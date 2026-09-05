Пентагон сунъий интеллект бошқарадиган ракета яратиш учун катта сумма ажратди

·4·Дунё
Пентагон сунъий интеллект бошқарадиган ракета яратиш учун катта сумма ажратди

АҚШ Мудофаа вазирлиги (Пентагон) сунъий интеллект технологиялари билан жиҳозланган янги авлод TITAN (Tactical Intelligence Targeting Access Node) ракета ва разведка тизимини серияли ишлаб чиқаришни бошлаш учун Palantir Technologies ҳамда Anduril Industries компанияларига 192 миллион доллар маблағ ажратди. Нуфузли Defense News нашрининг маълум қилишича, ушбу лойиҳа АҚШ қуруқликдаги қўшинларини модернизация қилишда марказий ўрин тутиб, узоқ масофадаги нишонларни аниқлаш ва уларни бир неча сония ичида йўқ қилишга қаратилган.

Palantir етакчилиги ва коинот сунъий йўлдошлари билан боғланиш

Ҳарбий дастурнинг асосий қисми ахборот технологиялари ва сунъий интеллект соҳасидаги етакчи кремний водийси гигантларига ишониб топширилди:

  • 127 миллион долларлик бош пудратчи: Контрактнинг катта қисмини — 127 миллион долларни Palantir Technologies қўлга киритди. Компания ишларга L3 Harris ва Sierra Nevada каби йирик мудофаа ҳамкорларини ҳам жалб этмоқда;

  • Орбитал сунъий йўлдошлар билан интеграция: Лойиҳа доирасида Ер атрофидаги коинот сунъий йўлдошларидан олинадиган катта ҳажмдаги разведка маълумотларини реал вақт режимида қайта ишловчи мутлақо янги навигация тизими ишлаб чиқилади;

  • Маълумотларни чақмоқдек қайта ишлаш: TITAN комплекси ҳарбий кучларга турли датчиклар, дронлар ва фазовий аппаратлардан олинган тасвирларни бир лаҳзада жамлаб, нишон координаталарини тўғридан-тўғри зарба бериш тизимларига етказиш имконини беради.

Нишонга олиш тезлиги ва сунъий интеллект инқилоби

Ҳарбий таҳлилчилар ушбу келишувни келажак урушларининг янги босқичи сифатида баҳоламоқда:

  • Нишонни аниқлаш вақти қисқармоқда: Пентагоннинг асосий мақсади — душман объектлари ва техникасини қидириб топиш, таҳлил қилиш ва қарор қабул қилиш орасидаги вақтни минимал даражагача қисқартиришдир. Бу вазифани алгоритмлар ва сунъий интеллект амалга оширади;

  • 2027 йилги улкан буюртмалар: Мазкур босқич лойиҳанинг бошланиши бўлиб, Пентагон ушбу ақлли ракета тизимларини қўшинларга кўплаб етказиб бериш бўйича қўшимча йирик шартномаларни 2027 йилда имзолашни режалаштирмоқда;

  • Ер усти кучларининг рақамли трансформацияси: Комплекс жанг майдонида инсон омилига боғлиқ бўлган хатоларни камайтириб, юқори аниқликдаги ракеталар зарбаси самарадорлигини кескин оширади.

Сизнингча, ҳарбий қурол-яроғларни бошқаришда ва нишонни танлашда сунъий интеллектга тўлиқ ишониш келажакда қандай хавфларни туғдириши мумкин? Кремний водийси технологиялари анъанавий урушлар табиатини бутунлай ўзгартириб юборадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Москва ва Киевни ўққа тутманг”: АҚШ Трамп вакилларининг ташрифи чоғида сулҳ сақлашни талаб қилди“Москва ва Киевни ўққа тутманг”: АҚШ Трамп вакилларининг ташрифи чоғида сулҳ сақлашни талаб қилдиБугун, 10:23Мисли кўрилмаган фожиа: Францияда аномал жазирама туфайли 7 минг киши вафот этдиМисли кўрилмаган фожиа: Францияда аномал жазирама туфайли 7 минг киши вафот этдиБугун, 10:17Парламентда кутилмаган томоша: Польша Сейми депутати минбарда туриб вовуллай бошладиПарламентда кутилмаган томоша: Польша Сейми депутати минбарда туриб вовуллай бошладиБугун, 10:11Текин маникюр эвазига сотилган давлат сири: Украинада 1,4 миллионлик махфий база фош бўлдиТекин маникюр эвазига сотилган давлат сири: Украинада 1,4 миллионлик махфий база фош бўлдиБугун, 10:06“Voyager” зондлари 50 минг даражалик “плазма девори”га дуч келди — олимларни нима ҳайратга солди?“Voyager” зондлари 50 минг даражалик “плазма девори”га дуч келди — олимларни нима ҳайратга солди?Бугун, 09:52Сулҳ имконияти борми? Путин ва Зеленский музокаралар қайта бошланишига ишора қилдиСулҳ имконияти борми? Путин ва Зеленский музокаралар қайта бошланишига ишора қилдиБугун, 08:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди