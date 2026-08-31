Франциялик севишганлар никоҳдан олдин ака-сингил эмаслигини текширишди

·39·Дунё
Франциялик севишганлар никоҳдан олдин ака-сингил эмаслигини текширишди

Франциялик Артур Кермалвезен донор уруғидан туғилгани сабабли болалигидан ўз биологик отасини излаб яшади. У кўчадаги эркаклар, ҳатто ўқитувчиларини ҳам эҳтимолий отаси бўлиши мумкин деб ўйларди.

Вояга етгач, у донор фарзанди бўлган Одри билан 2010 йилда Парижда танишди. Одри бу учрашувни «бир қарашда севги» деб таърифлайди. Аммо уларнинг муносабатида жиддий муаммо бор эди: иккаласи ҳам Париждаги донорлик тизими орқали туғилган ва бир донорнинг фарзандлари, яъни ярим ака-сингил бўлишлари эҳтимоли мавжуд эди.

Ўша пайтда Францияда уй шароитида ДНК тестлари тақиқланган, донорлар эса қонун билан аноним сақланган. Шу боис жуфтлик қариндош ёки қариндош эмаслигини аниқлашда катта қийинчиликка дуч келди.

Ниҳоят, Жанубий Франциядаги шифокор 900 евро эвазига уларга генетик текширув ўтказди. Натижа Артур ва Одри қариндош эмаслигини кўрсатди. Бироқ текширув қонун доирасида амалга оширилмагани уларда шубҳа қолдирди.

Одри, юрист сифатида, донорлик тизимидаги қонунларни ўзгартириш учун бир неча йил судлашди. У донорининг шахси, соғлиғи ва бошқа фарзандлари ҳақида маълумот олишни истарди. Бироқ 2015 йилда Франциянинг энг юқори маъмурий суди унинг сўнгги апелляциясини ҳам рад этди.

Шунга қарамай, жуфтлик 2013 йилда «тақдирга ишониб» турмуш қурди. Кейинчалик шифокорлар уларнинг донорлари турли йилларда туғилганини аниқлаб, бир одам бўлиши мумкин эмаслигини маълум қилди.

Qumli sohilda quyosh ko'zoynagi taqqan er-xotin va ikki nafar kichik bola turibdi.

Бироқ Артурнинг шубҳаси тўлиқ йўқолмади. Охир-оқибат улар уй шароитида ДНК тестини топширишди. Натижа уларнинг қариндош эмаслигини яна бир бор тасдиқлади.

Тест Одри учун янада ҳайратланарли маълумотларни очди. У ўзининг биологик синглиси Софи билан аввал судда танишганини билди. Улар бир-бирининг ҳуқуқий ишларида иштирок этган бўлса-да, аслида бир донорнинг фарзандлари экан.

Одри ва Артур билан бирга тест топширган яна саккиз нафар донор фарзандидан икки жуфт ҳам бир донорга тегишли экани аниқланди.

2017 йилда Артур ниҳоят биологик отаси билан боғланишга муваффақ бўлди. Кейинчалик Одри ҳам ўз донори Филиппни топди, аммо у вафот этган эди. Филиппнинг оиласи Одрини илиқ кутиб олди ва унга унинг суратлари, видеолари ҳамда оилавий тарихи ҳақида маълумот берди.

Одрининг ҳуқуқий кураши Францияда донор фарзандларининг ҳуқуқлари ўзгаришига туртки бўлди. 2025 йил апрелидан кейин туғилган донор фарзандлари вояга етгач, донорининг шахсини билиш ҳуқуқига эга бўлди.

Одри эса ҳануз ўз қарашида қатъий: «Ҳар бир инсон ўз келиб чиқиши ва тарихини билиш ҳуқуқига эга».

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Калифорнияда уч айиқ боласи билан сув бакидан топилдиКалифорнияда уч айиқ боласи билан сув бакидан топилдиБугун, 14:45«Берлин саросимада»: Россия санкцияларига қарши чиққан партия ҳокимиятга яқинлашмоқда«Берлин саросимада»: Россия санкцияларига қарши чиққан партия ҳокимиятга яқинлашмоқдаБугун, 14:12Бир кечада рекорд даражадаги 239 та дрон уриб туширилди: ёпирилма ҳужумБир кечада рекорд даражадаги 239 та дрон уриб туширилди: ёпирилма ҳужумБугун, 14:04Ҳурмуз бўғозида даҳшатли портлаш: Супертанкер минага урилиб, ёниб кетдиҲурмуз бўғозида даҳшатли портлаш: Супертанкер минага урилиб, ёниб кетдиБугун, 13:47Тоқаев янги фармонни имзолади: Қозоғистон Бош вазири номи маълум бўлдиТоқаев янги фармонни имзолади: Қозоғистон Бош вазири номи маълум бўлдиБугун, 13:41АҚШда 13 ёшли қизни зўрлаган ўзбекистонлик ҳайдовчи ушландиАҚШда 13 ёшли қизни зўрлаган ўзбекистонлик ҳайдовчи ушландиБугун, 13:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар