Дунё боксида мутлақ ўзбек ҳукмронлиги: Абдумалик Халоков BoxRec P4P рейтингида 1-ўринда

·3·Спорт
Дунё боксида мутлақ ўзбек ҳукмронлиги: Абдумалик Халоков BoxRec P4P рейтингида 1-ўринда

Халқаро ҳаваскор бокс оламида Ўзбекистоннинг етакчилик мақоми яна бир бор расман исботланди. Дунёнинг энг нуфузли ва мустақил бокс статистикаси портали ҳисобланган BoxRec ҳаваскор боксчиларнинг вазн тоифасидан қатъи назар (Pound-for-Pound / P4P) янгиланган глобал рейтингини эълон қилди. Ушбу нуфузли рўйхатнинг энг юқори поғонасини Олимпиада ва уч карра жаҳон чемпиони Абдумалик Халоков эгаллаб, сайёрамизнинг тенгсиз боксчиси деб тан олинди. Энг қувонарлиси, жаҳоннинг энг кучли ўнталигидан бир йўла 4 нафар ўзбекистонлик боксчи ўрин олиб, миллий терма жамоамиз ушбу кўрсаткич бўйича дунёда мутлақ рекорд ўрнатди. Хўш, кучли ўнликка яна қайси боксчиларимиз кирди, уларнинг ғалабали сериялари қандай ва рейтингдаги асосий рақобатчилар кимлар? Мақола охирида эса асосий интрига — BoxRec расмий тақдим этган мукаммал ТОП-10 жадвали ва ўзбек боксининг тарихий устунлиги бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.

Абдумалик Халоков — дунёнинг биринчи рақамли боксчиси

Ўзбекистонлик чарм қўлқоп усталарининг етакчилик натижалари қуйидаги ёрқин кўрсаткичларда намоён бўлди:

  • Мутлақ 1-ўрин: Олимпиада ғолиби ва уч карра жаҳон чемпиони Абдумалик Халоков енгил вазн тоифасида 101 та ғалаба билан сайёрамизнинг вазндан қатъи назар энг кучли ҳаваскор боксчиси сифатида 1-поғонага кўтарилди;

  • Фазлиддин Эркинбоев ТОП-5 ичида: Ёш жаҳон чемпиони Фазлиддин Эркинбоев ярим оғир вазнда ўзининг ажойиб ғалабали сериясини давом эттириб, жаҳон рейтингининг фахрли 5-ўрнини банд этди;

  • Тўрабек Ҳабибуллаев юқори ўринларда: Иқтидорли жаҳон чемпиони Тўрабек Ҳабибуллаев оғир вазн тоифасидаги маҳорати билан нуфузли ТОП-10 ликнинг 8-поғонасидан жой олди;

  • Асадхўжа Мўйдинхўжаев кучли ўнликни якунлади: Олимпиада ва жаҳон чемпиони, ярим ўрта вазн юлдузи Асадхўжа Мўйдинхўжаев ҳам муносиб очколар тўплаб, дунёнинг энг кучли 10 нафар боксчиси қаторига расман кирди.

«BoxRec’нинг ушбу янгиланган рейтинги Ўзбекистон бокс мактаби айни дамда жаҳон ҳаваскор боксида тенгсиз ва энг барқарор куч эканини яна бир бор расман муҳрлаб берди», — дея эътироф этмоқда халқаро спорт таҳлилчилари.

Ўзбекистон — ТОП-10 да энг кўп вакилга эга ягона мамлакат

Янгиланган жадвал мамлакатлар кесимидаги рақобат бўйича ҳам катта устунликни кўрсатди:

  • Дунё бўйича рекорд: Ҳеч бир мамлакат кучли ўнталикка 4 нафар вакилини кирита олмади — Ўзбекистон бу борада сайёрада ягона етакчи бўлди;

  • Асосий рақобатчилар: Ўнликдан шунингдек Россия (4 нафар боксчи), Украина (1 нафар — Александр Хижняк) ва Бразилия (1 нафар — Луис Де Оливейра) вакиллари ўрин олди;

  • Барқарор рекордлар: Рейтингга кирган барча ўзбекистонлик боксчилар максимал 5 юлдузли рейтинг даражасига эга бўлиб турибди.

Расмий BoxRec P4P жаҳон ТОП-10 рейтинги

Халқаро порталнинг расмий маълумотлар базасига кўра кучли ўнталик қуйидагича кўриниш олган:

Ўрин

Боксчи

Мамлакат / Шаҳар

Вазн тоифаси

Ғалаба-Мағлубият

#1

Абдумалик Халоков

Ўзбекистон (Тошкент)

Light (Енгил)

101 - 11 - 0

#2

Муслим Гаджимагомедов

Россия (Серпухов)

Heavy (Оғир)

104 - 7 - 0

#3

Всеволод Шумков

Россия (Каменск-Уральский)

Light (Енгил)

84 - 11 - 0

#4

Александр Хижняк

Украина (Полтава)

Light heavy (Ярим оғир)

129 - 17 - 0

#5

Фазлиддин Эркинбоев

Ўзбекистон (Наманган)

Light heavy (Ярим оғир)

57 - 3 - 0

#6

Луис Де Оливейра

Бразилия (Сан-Паулу)

Light (Енгил)

85 - 14 - 0

#7

Андрей Пегливанян

Россия (Адлер)

Feather (Ярим енгил)

45 - 3 - 0

#8

Тўрабек Ҳабибуллаев

Ўзбекистон (Тошкент)

Heavy (Оғир)

62 - 8 - 0

#9

Эдуард Саввин

Россия (Санкт-Петербург)

Feather (Ярим енгил)

81 - 12 - 0

#10

Асадхўжа Мўйдинхўжаев

Ўзбекистон (Фарғона)

Welter (Ярим ўрта)

69 - 10 - 0

Асосий ечим ва ўзбек боксининг келажакдаги устунлиги

Кўпчилик спорт ихлосмандлари ва экспертларни қизиқтирган энг муҳим масала — Ўзбекистоннинг бу тарихий натижаси яқин келажакдаги йирик турнирларда қандай акс этишидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, ҳаваскор бокснинг энг нуфузли маркази бўлган BoxRec платформасида 10 та ўриндан нақ 4 тасини эгаллаб олиш — терма жамоамизда тизимли ва узлуксиз авлодлар алмашинуви бенуқсон ишлаётганини кўрсатади. Нафақат Олимпиада чемпионлари, балки ёш жаҳон чемпионлари бўлган Фазлиддин Эркинбоев ва Тўрабек Ҳабибуллаевнинг бундай қисқа фурсатда дунё элитасига кириб келиши келгуси Олимпия ўйинлари ва жаҳон чемпионатларида ҳам Ўзбекистоннинг мутлақ гегемонлиги давом этишидан далолат беради.

Сизнингча, Абдумалик Халоков ва бизнинг қолган чемпионларимиз BoxRec’нинг ушбу P4P пешқадамлигини профессионал боксга ўтганларида ҳам сақлаб қола оладиларми? Ўзбек боксчиларидан яна кимларни ушбу ТОП-10 рўйхатида кўришни кутган эдингиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг ушбу фахрли тарихий ғалабасини яқинларингиз ҳамда бокс мухлисларига улашинг!

BoxRecҲаваскор боксЎзбекистон боксАбдумалик ХалоковФазлиддин ЭркинбоевТоп-10Олимпиада чемпиони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқдаЖаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқдаБугун, 19:22Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?Бугун, 15:14Артета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилдиАртета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилдиБугун, 14:55Айёуб Боуадди Портуда порлади ва жамоа мақтовига сазовор бўлдиАйёуб Боуадди Портуда порлади ва жамоа мақтовига сазовор бўлдиБугун, 10:11Жозе Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилдиЖозе Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилдиБугун, 10:10Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиМареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиБугун, 10:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди