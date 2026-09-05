Пентагон ҳарбийлар учун тестостерон текширувини жорий этди — кейин қарор ўзгарди

·0·Дунё
Пентагон ҳарбийлар учун тестостерон текширувини жорий этди — кейин қарор ўзгарди

АҚШ Мудофаа вазирлиги 30 ёш ва ундан катта ҳарбий хизматчиларда тестостерон етишмовчилигини аниқлаш бўйича янги тартибни жорий этишга уринди. Бироқ ҳужжат эълон қилинганидан бир кун ўтиб, Пентагон янги клиник кўрсатмани вақтинча бекор қилди.

Шу сабабли масала оддий тиббий текширувдан кўра кенгроқ муҳокамага сабаб бўлди: Пентагон гормонлар билан боғлиқ муаммоларни аниқлаш орқали ҳарбий хизматчиларнинг тайёргарлиги ва самарадорлигини оширишни мақсад қилган.

Пентагон қандай ўзгариш киритмоқчи эди?

Янги тартибга кўра, 30 ёш ва ундан катта фаол хизматдаги ҳамда резервдаги ҳарбий хизматчилар учун тестостерон етишмовчилигини текшириш йиллик тиббий баҳолаш жараёнига киритилиши белгиланган эди.

30 ёшдан кичик ҳарбийлар эса текширувдан ихтиёрий равишда ўтиш имконига эга бўлиши керак эди.

Пентагон бу ташаббусни ҳарбий хизматчиларнинг соғлиғи, жисмоний тайёргарлиги ва хизмат самарадорлигини оширишга қаратилган чора сифатида тақдим этган.

Нега айнан тестостерон?

Тестостерон организмда бир қатор муҳим жараёнларда иштирок этади. Унинг етишмовчилиги айрим ҳолатларда чарчоқ, мушак массасининг камайиши ва бошқа ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Пентагоннинг мақсади эса эҳтимолий гормонал муаммоларни эртароқ аниқлаш ва зарур ҳолларда тиббий ёрдам кўрсатишдан иборат бўлган.

Бу қарор нега баҳсларга сабаб бўлди?

Янги сиёсат тиббий экспертлар томонидан бирдек қўллаб-қувватланмади.

Айрим мутахассислар барча 30 ёшдан катта ҳарбийларни мунтазам равишда тестостерон етишмовчилиги бўйича текшириш учун етарли илмий асос бор-йўқлигига шубҳа билдирган. Эндокринология соҳасидаги экспертлар ҳам аҳоли миқёсида умумий скрининг ўтказишни қўллаб-қувватловчи далиллар етарли эмаслигини таъкидлаган.

Мутахассислар, шунингдек, тестостерон терапиясини ҳақиқий тиббий эҳтиёж бўлмаган ҳолда қўллаш билан боғлиқ хавфлар борлигини қайд этган.

Энг сўнгги янгилик: ҳужжат вақтинча қайтариб олинди

Пентагон 2 сентябрь куни янги клиник кўрсатмани эълон қилган эди. Аммо 3 сентябрь куни ҳужжат веб-сайтдан олиб ташланди.

АҚШ расмийлари бу ҳужжат янгиланишлар киритиш учун вақтинча қайтариб олинганини маълум қилди. Шу билан бирга, аввалги вақтинчалик кўрсатма амалда қолиши айтилди.

Демак, «Пентагон 30 ёшдан катта ҳарбийларни тестостеронга мажбурий текширишни жорий қилди» деган хабар 2 сентябрдаги қарорни акс эттиради, аммо 3 сентябрдаги кейинги ўзгаришни ҳам ҳисобга олиш керак.

Натижа нима бўлади?

Пентагоннинг асосий мақсади — ҳарбий хизматчиларда гормонал ва энергия билан боғлиқ эҳтимолий муаммоларни эрта аниқлаш орқали уларнинг узоқ муддатли соғлиғи ва хизматга тайёрлигини яхшилаш.

Бироқ янги клиник кўрсатманинг якуний шакли ҳали қайта ишланмоқда. Пентагон якуний ҳужжатни янгилаб, қайта тақдим этишини билдирган.

Шундай қилиб, воқеанинг энг муҳим жиҳати фақат тестостерон текширувининг жорий этилганида эмас — Пентагон уни эълон қилганидан кейин бир суткага етмай янги клиник кўрсатмани вақтинча қайтариб олганида.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пентагон сунъий интеллект бошқарадиган ракета яратиш учун катта сумма ажратдиПентагон сунъий интеллект бошқарадиган ракета яратиш учун катта сумма ажратдиБугун, 10:58“Москва ва Киевни ўққа тутманг”: АҚШ Трамп вакилларининг ташрифи чоғида сулҳ сақлашни талаб қилди“Москва ва Киевни ўққа тутманг”: АҚШ Трамп вакилларининг ташрифи чоғида сулҳ сақлашни талаб қилдиБугун, 10:23Мисли кўрилмаган фожиа: Францияда аномал жазирама туфайли 7 минг киши вафот этдиМисли кўрилмаган фожиа: Францияда аномал жазирама туфайли 7 минг киши вафот этдиБугун, 10:17Парламентда кутилмаган томоша: Польша Сейми депутати минбарда туриб вовуллай бошладиПарламентда кутилмаган томоша: Польша Сейми депутати минбарда туриб вовуллай бошладиБугун, 10:11Текин маникюр эвазига сотилган давлат сири: Украинада 1,4 миллионлик махфий база фош бўлдиТекин маникюр эвазига сотилган давлат сири: Украинада 1,4 миллионлик махфий база фош бўлдиБугун, 10:06“Voyager” зондлари 50 минг даражалик “плазма девори”га дуч келди — олимларни нима ҳайратга солди?“Voyager” зондлари 50 минг даражалик “плазма девори”га дуч келди — олимларни нима ҳайратга солди?Бугун, 09:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди