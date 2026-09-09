Samsung TSMC компаниясига қарши чиқиб, 2-нанометрли заводини ишга туширмоқда
Samsung Electronикс компанияси яримўтказгичлар бозоридаги глобал рақобатда муҳим босқичга қадам қўймоқда. ixbt.com маълумотига кўра, жанубий кореялик технология гигантининг АҚШнинг Тейлор шаҳрида (Теҳрас штати) жойлашган янги корхонаси шу ой охирида синов тариқасида ўз ишини бошлашга ҳозирлик кўрмоқда. Ушбу қадам компаниянинг асосий рақиби бўлган TSMC позициясига жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эътиборли жиҳати шундаки, завод ҳали тўлиқ ишга тушмасданоқ, унинг барча режалаштирилган ишлаб чиқариш қувватлари йирик буюртмачилар томонидан тўлиқ банд қилиб бўлинган. Ушбу стратегик келишувлар Samsung учун янги бозор имкониятларини очиб беради ва унинг мавқеини мустаҳкамлайди.
Йирик мижозлар ва келгусидаги режаларМанберга кўра, Samsung компаниясининг энг асосий ва йирик мижозлари қаторидан Tesla ҳамда Броадком технологик гигантлари ўрин олган. Мазкур компаниялар илғор 2-нанометрли технология асосида яратиладиган чипларга бўлган эҳтиёжни таъминлаш учун қувватларни олдиндан банд қилишган.
Шу билан бирга, Samsung инфратузилмани янада кенгайтириш бўйича кенг кўламли ишларни бошлаб юборган. Хусусан, корхона иккинчи кремний пластиналарини чиқариш корхонасини барпо этиш мақсадида Жанубий Кореядан махсус ускуналар импорт қилмоқда. Ушбу иккинчи завод қурилишининг жорий йил охирида бошланиши режалаштирилган.
Технологик жараён ва рақобат устунлигиТейлордаги янги завод Samsung учун келгусида 2-нанометрли технологик жараён асосида микрочиплар ишлаб чиқаришдаги энг асосий майдончага айланади. Оммавий ишлаб чиқаришнинг муваффақиятли йўлга қўйилиши компаниянинг TSMC билан рақобатдаги мавқеини сезиларли даражада кучайтириши ва ҳатто айрим йирик буюртмачиларни ўз буюртмаларини тақсимлаш сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин.
Аввалроқ янги технологик жараённинг самарадорлиги ва унинг самараси асосий савол бўлиб қолаётган эди. Йил бошида Samsung томонидан тайёр 2-нанометрли чиплар чиқиши тахминан 60 фоизни ташкил этган бўлса, сўнгги маълумотларга кўра, бу кўрсаткич сезиларли даражада ошиб, тахминан 80 фоизга етган.
Бу каби технологик ўсиш ва ишлаб чиқариш қувватларининг олдиндан тўлиқ банд қилиниши Samsung компаниясининг яримўтказгичлар бозоридаги мавқеи янада мустаҳкамланишидан далолат беради. Бозор мутахассислари мазкур заводнинг тўлақонли фаолияти келгусида бутун саноатга ўз таъсирини кўрсатишини таъкидламоқда.
…