимлари оғир ва йирик габаритли транспорт воситасини бошқаришни сезиларли даражада осонлаштиради.

Шунингдек, минивен хавфсизлик ва автоном бошқарув тизимини таъминлаш мақсадида бир йўла тўртта лидарга эга бўлади. Ушбу илғор технологиялар туфайли ишлаб чиқарувчи катта ҳажмли минивеннинг чаққонлиги ва бошқарувчанлигини янги босқичга олиб чиқишни ният қилган. Дастлабки маълумотларга кўра, автомобилнинг бурилиш радиуси атиги 5,8 метрни ташкил этиши кутилмоқда, бу эса айрим кроссоверлар кўрсаткичига яқиндир.

Раҳбарият режалари ва ўтмишдаги хатолар

Ли Сян айнан махсус электр платформага ўтиш Мега конструкциясини тубдан қайта кўриб чиқишга имкон берганини урғулади. Унинг фикрича, бу нафақат ҳайдовчи, балки барча йўловчилар учун ҳам мутлақо янги қулайлик даражасини тақдим этади. Бироқ компания раҳбарининг бундай дадил баёнотлари бозорда турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки биринчи авлод модели кутилганидек улкан муваффақиятга эришмаган эди.

Эслатиб ўтамиз, 2024-йилда бозорга чиқарилган биринчи авлод Li Auto Mega оммавий хитга айлана олмаган ва унинг умумий етказиб бериш ҳажми 32 508 донани ташкил этган холос. Бунинг устига, батарея қизиб кетиш хавфи мавжудлиги сабабли тахминан 11 000 та машина қайтариб олиниб, техник текширувдан ўтказилган эди.

Шунга қарамай, бренд янги авлод маҳсулотига катта умид боғламоқда ва барча камчиликларни бартараф этишга ҳаракат қилмоқда. Компания баёнотига кўра, янги авлод Li Auto Mega минивенининг расмий савдолари жорий йилнинг 2-сентябридан бошланади. Автомобил ихлосмандлари ушбу модел компания вадаларини оқлай олиши ёки йўқлигини яқин орада ўзлари баҳолашлари мумкин бўлади.

Li AutoЭлектромобилларМинивенХитой автомобиллариАвто янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hyundai ўзининг илк брутал рамный внедорожники Боулдерни фош қилдиHyundai ўзининг илк брутал рамный внедорожники Боулдерни фош қилдиБугун, 02:26Toyota 2028-йилда оммавий машиналар учун янги автопилотни тақдим этадиToyota 2028-йилда оммавий машиналар учун янги автопилотни тақдим этадиКеча, 20:56Автомобилни жарима майдонидан чиқариш осонлашди: янги тартиб (видео)Автомобилни жарима майдонидан чиқариш осонлашди: янги тартиб (видео)Кеча, 18:16BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтдиBYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтдиКеча, 14:25Toyota ҲиАсе экстремал автодомга айлантирилдиToyota ҲиАсе экстремал автодомга айлантирилдиКеча, 12:21Hyundai натрий батареяларга ўтмоқда: улар 25 йил хизмат қиладиHyundai натрий батареяларга ўтмоқда: улар 25 йил хизмат қилади29.08, 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди