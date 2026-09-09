Honor Magic9 Pro Max флагмани 8800 мА·ч батарея олади

·35·Техно
Honor Magic9 Pro Max флагмани 8800 мА·ч батарея олади

Смартфонлар бозорида рекорд даражадаги автономлик ва илғор суратга олиш имкониятларини ўзида мужассам этган янги қурилма тайёрланмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, таниқли инсайдер Digital Chat Station яқинда тақдим этилиши кутилаётган Honor Magic9 Pro Max смартфони ўз синфида энг йирик аккумулятор билан жиҳозланишини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда мобил қурилмалар орасида қувват захираси бўйича юқори кўрсаткичлар ўрнатилаётган бир пайтда, янги Honor флагмани бу борадаги стандартларни тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Инсайдер тарқатган маълумотларга кўра, қурилма корпусига 8800 мА·ч сиғимга эга улкан аккумулятор ўрнатилади.

Катта сиғимли аккумуляторлар даври

Мазкур кўрсаткич ўз синфидаги энг йирик батарея бўлиши кутилмоқда. Қизиғи шундаки, ҳатто ихчамроқ экранга эга бўлган база версиясидаги Honor Magic9 ҳам 8000 мА·ч дан ортиқ қувватга эга аккумулятор билан таъминланиши тахмин қилинмоқда. Бу эса фойдаланувчиларга гаджетдан қувватлагичсиз узоқ вақт давомида фаол фойдаланиш имкониятини беради.

Бироқ янги смартфон сериясининг ягона устунлиги фақатгина унинг аккумулятор сиғими билан чекланиб қолмайди. Ишлаб чиқарувчи қурилманинг камера имкониятларига ҳам алоҳида эътибор қаратган бўлиб, у мобил суратга олиш ихлосмандларини жиддий ҳайратда қолдириши кутилмоқда.

Илғор камера имкониятлари ва аксессуарлар

Honor Magic9 Pro Max модели иккита йирик 200 мегапикселли Арризо сенсорини ўз ичига олган илғор камера тизими билан жиҳозланиши хабар қилинмоқда. Бош камера ф/1.57 диафрагма, 1/1,28 дюймли ўлчамдаги сенсор ҳамда кардандан фойдаланадиган барқарорлаштириш тизимига эга бўлади. Шунингдек, ф/2.6 диафрагма ва 1/1,4 дюймли сенсорли 200 мегапикселли Супер Нигҳт телефото объективи ҳам ўрин олади.

Узоқ масофалардан сифатли суратга олишни хуш кўрувчилар учун Honor махсус аксессуарлар тўпламини ҳам тайёрламоқда. Ушбу тўпламга 500 мм фокус масофасига эга Мега Телеконвертер ҳамда узунлиги тахминан 81 мм ва оғирлиги атиги 88 граммни ташкил этувчи ихчам Тумб Телеконвертер киради.

Янги сериядаги қурилмаларнинг расмий тақдимоти жорий йилнинг 28-сентябрь куни Пекин шаҳрида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Мазкур тақдимот технологиялар оламида муҳим воқеалардан бирига айланиши кутилмоқда.

HonorСмартфонБатареяКамераТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung TSMC компаниясига қарши чиқиб, 2-нанометрли заводини ишга туширмоқдаSamsung TSMC компаниясига қарши чиқиб, 2-нанометрли заводини ишга туширмоқдаБугун, 18:57Honor, Oppo, Vivo ва Xiaomi қурилмалари орасида тезкор файл алмашинуви йўлга қўйилмоқдаHonor, Oppo, Vivo ва Xiaomi қурилмалари орасида тезкор файл алмашинуви йўлга қўйилмоқдаБугун, 15:53Honor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилдиБугун, 15:22Xiaomi компанияси янги авлод Mijia Air Пумп 3 автоматик насосини тақдим этдиXiaomi компанияси янги авлод Mijia Air Пумп 3 автоматик насосини тақдим этдиБугун, 15:00DLSS 5 технологияси MacBook Pro да синаб кўрилдиDLSS 5 технологияси MacBook Pro да синаб кўрилдиБугун, 14:28Xiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилдиXiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилдиБугун, 13:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди