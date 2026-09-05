Пентагон сунъий интеллект бошқарадиган ракета яратиш учун катта сумма ажратди
АҚШ Мудофаа вазирлиги (Пентагон) сунъий интеллект технологиялари билан жиҳозланган янги авлод TITAN (Tactical Intelligence Targeting Access Node) ракета ва разведка тизимини серияли ишлаб чиқаришни бошлаш учун Palantir Technologies ҳамда Anduril Industries компанияларига 192 миллион доллар маблағ ажратди. Нуфузли Defense News нашрининг маълум қилишича, ушбу лойиҳа АҚШ қуруқликдаги қўшинларини модернизация қилишда марказий ўрин тутиб, узоқ масофадаги нишонларни аниқлаш ва уларни бир неча сония ичида йўқ қилишга қаратилган.
Palantir етакчилиги ва коинот сунъий йўлдошлари билан боғланиш
Ҳарбий дастурнинг асосий қисми ахборот технологиялари ва сунъий интеллект соҳасидаги етакчи кремний водийси гигантларига ишониб топширилди:
127 миллион долларлик бош пудратчи: Контрактнинг катта қисмини — 127 миллион долларни Palantir Technologies қўлга киритди. Компания ишларга L3 Harris ва Sierra Nevada каби йирик мудофаа ҳамкорларини ҳам жалб этмоқда;
Орбитал сунъий йўлдошлар билан интеграция: Лойиҳа доирасида Ер атрофидаги коинот сунъий йўлдошларидан олинадиган катта ҳажмдаги разведка маълумотларини реал вақт режимида қайта ишловчи мутлақо янги навигация тизими ишлаб чиқилади;
Маълумотларни чақмоқдек қайта ишлаш: TITAN комплекси ҳарбий кучларга турли датчиклар, дронлар ва фазовий аппаратлардан олинган тасвирларни бир лаҳзада жамлаб, нишон координаталарини тўғридан-тўғри зарба бериш тизимларига етказиш имконини беради.
Нишонга олиш тезлиги ва сунъий интеллект инқилоби
Ҳарбий таҳлилчилар ушбу келишувни келажак урушларининг янги босқичи сифатида баҳоламоқда:
Нишонни аниқлаш вақти қисқармоқда: Пентагоннинг асосий мақсади — душман объектлари ва техникасини қидириб топиш, таҳлил қилиш ва қарор қабул қилиш орасидаги вақтни минимал даражагача қисқартиришдир. Бу вазифани алгоритмлар ва сунъий интеллект амалга оширади;
2027 йилги улкан буюртмалар: Мазкур босқич лойиҳанинг бошланиши бўлиб, Пентагон ушбу ақлли ракета тизимларини қўшинларга кўплаб етказиб бериш бўйича қўшимча йирик шартномаларни 2027 йилда имзолашни режалаштирмоқда;
Ер усти кучларининг рақамли трансформацияси: Комплекс жанг майдонида инсон омилига боғлиқ бўлган хатоларни камайтириб, юқори аниқликдаги ракеталар зарбаси самарадорлигини кескин оширади.
Сизнингча, ҳарбий қурол-яроғларни бошқаришда ва нишонни танлашда сунъий интеллектга тўлиқ ишониш келажакда қандай хавфларни туғдириши мумкин? Кремний водийси технологиялари анъанавий урушлар табиатини бутунлай ўзгартириб юборадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…