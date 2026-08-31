«Берлин саросимада»: Россия санкцияларига қарши чиққан партия ҳокимиятга яқинлашмоқда

·60·Дунё
«Берлин саросимада»: Россия санкцияларига қарши чиққан партия ҳокимиятга яқинлашмоқда

Германия Иккинчи жаҳон урушидан кейинги тарихидаги энг хавфли ва драматик сиёсий синовлардан бирини қарши олмоқда. Нуфузли глобал Politico нашри таҳлилчиси ва британиялик колумнист Жон Кампфнернинг ёзишича, Саксония-Анҳалт федерал ерида бўлиб ўтадиган ҳудудий сайловларда «Германия учун муқобил» (АдГ) партиясининг кучайиши бутун мамлакат, Европа Иттифоқи ва глобал сиёсий мувозанатни ларзага келтириши мумкин.

Таҳлилчилар ушбу сайловлар натижасида «АдГ» Сара Вагенкнехт бошчилигидаги «Ақл ва адолат учун» (BSW) чап партияси билан коалиция тузиб, минтақавий ҳукуматни шакллантириши эҳтимолини жуда юқори баҳоламоқда.

«Ўн йилликлар давомида кузатилмаган инқироз»: Европани нима хавотирга солмоқда?

Сентябрь ойида кутилаётган сиёсий жараёнлар ва уларнинг эҳтимолий хавфлари қуйидагилардан иборат:

  • Сайловлар географияси: Саксония-Анҳалт билан бир қаторда, Мекленбург — Олдинги Померанияда ҳам «АдГ» нинг кучли позициялари кузатилмоқда, Берлинда эса чап кучлар етакчилик қилмоқда;

  • Марказий ҳукумат таназзули: Кампфнернинг таъкидлашича, бундай натижалар яқин ҳафталар ёки ойлар ичида Германиянинг амалдаги ҳукуматини чуқур инқирозга олиб келиши, бошқарув тизимини издан чиқариши ва барқарорликни қадрлайдиган мамлакатни саросимага солиши мумкин;

  • Иқтисодий омил: Мамлакат саноати ва иқтисодиёти сустлашаётган бир пайтда сиёсий беқарорликнинг кучайиши Брюссель ва Лондондаги етакчиларни ҳам жиддий хавотирга солмоқда.

Путин, Трамп ва Россияга қарши санкциялар масаласи

Мазкур сайловлар нафақат Германия ички сиёсати, балки йирик геосиёсий марказлар учун ҳам муҳим чорраҳага айланди:

  • Икки етакчи кузатувида: Таҳлилчининг фикрича, ушбу сайловлар натижасини Россия Президенти Владимир Путин ва АҚШнинг собиқ президенти Дональд Трамп катта қизиқиш билан кузатмоқда;

  • Санкциялар ва MAGA алоқалари: «АдГ» партияси Германиянинг ҳозирги сиёсатини танқид қилиб, Россияга қарши қўлланган санкцияларни бекор қилишга очиқ чақириб келмоқда. Дональд Трампнинг MAGA ҳаракати эса Европа Иттифоқи сиёсатини танқид қилиб, «АдГ» билан алоқаларни ривожлантирмоқда.

Ульрих Зигмунднинг кескин режалари

Партиянинг Саксония-Анҳалтдаги етакчи номзоди Ульрих Зигмунд ҳокимиятга келса, қатор радикал қарорларни амалга оширишни ваъда қилмоқда:

  • Давлат телеканаллари молиялаштирилишини тўхтатиш: Миллий манфаатларга зид кўрсатувлар бераётган давлат телерадиокомпанияларига ажратиладиган маблағларни кесиш;

  • Анъанавий қадриятлар: «Woke» маданияти элементларини тақиқлаш, мактабларда ЛГБТ рамзларига чеклов қўйиш;

  • Кўп болали оилаларга солиқ имтиёзлари: Ота, она ва кўп фарзандлардан иборат анъанавий оила институтини қўллаб-қувватлаш учун кенг кўламли солиқ енгилликларини жорий этиш.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Калифорнияда уч айиқ боласи билан сув бакидан топилдиКалифорнияда уч айиқ боласи билан сув бакидан топилдиБугун, 14:45Франциялик севишганлар никоҳдан олдин ака-сингил эмаслигини текширишдиФранциялик севишганлар никоҳдан олдин ака-сингил эмаслигини текширишдиБугун, 14:21Бир кечада рекорд даражадаги 239 та дрон уриб туширилди: ёпирилма ҳужумБир кечада рекорд даражадаги 239 та дрон уриб туширилди: ёпирилма ҳужумБугун, 14:04Ҳурмуз бўғозида даҳшатли портлаш: Супертанкер минага урилиб, ёниб кетдиҲурмуз бўғозида даҳшатли портлаш: Супертанкер минага урилиб, ёниб кетдиБугун, 13:47Тоқаев янги фармонни имзолади: Қозоғистон Бош вазири номи маълум бўлдиТоқаев янги фармонни имзолади: Қозоғистон Бош вазири номи маълум бўлдиБугун, 13:41АҚШда 13 ёшли қизни зўрлаган ўзбекистонлик ҳайдовчи ушландиАҚШда 13 ёшли қизни зўрлаган ўзбекистонлик ҳайдовчи ушландиБугун, 13:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар