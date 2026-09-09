Xiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилди
Xiaomi компаниясининг янги авлод флагман линиясига оид илк расмий маълумотлар тарқалди. Мйдриверс нашрининг хабар беришича, ҳали расман тақдим этилмаган Xiaomi 18T ҳамда Xiaomi 18T Pro моделлари ГСМА маълумотлар базасида рўйхатдан ўтган. Ушбу қадам қурилмаларнинг яқин келажакда халқаро бозорга чиқарилишидан дарак бериб, технология ихлосмандларининг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотлар базасидан олинган тафсилотларга кўра, янги қатор икки хил модификациядаги қурилмаларни ўз ичига олади. Хусусан, Xiaomi 18T Pro модели 27016PT45G ва 27016PT45R рақамлари остида икки хил версияда тақдим этилиши кутилмоқда. Стандарт Xiaomi 18T смартфони учун эса 27022PT99G ҳамда 27022PT99I русумлари ажратилганлиги аниқланди.
Техник имкониятлар ва процессорларҲозирча ишлаб чиқарувчи мазкур гаджетларнинг тўлиқ техник тавсифларини сир сақламоқда. Шунга қарамай, соҳа таҳлилчилари ва инсайдерлар бўлажак флагманлар қандай темир таъминотига эга бўлиши ҳақида дастлабки тахминларни билдиришмоқда. Уларнинг фикрича, Xiaomi 18T сериясидаги қурилмалар MediaTek Dimensity 9600 илғор флагман платформаси билан жиҳозланади.
Таъкидлаш жоизки, Xiaomi сўнгги пайтларда ўз қурилмаларининг процессор линиясини диверсификация қилишга алоҳида эътибор қаратмоқда. Масалан, бундан олдинроқ тақдим этилган Xiaomi 18 Фолд компаниянинг ўзида ишлаб чиқилган махсус Хринг O3 чипини олган илк қурилма сифатида тарихга кирганди. Бу эса бренднинг ўз микросхемаларини яратиш борасидаги амбицияларини кўрсатади.
Бозорга чиқиш режалариСмартфонлар бозоридаги рақобат шиддатли кечаётган бир пайтда, Xiaomi ўзининг флагман қурилмаларини босқичма-босқич тақдим этиб бормоқда. Жумладан, Xiaomi 18 Pro сериясидаги моделларнинг тақдимоти жорий йилнинг сентябрь ойи охирига режалаштирилган. Ушбу Pro-қатор Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессорлари билан жиҳозланган ҳолда бозорни забт этувчи илк қурилмалар бўлиши кутилмоқда.
Ҳозирги босқичда Xiaomi 18T ва Xiaomi 18T Pro смартфонларининг аниқ тақдимот санаси ва нарх сиёсати ҳақида маълумот берилмаган. Шунга қарамай, уларнинг ГСМА базасида пайдо бўлгани қурилмалар устидаги ишлар якуний босқичга кирганини ва яқин ойларда қўшимча тафсилотлар ошкор этилишини англатади.
…