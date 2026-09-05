Пентагон ҳарбийлар учун тестостерон текширувини жорий этди — кейин қарор ўзгарди
АҚШ Мудофаа вазирлиги 30 ёш ва ундан катта ҳарбий хизматчиларда тестостерон етишмовчилигини аниқлаш бўйича янги тартибни жорий этишга уринди. Бироқ ҳужжат эълон қилинганидан бир кун ўтиб, Пентагон янги клиник кўрсатмани вақтинча бекор қилди.
Шу сабабли масала оддий тиббий текширувдан кўра кенгроқ муҳокамага сабаб бўлди: Пентагон гормонлар билан боғлиқ муаммоларни аниқлаш орқали ҳарбий хизматчиларнинг тайёргарлиги ва самарадорлигини оширишни мақсад қилган.
Пентагон қандай ўзгариш киритмоқчи эди?
Янги тартибга кўра, 30 ёш ва ундан катта фаол хизматдаги ҳамда резервдаги ҳарбий хизматчилар учун тестостерон етишмовчилигини текшириш йиллик тиббий баҳолаш жараёнига киритилиши белгиланган эди.
30 ёшдан кичик ҳарбийлар эса текширувдан ихтиёрий равишда ўтиш имконига эга бўлиши керак эди.
Пентагон бу ташаббусни ҳарбий хизматчиларнинг соғлиғи, жисмоний тайёргарлиги ва хизмат самарадорлигини оширишга қаратилган чора сифатида тақдим этган.
Нега айнан тестостерон?
Тестостерон организмда бир қатор муҳим жараёнларда иштирок этади. Унинг етишмовчилиги айрим ҳолатларда чарчоқ, мушак массасининг камайиши ва бошқа ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Пентагоннинг мақсади эса эҳтимолий гормонал муаммоларни эртароқ аниқлаш ва зарур ҳолларда тиббий ёрдам кўрсатишдан иборат бўлган.
Бу қарор нега баҳсларга сабаб бўлди?
Янги сиёсат тиббий экспертлар томонидан бирдек қўллаб-қувватланмади.
Айрим мутахассислар барча 30 ёшдан катта ҳарбийларни мунтазам равишда тестостерон етишмовчилиги бўйича текшириш учун етарли илмий асос бор-йўқлигига шубҳа билдирган. Эндокринология соҳасидаги экспертлар ҳам аҳоли миқёсида умумий скрининг ўтказишни қўллаб-қувватловчи далиллар етарли эмаслигини таъкидлаган.
Мутахассислар, шунингдек, тестостерон терапиясини ҳақиқий тиббий эҳтиёж бўлмаган ҳолда қўллаш билан боғлиқ хавфлар борлигини қайд этган.
Энг сўнгги янгилик: ҳужжат вақтинча қайтариб олинди
Пентагон 2 сентябрь куни янги клиник кўрсатмани эълон қилган эди. Аммо 3 сентябрь куни ҳужжат веб-сайтдан олиб ташланди.
АҚШ расмийлари бу ҳужжат янгиланишлар киритиш учун вақтинча қайтариб олинганини маълум қилди. Шу билан бирга, аввалги вақтинчалик кўрсатма амалда қолиши айтилди.
Демак, «Пентагон 30 ёшдан катта ҳарбийларни тестостеронга мажбурий текширишни жорий қилди» деган хабар 2 сентябрдаги қарорни акс эттиради, аммо 3 сентябрдаги кейинги ўзгаришни ҳам ҳисобга олиш керак.
Натижа нима бўлади?
Пентагоннинг асосий мақсади — ҳарбий хизматчиларда гормонал ва энергия билан боғлиқ эҳтимолий муаммоларни эрта аниқлаш орқали уларнинг узоқ муддатли соғлиғи ва хизматга тайёрлигини яхшилаш.
Бироқ янги клиник кўрсатманинг якуний шакли ҳали қайта ишланмоқда. Пентагон якуний ҳужжатни янгилаб, қайта тақдим этишини билдирган.
Шундай қилиб, воқеанинг энг муҳим жиҳати фақат тестостерон текширувининг жорий этилганида эмас — Пентагон уни эълон қилганидан кейин бир суткага етмай янги клиник кўрсатмани вақтинча қайтариб олганида.
…