OnePlus 16 флагмани илғор Ориентал Скреэн 4.0 экрани билан жиҳозланади

·0·Техно
OnePlus 16 флагмани илғор Ориентал Скреэн 4.0 экрани билан жиҳозланади

Смартфонлар бозори етакчилари ўзларининг бўлғуси қурилмалари учун инновацион технологияларни жорий этишда давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, таниқли инсайдер Digital Chat Station ўзининг янги OnePlus 16 смартфонидан фойдаланиш тажрибаси билан ўртоқлашди ва қурилманинг асосий дисплей хусусиятларини ошкор қилди. Ушбу флагман фойдаланувчиларга энг сўнгги ишланмалар ҳамда юқори унумдорликни тақдим этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, келгуси авлод қурилмаси янги авлодаги Ориентал Скреэн 4.0 экрани билан таъминланади. Мазкур дисплей 165 Hz каби жуда юқори янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Бу эса интерфейс ва ўйинлардаги тасвирларнинг ўта силлиқ ҳамда маромида намойиш этилишини таъминлаб беради.

Илғор технологиялар ва янги КолорОС 17

Дастурий таъминот борасида ҳам сезиларли ўзгаришлар режалаштирилган. Хабарларга кўра, OnePlus 16 смартфони олдиндан ўрнатилган КолорОС 17 операцион тизими билан етказиб берилади. Ушбу тизим ўз ичига бутунлай янги тизимли анимацияларни олиб, умуман олганда қурилманинг ишлаш тезлиги ва равонлигини янада оширади.

Дисплей қисмида дисплейсозлик саноатининг сўнгги ютуқлари мужассамлашган. Инсайдернинг аниқлик киритишича, экран ишлаб чиқаришда БОE компаниясининг эксклюзив X4 люминесцент материали қўлланилган. Шунингдек, қурилма энг янги технологик жараён асосида ишлаб чиқилган махсус ўзининг дисплей чипи билан жиҳозланади.

Кўзни ҳимоя қилиш ва мукаммал дизайн

Янги экран саноатда ягона бўлган уч карибровка тизимига эга экани билан ажралиб туради. Шу билан бирга, унда Oppo компаниясининг кўзни ҳимоя қилиш бўйича энг сўнгги технологиялари татбиқ этилган бўлиб, бу узоқ вақт давомида смартфондан фойланганда кўз чарчашининг олдини олади.

Ташқи кўриниш ва дизайн борасида ҳам жиддий қадам ташланган. Смартфон экранининг барча тўрт томони ўта юпқа рамка (ҳошия) билан ўралган бўлиб, бу қурилмага замонавий ва премиум қиёфа бағишлайди. Шунингдек, OnePlus 16 махсус эксклюзив ўйин технологияларига ҳам эга бўлиб, улар ҳақида инсайдер яқин кунларда қўшимча маълумот беришни вада қилган.

OnePlusOnePlus 16Ориентал СкреэнСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Непалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолдиНепалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолдиБугун, 11:59Huawei Мате ХТ 2 смартфони Хитойда олдиндан буюртмага очилдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони Хитойда олдиндан буюртмага очилдиБугун, 11:21Камералар танимай қолади: Сунъий интеллектни чалғитувчи «ақлли» кўйлак яратилдиКамералар танимай қолади: Сунъий интеллектни чалғитувчи «ақлли» кўйлак яратилдиБугун, 11:05Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқдаGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқдаБугун, 09:52Specialized компанияси янги Турбо Вадо электровелосипедини тақдим этдиSpecialized компанияси янги Турбо Вадо электровелосипедини тақдим этдиБугун, 09:24Samsung Galaxy З Fold8 Ultra чидамлилик тестида синиб қолдиSamsung Galaxy З Fold8 Ultra чидамлилик тестида синиб қолдиБугун, 03:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди