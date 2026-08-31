Huawei Watch D3 ақлли соати расмий тақдимотдан олдин намойиш этилди
Хитойнинг технология гиганти Huawei Европа кардиология жамияти конгрессида (ЭСК 2026) ўзининг янги авлод ақлли соати — Huawei Watch D3 қурилмасини илк бор кенг жамоатчиликка кўрсатди. Расмий глобал тақдимотга қадар ўтказилган ушбу намойиш қурилманинг асосий тиббий имкониятларини фош этди ва кардиологлар эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, янги гаджетнинг бош инновацияси сифатида артериал қон босимини ўлчашнинг такомиллаштирилган тизими танланди. Huawei мутахассислари ушбу моделда юрак уриш тезлиги юқори бўлган пайтларда ҳам ўлчов аниқлигини сезиларли даражада оширишга муваффақ бўлишди.
Саломатликни мониторинг қилишнинг янги босқичиТақдим этилган маълумотларга кўра, Ватч D3 фойдаланувчиларга жисмоний машқдан олдин ва кейин қон босимини назорат қилиш имконини беради. Ақлли соат юрак-қон томир тизимининг жисмоний фаолликка бўлган реакциясини чуқур таҳлил қилиб, олинган кўрсаткичлар асосида энг мақбул машғулот интенсивлигини тавсия эта олади.
Шунингдек, қурилма атроф-муҳит шароитининг кескин ўзгаришига сезгир тарзда мослашади. Масалан, баланд тоғли ҳудудларга кўтарилганда ёки ҳарорат кескин тушиб кетганда, тизим фойдаланувчига қон босимини текшириб кўриш ҳақида автоматик равишда эслатма юборади.
Европа стандартлари ва тиббий сертификатлашҚурилма учинчи авлод амбулатор қон босимини мониторинг қилиш тизими билан жиҳозланган. Huawei Watch D3 Европанинг қатъий тиббий регламенти — МДР (СE МДР) талабларига мувофиқ расмий сертификат олди. Бу эса соатдан нафақат бир марталик ўлчовлар, балки узлуксиз амбулатор мониторинг ҳамда жисмоний юкламалардан олдинги ва кейинги назорат учун фойдаланиш ҳуқуқини беради.
Қурилманинг имкониятлари фақат қон босими билан чекланиб қолмайди. Янги авлод қурилмаларида Ҳеалт Глансе режими ҳам сезиларли даражада яхшиланди. Ушбу функция организмнинг турган-битган кўрсаткичларини комплекс таҳлил қилиб, тунда уйқу сифатини ҳамда фойдаланувчининг ҳиссий ҳолатини мониторинг қилиш кўламини кенгайтиради.
Ҳозирча компания Huawei Watch D3 соатининг барча техник тавсифларини оммага тўлиқ ошкор этгани йўқ. Қурилманинг тўлақонли глобал тақдимоти жорий йилнинг 2-сентябрь санасига белгиланган бўлиб, айнан шу куни янги гаджетнинг нархи ва сотувга чиқиш муддати эълон қилиниши кутилмоқда.
…