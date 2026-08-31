OnePlus 16 флагмани илғор Ориентал Скреэн 4.0 экрани билан жиҳозланади
Смартфонлар бозори етакчилари ўзларининг бўлғуси қурилмалари учун инновацион технологияларни жорий этишда давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, таниқли инсайдер Digital Chat Station ўзининг янги OnePlus 16 смартфонидан фойдаланиш тажрибаси билан ўртоқлашди ва қурилманинг асосий дисплей хусусиятларини ошкор қилди. Ушбу флагман фойдаланувчиларга энг сўнгги ишланмалар ҳамда юқори унумдорликни тақдим этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, келгуси авлод қурилмаси янги авлодаги Ориентал Скреэн 4.0 экрани билан таъминланади. Мазкур дисплей 165 Hz каби жуда юқори янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Бу эса интерфейс ва ўйинлардаги тасвирларнинг ўта силлиқ ҳамда маромида намойиш этилишини таъминлаб беради.
Илғор технологиялар ва янги КолорОС 17Дастурий таъминот борасида ҳам сезиларли ўзгаришлар режалаштирилган. Хабарларга кўра, OnePlus 16 смартфони олдиндан ўрнатилган КолорОС 17 операцион тизими билан етказиб берилади. Ушбу тизим ўз ичига бутунлай янги тизимли анимацияларни олиб, умуман олганда қурилманинг ишлаш тезлиги ва равонлигини янада оширади.
Дисплей қисмида дисплейсозлик саноатининг сўнгги ютуқлари мужассамлашган. Инсайдернинг аниқлик киритишича, экран ишлаб чиқаришда БОE компаниясининг эксклюзив X4 люминесцент материали қўлланилган. Шунингдек, қурилма энг янги технологик жараён асосида ишлаб чиқилган махсус ўзининг дисплей чипи билан жиҳозланади.
Кўзни ҳимоя қилиш ва мукаммал дизайнЯнги экран саноатда ягона бўлган уч карибровка тизимига эга экани билан ажралиб туради. Шу билан бирга, унда Oppo компаниясининг кўзни ҳимоя қилиш бўйича энг сўнгги технологиялари татбиқ этилган бўлиб, бу узоқ вақт давомида смартфондан фойланганда кўз чарчашининг олдини олади.
Ташқи кўриниш ва дизайн борасида ҳам жиддий қадам ташланган. Смартфон экранининг барча тўрт томони ўта юпқа рамка (ҳошия) билан ўралган бўлиб, бу қурилмага замонавий ва премиум қиёфа бағишлайди. Шунингдек, OnePlus 16 махсус эксклюзив ўйин технологияларига ҳам эга бўлиб, улар ҳақида инсайдер яқин кунларда қўшимча маълумот беришни вада қилган.
…