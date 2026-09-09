БРИКС саммити доирасидаги халқаро медиа-тур бошланди: Ўзбекистон делегацияси Деҳлида

·45·Дунё
БРИКС саммити доирасидаги халқаро медиа-тур бошланди: Ўзбекистон делегацияси Деҳлида

Ҳиндистон пойтахти Ню-Деҳли шаҳрида навбатдаги БРИКС саммити доирасида халқаро журналистлар учун ташкил этилган нуфузли медиа-турга расман старт берилди.

Тадбирнинг очилиш қисмида Ҳиндистон Ташқи ишлар вазирлиги вакиллари, қатор давлатларнинг элчилари ва юқори мартабали дипломатлар иштирок этди. Унда сўзга чиққан расмийлар мазкур медиа-миссия нафақат мамлакатлар ўртасидаги дўстлик алоқаларини мустаҳкамлаш, балки глобал ахборот майдонида ўзаро тажриба алмашиш ва келажак учун янги ҳамкорлик кўприкларини қуришда муҳим платформа бўлишини таъкидлашди.

БРИКС саммити доирасидаги халқаро медиа-тур бошланди: Ўзбекистон делегацияси Деҳлида

Қайд этилишича, ушбу медиа-тур дастури доирасида халқаро делегация аъзолари нафақат Ню-Деҳли, балки Агра (Тожмаҳал), Керала ва Мумбай шаҳарларида ҳам бўлиб, Ҳиндистоннинг бой маданий мероси, финтех ютуқлари ва йирик медиа институтлари фаолияти билан яқиндан танишадилар.

Ўзбекистон делегацияси сафида вакилларимиз ҳам жараёнларни бевосита воқеа жойидан ёритиб бормоқда.

Батафсил материаллар ва эксклюзив тафсилотларни кузатиб боринг.

БРИКС саммитНю-Деҳлимедиа турҲиндистонЎзбекистон делегациясимедиа миссиямедиа-тур
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошландиКелинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошландиБугун, 19:13Қозоғистонда «Айтхожин» деб номланган янги картошка нави яратилдиҚозоғистонда «Айтхожин» деб номланган янги картошка нави яратилдиБугун, 19:03Тимсоҳ ҳайвонот боғи ходимига ҳужум қилиб, уни ўлдирдиТимсоҳ ҳайвонот боғи ходимига ҳужум қилиб, уни ўлдирдиБугун, 18:56Тўй меҳмонларига қимматбаҳо тақинчоқлар улашилди (видео)Тўй меҳмонларига қимматбаҳо тақинчоқлар улашилди (видео)Бугун, 16:39Бурритони 30 сонияда еб, жаҳон рекордини янгилади (видео)Бурритони 30 сонияда еб, жаҳон рекордини янгилади (видео)Бугун, 16:14Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган отаЎғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган отаБугун, 15:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда