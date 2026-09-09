Honor Magic9 Pro Max флагмани 8800 мА·ч батарея олади
Смартфонлар бозорида рекорд даражадаги автономлик ва илғор суратга олиш имкониятларини ўзида мужассам этган янги қурилма тайёрланмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, таниқли инсайдер Digital Chat Station яқинда тақдим этилиши кутилаётган Honor Magic9 Pro Max смартфони ўз синфида энг йирик аккумулятор билан жиҳозланишини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда мобил қурилмалар орасида қувват захираси бўйича юқори кўрсаткичлар ўрнатилаётган бир пайтда, янги Honor флагмани бу борадаги стандартларни тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Инсайдер тарқатган маълумотларга кўра, қурилма корпусига 8800 мА·ч сиғимга эга улкан аккумулятор ўрнатилади.
Катта сиғимли аккумуляторлар давриМазкур кўрсаткич ўз синфидаги энг йирик батарея бўлиши кутилмоқда. Қизиғи шундаки, ҳатто ихчамроқ экранга эга бўлган база версиясидаги Honor Magic9 ҳам 8000 мА·ч дан ортиқ қувватга эга аккумулятор билан таъминланиши тахмин қилинмоқда. Бу эса фойдаланувчиларга гаджетдан қувватлагичсиз узоқ вақт давомида фаол фойдаланиш имкониятини беради.
Бироқ янги смартфон сериясининг ягона устунлиги фақатгина унинг аккумулятор сиғими билан чекланиб қолмайди. Ишлаб чиқарувчи қурилманинг камера имкониятларига ҳам алоҳида эътибор қаратган бўлиб, у мобил суратга олиш ихлосмандларини жиддий ҳайратда қолдириши кутилмоқда.
Илғор камера имкониятлари ва аксессуарларHonor Magic9 Pro Max модели иккита йирик 200 мегапикселли Арризо сенсорини ўз ичига олган илғор камера тизими билан жиҳозланиши хабар қилинмоқда. Бош камера ф/1.57 диафрагма, 1/1,28 дюймли ўлчамдаги сенсор ҳамда кардандан фойдаланадиган барқарорлаштириш тизимига эга бўлади. Шунингдек, ф/2.6 диафрагма ва 1/1,4 дюймли сенсорли 200 мегапикселли Супер Нигҳт телефото объективи ҳам ўрин олади.
Узоқ масофалардан сифатли суратга олишни хуш кўрувчилар учун Honor махсус аксессуарлар тўпламини ҳам тайёрламоқда. Ушбу тўпламга 500 мм фокус масофасига эга Мега Телеконвертер ҳамда узунлиги тахминан 81 мм ва оғирлиги атиги 88 граммни ташкил этувчи ихчам Тумб Телеконвертер киради.
Янги сериядаги қурилмаларнинг расмий тақдимоти жорий йилнинг 28-сентябрь куни Пекин шаҳрида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Мазкур тақдимот технологиялар оламида муҳим воқеалардан бирига айланиши кутилмоқда.
…