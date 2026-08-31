Телефон ўчиқ бўлганда ким телефон қилганини қандай билиш мумкин? Муҳим USSD-кодлар

·0·Техно
Телефон ўчиқ бўлганда ким телефон қилганини қандай билиш мумкин? Муҳим USSD-кодлар

Кундалик ҳаётда телефонимиз қуввати тугаб ўчиб қолиши ёки тармоқ қамрови йўқ ҳудудларда (метро, ертўла, тоғли ҳудудлар) алоқасиз қолиш ҳолатлари тез-тез учраб туради. Бундай вазиятларда муҳим қўнғироқлар ва керакли инсонлар билан алоқани ўтказиб юбормаслик учун Ўзбекистон мобил операторлари махсус хабардор қилиш хизматларини тақдим этади.

Тармоқ тикланганидан сўнг, сизни ким қидиргани ҳақида SMS-хабарнома олиш учун қуйидаги махсус USSD-кодларни териш орқали керакли хизматни фаоллаштириш мумкин.

Ўзбекистон мобил операторлари учун махсус USSD-кодлар рўйхати

Ҳар бир мобил алоқа компаниясининг ўзига хос фаоллаштириш буйруқлари мавжуд:

  • Uztelecom (Uzmobile): Тармоқдан ташқарида бўлган пайтдаги қўнғироқлар ҳақида маълумот олиш учун телефон клавиатурасида *111*1*4*1# кодини теринг;

  • Mobiuz: Қўнғироқлар тарихи ва ўтказиб юборилган алоқаларни SMS орқали қабул қилиш хизматини ёқиш учун *111*0131# буйруғидан фойдаланинг;

  • Ucell: Рақам тармоқда бўлмаган вақтдаги барча кирувчи қўнғироқлар хабарномасини олиш учун *321# кодини териш кифоя;

  • Beeline: Телефон ўчиқ пайтда ким қўнғироқ қилганини аниқлаш ва хизматни созлаш учун *110*061# USSD-буйруғини юборинг.

Хизматнинг афзалликлари ва ишлаш тартиби

Ушбу созламаларни телефонда олдиндан фаоллаштириб қўйиш қуйидаги имкониятларни яратади:

  • Автоматик SMS-ҳисобот: Телефонингиз ёқилиши ёки тармоқ қайта пайдо бўлиши билан қайси рақамдан неча марта ва айнан қайси вақтда қўнғироқ бўлгани SMS кўринишида келади;

  • Муҳим вазиятларни бой бермаслик: Иш юзасидан ёки яқинларингиздан келган шошилинч хабарлар ва мурожаатлардан доимо хабардор бўлиб турасиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Watch D3 ақлли соати расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиHuawei Watch D3 ақлли соати расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиБугун, 16:22Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммоси тўлиқ бартараф этилмадиGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммоси тўлиқ бартараф этилмадиБугун, 15:50ҲМД Аша 305 Pro смартфони тақдим этиладиҲМД Аша 305 Pro смартфони тақдим этиладиБугун, 15:27Apple 9 сентябрда янги iPhone’ни намойиш қилади: барча кутган сана маълумApple 9 сентябрда янги iPhone’ни намойиш қилади: барча кутган сана маълумБугун, 15:17Хитойда миниб юриш мумкин бўлган робот-от яратилдиХитойда миниб юриш мумкин бўлган робот-от яратилдиБугун, 15:05Xiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқардиXiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқардиБугун, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди