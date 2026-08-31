Li Auto раҳбари янги Мега минивенини биринчи iPhone билан таққослади
Хитойнинг таниқли электромобиллар ишлаб чиқарувчиси Li Auto ўзининг янги авлодидаги флагман электр минивени — Мега моделини тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. Компания асосчиси ва раҳбари Ли Сян ушбу автомобил транспорт бозори учун ўзига хос бурилиш нуқтаси бўлишини таъкидлаб, уни смартфонлар оламини тубдан ўзгартириб юборган илк iPhone билан қиёслади. ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод MPВ бозордаги мавжуд тасаввурларни бутунлай ўзгартириб юборишга қодир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Технологик инқилоб ва инновацион платформаЯнги Li Auto Mega тўғридан-тўғри илғор электр архитектурада йиғилган бўлиб, замонавий талабларга жавоб берадиган 800 вольтли юқори кучланишли тизим билан жиҳозланди. Автомобил конструкциясига фаол осма тизими, симлар ёрдамида бошқариладиган рул механизми ҳамда бурилувчи орқа ғилдираклар киритилган. Муҳандисларнинг бу каби ечимлари оғир ва йирик габаритли транспорт воситасини бошқаришни сезиларли даражада осонлаштиради.
Шунингдек, минивен хавфсизлик ва автоном бошқарув тизимини таъминлаш мақсадида бир йўла тўртта лидарга эга бўлади. Ушбу илғор технологиялар туфайли ишлаб чиқарувчи катта ҳажмли минивеннинг чаққонлиги ва бошқарувчанлигини янги босқичга олиб чиқишни ният қилган. Дастлабки маълумотларга кўра, автомобилнинг бурилиш радиуси атиги 5,8 метрни ташкил этиши кутилмоқда, бу эса айрим кроссоверлар кўрсаткичига яқиндир.
Раҳбарият режалари ва ўтмишдаги хатоларЛи Сян айнан махсус электр платформага ўтиш Мега конструкциясини тубдан қайта кўриб чиқишга имкон берганини урғулади. Унинг фикрича, бу нафақат ҳайдовчи, балки барча йўловчилар учун ҳам мутлақо янги қулайлик даражасини тақдим этади. Бироқ компания раҳбарининг бундай дадил баёнотлари бозорда турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки биринчи авлод модели кутилганидек улкан муваффақиятга эришмаган эди.
Эслатиб ўтамиз, 2024-йилда бозорга чиқарилган биринчи авлод Li Auto Mega оммавий хитга айлана олмаган ва унинг умумий етказиб бериш ҳажми 32 508 донани ташкил этган холос. Бунинг устига, батарея қизиб кетиш хавфи мавжудлиги сабабли тахминан 11 000 та машина қайтариб олиниб, техник текширувдан ўтказилган эди.
Шунга қарамай, бренд янги авлод маҳсулотига катта умид боғламоқда ва барча камчиликларни бартараф этишга ҳаракат қилмоқда. Компания баёнотига кўра, янги авлод Li Auto Mega минивенининг расмий савдолари жорий йилнинг 2-сентябридан бошланади. Автомобил ихлосмандлари ушбу модел компания вадаларини оқлай олиши ёки йўқлигини яқин орада ўзлари баҳолашлари мумкин бўлади.
…