Huawei Watch D3 ақлли соати расмий тақдимотдан олдин намойиш этилди

·0·Техно
Huawei Watch D3 ақлли соати расмий тақдимотдан олдин намойиш этилди

Хитойнинг технология гиганти Huawei Европа кардиология жамияти конгрессида (ЭСК 2026) ўзининг янги авлод ақлли соати — Huawei Watch D3 қурилмасини илк бор кенг жамоатчиликка кўрсатди. Расмий глобал тақдимотга қадар ўтказилган ушбу намойиш қурилманинг асосий тиббий имкониятларини фош этди ва кардиологлар эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, янги гаджетнинг бош инновацияси сифатида артериал қон босимини ўлчашнинг такомиллаштирилган тизими танланди. Huawei мутахассислари ушбу моделда юрак уриш тезлиги юқори бўлган пайтларда ҳам ўлчов аниқлигини сезиларли даражада оширишга муваффақ бўлишди.

Саломатликни мониторинг қилишнинг янги босқичи

Тақдим этилган маълумотларга кўра, Ватч D3 фойдаланувчиларга жисмоний машқдан олдин ва кейин қон босимини назорат қилиш имконини беради. Ақлли соат юрак-қон томир тизимининг жисмоний фаолликка бўлган реакциясини чуқур таҳлил қилиб, олинган кўрсаткичлар асосида энг мақбул машғулот интенсивлигини тавсия эта олади.

Шунингдек, қурилма атроф-муҳит шароитининг кескин ўзгаришига сезгир тарзда мослашади. Масалан, баланд тоғли ҳудудларга кўтарилганда ёки ҳарорат кескин тушиб кетганда, тизим фойдаланувчига қон босимини текшириб кўриш ҳақида автоматик равишда эслатма юборади.

Европа стандартлари ва тиббий сертификатлаш

Қурилма учинчи авлод амбулатор қон босимини мониторинг қилиш тизими билан жиҳозланган. Huawei Watch D3 Европанинг қатъий тиббий регламенти — МДР (СE МДР) талабларига мувофиқ расмий сертификат олди. Бу эса соатдан нафақат бир марталик ўлчовлар, балки узлуксиз амбулатор мониторинг ҳамда жисмоний юкламалардан олдинги ва кейинги назорат учун фойдаланиш ҳуқуқини беради.

Қурилманинг имкониятлари фақат қон босими билан чекланиб қолмайди. Янги авлод қурилмаларида Ҳеалт Глансе режими ҳам сезиларли даражада яхшиланди. Ушбу функция организмнинг турган-битган кўрсаткичларини комплекс таҳлил қилиб, тунда уйқу сифатини ҳамда фойдаланувчининг ҳиссий ҳолатини мониторинг қилиш кўламини кенгайтиради.

Ҳозирча компания Huawei Watch D3 соатининг барча техник тавсифларини оммага тўлиқ ошкор этгани йўқ. Қурилманинг тўлақонли глобал тақдимоти жорий йилнинг 2-сентябрь санасига белгиланган бўлиб, айнан шу куни янги гаджетнинг нархи ва сотувга чиқиш муддати эълон қилиниши кутилмоқда.

HuaweiСмарт-соатТехнологияСаломатликГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммоси тўлиқ бартараф этилмадиGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммоси тўлиқ бартараф этилмадиБугун, 15:50ҲМД Аша 305 Pro смартфони тақдим этиладиҲМД Аша 305 Pro смартфони тақдим этиладиБугун, 15:27Apple 9 сентябрда янги iPhone’ни намойиш қилади: барча кутган сана маълумApple 9 сентябрда янги iPhone’ни намойиш қилади: барча кутган сана маълумБугун, 15:17Хитойда миниб юриш мумкин бўлган робот-от яратилдиХитойда миниб юриш мумкин бўлган робот-от яратилдиБугун, 15:05Xiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқардиXiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқардиБугун, 14:55Huawei янги ақлли эшик қўнғироғини тақдим этдиHuawei янги ақлли эшик қўнғироғини тақдим этдиБугун, 14:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди