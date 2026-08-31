Франциялик севишганлар никоҳдан олдин ака-сингил эмаслигини текширишди
Франциялик Артур Кермалвезен донор уруғидан туғилгани сабабли болалигидан ўз биологик отасини излаб яшади. У кўчадаги эркаклар, ҳатто ўқитувчиларини ҳам эҳтимолий отаси бўлиши мумкин деб ўйларди.
Вояга етгач, у донор фарзанди бўлган Одри билан 2010 йилда Парижда танишди. Одри бу учрашувни «бир қарашда севги» деб таърифлайди. Аммо уларнинг муносабатида жиддий муаммо бор эди: иккаласи ҳам Париждаги донорлик тизими орқали туғилган ва бир донорнинг фарзандлари, яъни ярим ака-сингил бўлишлари эҳтимоли мавжуд эди.
Ўша пайтда Францияда уй шароитида ДНК тестлари тақиқланган, донорлар эса қонун билан аноним сақланган. Шу боис жуфтлик қариндош ёки қариндош эмаслигини аниқлашда катта қийинчиликка дуч келди.
Ниҳоят, Жанубий Франциядаги шифокор 900 евро эвазига уларга генетик текширув ўтказди. Натижа Артур ва Одри қариндош эмаслигини кўрсатди. Бироқ текширув қонун доирасида амалга оширилмагани уларда шубҳа қолдирди.
Одри, юрист сифатида, донорлик тизимидаги қонунларни ўзгартириш учун бир неча йил судлашди. У донорининг шахси, соғлиғи ва бошқа фарзандлари ҳақида маълумот олишни истарди. Бироқ 2015 йилда Франциянинг энг юқори маъмурий суди унинг сўнгги апелляциясини ҳам рад этди.
Шунга қарамай, жуфтлик 2013 йилда «тақдирга ишониб» турмуш қурди. Кейинчалик шифокорлар уларнинг донорлари турли йилларда туғилганини аниқлаб, бир одам бўлиши мумкин эмаслигини маълум қилди.
Бироқ Артурнинг шубҳаси тўлиқ йўқолмади. Охир-оқибат улар уй шароитида ДНК тестини топширишди. Натижа уларнинг қариндош эмаслигини яна бир бор тасдиқлади.
Тест Одри учун янада ҳайратланарли маълумотларни очди. У ўзининг биологик синглиси Софи билан аввал судда танишганини билди. Улар бир-бирининг ҳуқуқий ишларида иштирок этган бўлса-да, аслида бир донорнинг фарзандлари экан.
Одри ва Артур билан бирга тест топширган яна саккиз нафар донор фарзандидан икки жуфт ҳам бир донорга тегишли экани аниқланди.
2017 йилда Артур ниҳоят биологик отаси билан боғланишга муваффақ бўлди. Кейинчалик Одри ҳам ўз донори Филиппни топди, аммо у вафот этган эди. Филиппнинг оиласи Одрини илиқ кутиб олди ва унга унинг суратлари, видеолари ҳамда оилавий тарихи ҳақида маълумот берди.
Одрининг ҳуқуқий кураши Францияда донор фарзандларининг ҳуқуқлари ўзгаришига туртки бўлди. 2025 йил апрелидан кейин туғилган донор фарзандлари вояга етгач, донорининг шахсини билиш ҳуқуқига эга бўлди.
Одри эса ҳануз ўз қарашида қатъий: «Ҳар бир инсон ўз келиб чиқиши ва тарихини билиш ҳуқуқига эга».
…