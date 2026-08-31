«Берлин саросимада»: Россия санкцияларига қарши чиққан партия ҳокимиятга яқинлашмоқда
Германия Иккинчи жаҳон урушидан кейинги тарихидаги энг хавфли ва драматик сиёсий синовлардан бирини қарши олмоқда. Нуфузли глобал Politico нашри таҳлилчиси ва британиялик колумнист Жон Кампфнернинг ёзишича, Саксония-Анҳалт федерал ерида бўлиб ўтадиган ҳудудий сайловларда «Германия учун муқобил» (АдГ) партиясининг кучайиши бутун мамлакат, Европа Иттифоқи ва глобал сиёсий мувозанатни ларзага келтириши мумкин.
Таҳлилчилар ушбу сайловлар натижасида «АдГ» Сара Вагенкнехт бошчилигидаги «Ақл ва адолат учун» (BSW) чап партияси билан коалиция тузиб, минтақавий ҳукуматни шакллантириши эҳтимолини жуда юқори баҳоламоқда.
«Ўн йилликлар давомида кузатилмаган инқироз»: Европани нима хавотирга солмоқда?
Сентябрь ойида кутилаётган сиёсий жараёнлар ва уларнинг эҳтимолий хавфлари қуйидагилардан иборат:
Сайловлар географияси: Саксония-Анҳалт билан бир қаторда, Мекленбург — Олдинги Померанияда ҳам «АдГ» нинг кучли позициялари кузатилмоқда, Берлинда эса чап кучлар етакчилик қилмоқда;
Марказий ҳукумат таназзули: Кампфнернинг таъкидлашича, бундай натижалар яқин ҳафталар ёки ойлар ичида Германиянинг амалдаги ҳукуматини чуқур инқирозга олиб келиши, бошқарув тизимини издан чиқариши ва барқарорликни қадрлайдиган мамлакатни саросимага солиши мумкин;
Иқтисодий омил: Мамлакат саноати ва иқтисодиёти сустлашаётган бир пайтда сиёсий беқарорликнинг кучайиши Брюссель ва Лондондаги етакчиларни ҳам жиддий хавотирга солмоқда.
Путин, Трамп ва Россияга қарши санкциялар масаласи
Мазкур сайловлар нафақат Германия ички сиёсати, балки йирик геосиёсий марказлар учун ҳам муҳим чорраҳага айланди:
Икки етакчи кузатувида: Таҳлилчининг фикрича, ушбу сайловлар натижасини Россия Президенти Владимир Путин ва АҚШнинг собиқ президенти Дональд Трамп катта қизиқиш билан кузатмоқда;
Санкциялар ва MAGA алоқалари: «АдГ» партияси Германиянинг ҳозирги сиёсатини танқид қилиб, Россияга қарши қўлланган санкцияларни бекор қилишга очиқ чақириб келмоқда. Дональд Трампнинг MAGA ҳаракати эса Европа Иттифоқи сиёсатини танқид қилиб, «АдГ» билан алоқаларни ривожлантирмоқда.
Ульрих Зигмунднинг кескин режалари
Партиянинг Саксония-Анҳалтдаги етакчи номзоди Ульрих Зигмунд ҳокимиятга келса, қатор радикал қарорларни амалга оширишни ваъда қилмоқда:
Давлат телеканаллари молиялаштирилишини тўхтатиш: Миллий манфаатларга зид кўрсатувлар бераётган давлат телерадиокомпанияларига ажратиладиган маблағларни кесиш;
Анъанавий қадриятлар: «Woke» маданияти элементларини тақиқлаш, мактабларда ЛГБТ рамзларига чеклов қўйиш;
Кўп болали оилаларга солиқ имтиёзлари: Ота, она ва кўп фарзандлардан иборат анъанавий оила институтини қўллаб-қувватлаш учун кенг кўламли солиқ енгилликларини жорий этиш.
…