Xiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилди

·14·Техно
Xiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилди

Xiaomi компаниясининг янги авлод флагман линиясига оид илк расмий маълумотлар тарқалди. Мйдриверс нашрининг хабар беришича, ҳали расман тақдим этилмаган Xiaomi 18T ҳамда Xiaomi 18T Pro моделлари ГСМА маълумотлар базасида рўйхатдан ўтган. Ушбу қадам қурилмаларнинг яқин келажакда халқаро бозорга чиқарилишидан дарак бериб, технология ихлосмандларининг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотлар базасидан олинган тафсилотларга кўра, янги қатор икки хил модификациядаги қурилмаларни ўз ичига олади. Хусусан, Xiaomi 18T Pro модели 27016PT45G ва 27016PT45R рақамлари остида икки хил версияда тақдим этилиши кутилмоқда. Стандарт Xiaomi 18T смартфони учун эса 27022PT99G ҳамда 27022PT99I русумлари ажратилганлиги аниқланди.

Техник имкониятлар ва процессорлар

Ҳозирча ишлаб чиқарувчи мазкур гаджетларнинг тўлиқ техник тавсифларини сир сақламоқда. Шунга қарамай, соҳа таҳлилчилари ва инсайдерлар бўлажак флагманлар қандай темир таъминотига эга бўлиши ҳақида дастлабки тахминларни билдиришмоқда. Уларнинг фикрича, Xiaomi 18T сериясидаги қурилмалар MediaTek Dimensity 9600 илғор флагман платформаси билан жиҳозланади.

Таъкидлаш жоизки, Xiaomi сўнгги пайтларда ўз қурилмаларининг процессор линиясини диверсификация қилишга алоҳида эътибор қаратмоқда. Масалан, бундан олдинроқ тақдим этилган Xiaomi 18 Фолд компаниянинг ўзида ишлаб чиқилган махсус Хринг O3 чипини олган илк қурилма сифатида тарихга кирганди. Бу эса бренднинг ўз микросхемаларини яратиш борасидаги амбицияларини кўрсатади.

Бозорга чиқиш режалари

Смартфонлар бозоридаги рақобат шиддатли кечаётган бир пайтда, Xiaomi ўзининг флагман қурилмаларини босқичма-босқич тақдим этиб бормоқда. Жумладан, Xiaomi 18 Pro сериясидаги моделларнинг тақдимоти жорий йилнинг сентябрь ойи охирига режалаштирилган. Ушбу Pro-қатор Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессорлари билан жиҳозланган ҳолда бозорни забт этувчи илк қурилмалар бўлиши кутилмоқда.

Ҳозирги босқичда Xiaomi 18T ва Xiaomi 18T Pro смартфонларининг аниқ тақдимот санаси ва нарх сиёсати ҳақида маълумот берилмаган. Шунга қарамай, уларнинг ГСМА базасида пайдо бўлгани қурилмалар устидаги ишлар якуний босқичга кирганини ва яқин ойларда қўшимча тафсилотлар ошкор этилишини англатади.

XiaomiСмартфонларDimensity 9600ТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic тадқиқотчиси сунъий интеллект пойгасидан воз кечдиAnthropic тадқиқотчиси сунъий интеллект пойгасидан воз кечдиБугун, 13:24Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этиши кутилмоқдаApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этиши кутилмоқдаБугун, 12:54Xiaomi компанияси учта янги ташқи аккумуляторни тақдим этдиXiaomi компанияси учта янги ташқи аккумуляторни тақдим этдиБугун, 11:53Vivo X500: янги смартфон профессионал камераларни алмаштириши мумкинVivo X500: янги смартфон профессионал камераларни алмаштириши мумкинБугун, 11:23Oppo A7 Pro тақдим этилди: 8000 мА/ч аккумулятор ва ҳимояOppo A7 Pro тақдим этилди: 8000 мА/ч аккумулятор ва ҳимояБугун, 10:21Huawei янги Мобиле ВиФи 6 Pro роутерини тақдим этдиHuawei янги Мобиле ВиФи 6 Pro роутерини тақдим этдиБугун, 08:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди