Дунё боксида мутлақ ўзбек ҳукмронлиги: Абдумалик Халоков BoxRec P4P рейтингида 1-ўринда
Халқаро ҳаваскор бокс оламида Ўзбекистоннинг етакчилик мақоми яна бир бор расман исботланди. Дунёнинг энг нуфузли ва мустақил бокс статистикаси портали ҳисобланган BoxRec ҳаваскор боксчиларнинг вазн тоифасидан қатъи назар (Pound-for-Pound / P4P) янгиланган глобал рейтингини эълон қилди. Ушбу нуфузли рўйхатнинг энг юқори поғонасини Олимпиада ва уч карра жаҳон чемпиони Абдумалик Халоков эгаллаб, сайёрамизнинг тенгсиз боксчиси деб тан олинди. Энг қувонарлиси, жаҳоннинг энг кучли ўнталигидан бир йўла 4 нафар ўзбекистонлик боксчи ўрин олиб, миллий терма жамоамиз ушбу кўрсаткич бўйича дунёда мутлақ рекорд ўрнатди. Хўш, кучли ўнликка яна қайси боксчиларимиз кирди, уларнинг ғалабали сериялари қандай ва рейтингдаги асосий рақобатчилар кимлар? Мақола охирида эса асосий интрига — BoxRec расмий тақдим этган мукаммал ТОП-10 жадвали ва ўзбек боксининг тарихий устунлиги бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
Абдумалик Халоков — дунёнинг биринчи рақамли боксчиси
Ўзбекистонлик чарм қўлқоп усталарининг етакчилик натижалари қуйидаги ёрқин кўрсаткичларда намоён бўлди:
Мутлақ 1-ўрин: Олимпиада ғолиби ва уч карра жаҳон чемпиони Абдумалик Халоков енгил вазн тоифасида 101 та ғалаба билан сайёрамизнинг вазндан қатъи назар энг кучли ҳаваскор боксчиси сифатида 1-поғонага кўтарилди;
Фазлиддин Эркинбоев ТОП-5 ичида: Ёш жаҳон чемпиони Фазлиддин Эркинбоев ярим оғир вазнда ўзининг ажойиб ғалабали сериясини давом эттириб, жаҳон рейтингининг фахрли 5-ўрнини банд этди;
Тўрабек Ҳабибуллаев юқори ўринларда: Иқтидорли жаҳон чемпиони Тўрабек Ҳабибуллаев оғир вазн тоифасидаги маҳорати билан нуфузли ТОП-10 ликнинг 8-поғонасидан жой олди;
Асадхўжа Мўйдинхўжаев кучли ўнликни якунлади: Олимпиада ва жаҳон чемпиони, ярим ўрта вазн юлдузи Асадхўжа Мўйдинхўжаев ҳам муносиб очколар тўплаб, дунёнинг энг кучли 10 нафар боксчиси қаторига расман кирди.
«BoxRec’нинг ушбу янгиланган рейтинги Ўзбекистон бокс мактаби айни дамда жаҳон ҳаваскор боксида тенгсиз ва энг барқарор куч эканини яна бир бор расман муҳрлаб берди», — дея эътироф этмоқда халқаро спорт таҳлилчилари.
Ўзбекистон — ТОП-10 да энг кўп вакилга эга ягона мамлакат
Янгиланган жадвал мамлакатлар кесимидаги рақобат бўйича ҳам катта устунликни кўрсатди:
Дунё бўйича рекорд: Ҳеч бир мамлакат кучли ўнталикка 4 нафар вакилини кирита олмади — Ўзбекистон бу борада сайёрада ягона етакчи бўлди;
Асосий рақобатчилар: Ўнликдан шунингдек Россия (4 нафар боксчи), Украина (1 нафар — Александр Хижняк) ва Бразилия (1 нафар — Луис Де Оливейра) вакиллари ўрин олди;
Барқарор рекордлар: Рейтингга кирган барча ўзбекистонлик боксчилар максимал 5 юлдузли рейтинг даражасига эга бўлиб турибди.
Расмий BoxRec P4P жаҳон ТОП-10 рейтинги
Халқаро порталнинг расмий маълумотлар базасига кўра кучли ўнталик қуйидагича кўриниш олган:
Ўрин
Боксчи
Мамлакат / Шаҳар
Вазн тоифаси
Ғалаба-Мағлубият
#1
Абдумалик Халоков
Ўзбекистон (Тошкент)
Light (Енгил)
101 - 11 - 0
#2
Муслим Гаджимагомедов
Россия (Серпухов)
Heavy (Оғир)
104 - 7 - 0
#3
Всеволод Шумков
Россия (Каменск-Уральский)
Light (Енгил)
84 - 11 - 0
#4
Александр Хижняк
Украина (Полтава)
Light heavy (Ярим оғир)
129 - 17 - 0
#5
Фазлиддин Эркинбоев
Ўзбекистон (Наманган)
Light heavy (Ярим оғир)
57 - 3 - 0
#6
Луис Де Оливейра
Бразилия (Сан-Паулу)
Light (Енгил)
85 - 14 - 0
#7
Андрей Пегливанян
Россия (Адлер)
Feather (Ярим енгил)
45 - 3 - 0
#8
Тўрабек Ҳабибуллаев
Ўзбекистон (Тошкент)
Heavy (Оғир)
62 - 8 - 0
#9
Эдуард Саввин
Россия (Санкт-Петербург)
Feather (Ярим енгил)
81 - 12 - 0
#10
Асадхўжа Мўйдинхўжаев
Ўзбекистон (Фарғона)
Welter (Ярим ўрта)
69 - 10 - 0
Асосий ечим ва ўзбек боксининг келажакдаги устунлиги
Кўпчилик спорт ихлосмандлари ва экспертларни қизиқтирган энг муҳим масала — Ўзбекистоннинг бу тарихий натижаси яқин келажакдаги йирик турнирларда қандай акс этишидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, ҳаваскор бокснинг энг нуфузли маркази бўлган BoxRec платформасида 10 та ўриндан нақ 4 тасини эгаллаб олиш — терма жамоамизда тизимли ва узлуксиз авлодлар алмашинуви бенуқсон ишлаётганини кўрсатади. Нафақат Олимпиада чемпионлари, балки ёш жаҳон чемпионлари бўлган Фазлиддин Эркинбоев ва Тўрабек Ҳабибуллаевнинг бундай қисқа фурсатда дунё элитасига кириб келиши келгуси Олимпия ўйинлари ва жаҳон чемпионатларида ҳам Ўзбекистоннинг мутлақ гегемонлиги давом этишидан далолат беради.
Сизнингча, Абдумалик Халоков ва бизнинг қолган чемпионларимиз BoxRec’нинг ушбу P4P пешқадамлигини профессионал боксга ўтганларида ҳам сақлаб қола оладиларми? Ўзбек боксчиларидан яна кимларни ушбу ТОП-10 рўйхатида кўришни кутган эдингиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг ушбу фахрли тарихий ғалабасини яқинларингиз ҳамда бокс мухлисларига улашинг!
…