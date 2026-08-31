Телефон ўчиқ бўлганда ким телефон қилганини қандай билиш мумкин? Муҳим USSD-кодлар
Кундалик ҳаётда телефонимиз қуввати тугаб ўчиб қолиши ёки тармоқ қамрови йўқ ҳудудларда (метро, ертўла, тоғли ҳудудлар) алоқасиз қолиш ҳолатлари тез-тез учраб туради. Бундай вазиятларда муҳим қўнғироқлар ва керакли инсонлар билан алоқани ўтказиб юбормаслик учун Ўзбекистон мобил операторлари махсус хабардор қилиш хизматларини тақдим этади.
Тармоқ тикланганидан сўнг, сизни ким қидиргани ҳақида SMS-хабарнома олиш учун қуйидаги махсус USSD-кодларни териш орқали керакли хизматни фаоллаштириш мумкин.
Ўзбекистон мобил операторлари учун махсус USSD-кодлар рўйхати
Ҳар бир мобил алоқа компаниясининг ўзига хос фаоллаштириш буйруқлари мавжуд:
Uztelecom (Uzmobile): Тармоқдан ташқарида бўлган пайтдаги қўнғироқлар ҳақида маълумот олиш учун телефон клавиатурасида
*111*1*4*1#кодини теринг;
Mobiuz: Қўнғироқлар тарихи ва ўтказиб юборилган алоқаларни SMS орқали қабул қилиш хизматини ёқиш учун
*111*0131#буйруғидан фойдаланинг;
Ucell: Рақам тармоқда бўлмаган вақтдаги барча кирувчи қўнғироқлар хабарномасини олиш учун
*321#кодини териш кифоя;
Beeline: Телефон ўчиқ пайтда ким қўнғироқ қилганини аниқлаш ва хизматни созлаш учун
*110*061#USSD-буйруғини юборинг.
Хизматнинг афзалликлари ва ишлаш тартиби
Ушбу созламаларни телефонда олдиндан фаоллаштириб қўйиш қуйидаги имкониятларни яратади:
Автоматик SMS-ҳисобот: Телефонингиз ёқилиши ёки тармоқ қайта пайдо бўлиши билан қайси рақамдан неча марта ва айнан қайси вақтда қўнғироқ бўлгани SMS кўринишида келади;
Муҳим вазиятларни бой бермаслик: Иш юзасидан ёки яқинларингиздан келган шошилинч хабарлар ва мурожаатлардан доимо хабардор бўлиб турасиз.
…