Samsung TSMC компаниясига қарши чиқиб, 2-нанометрли заводини ишга туширмоқда

·5·Техно
Samsung TSMC компаниясига қарши чиқиб, 2-нанометрли заводини ишга туширмоқда

Samsung Electronикс компанияси яримўтказгичлар бозоридаги глобал рақобатда муҳим босқичга қадам қўймоқда. ixbt.com маълумотига кўра, жанубий кореялик технология гигантининг АҚШнинг Тейлор шаҳрида (Теҳрас штати) жойлашган янги корхонаси шу ой охирида синов тариқасида ўз ишини бошлашга ҳозирлик кўрмоқда. Ушбу қадам компаниянинг асосий рақиби бўлган TSMC позициясига жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эътиборли жиҳати шундаки, завод ҳали тўлиқ ишга тушмасданоқ, унинг барча режалаштирилган ишлаб чиқариш қувватлари йирик буюртмачилар томонидан тўлиқ банд қилиб бўлинган. Ушбу стратегик келишувлар Samsung учун янги бозор имкониятларини очиб беради ва унинг мавқеини мустаҳкамлайди.

Йирик мижозлар ва келгусидаги режалар

Манберга кўра, Samsung компаниясининг энг асосий ва йирик мижозлари қаторидан Tesla ҳамда Броадком технологик гигантлари ўрин олган. Мазкур компаниялар илғор 2-нанометрли технология асосида яратиладиган чипларга бўлган эҳтиёжни таъминлаш учун қувватларни олдиндан банд қилишган.

Шу билан бирга, Samsung инфратузилмани янада кенгайтириш бўйича кенг кўламли ишларни бошлаб юборган. Хусусан, корхона иккинчи кремний пластиналарини чиқариш корхонасини барпо этиш мақсадида Жанубий Кореядан махсус ускуналар импорт қилмоқда. Ушбу иккинчи завод қурилишининг жорий йил охирида бошланиши режалаштирилган.

Технологик жараён ва рақобат устунлиги

Тейлордаги янги завод Samsung учун келгусида 2-нанометрли технологик жараён асосида микрочиплар ишлаб чиқаришдаги энг асосий майдончага айланади. Оммавий ишлаб чиқаришнинг муваффақиятли йўлга қўйилиши компаниянинг TSMC билан рақобатдаги мавқеини сезиларли даражада кучайтириши ва ҳатто айрим йирик буюртмачиларни ўз буюртмаларини тақсимлаш сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин.

Аввалроқ янги технологик жараённинг самарадорлиги ва унинг самараси асосий савол бўлиб қолаётган эди. Йил бошида Samsung томонидан тайёр 2-нанометрли чиплар чиқиши тахминан 60 фоизни ташкил этган бўлса, сўнгги маълумотларга кўра, бу кўрсаткич сезиларли даражада ошиб, тахминан 80 фоизга етган.

Бу каби технологик ўсиш ва ишлаб чиқариш қувватларининг олдиндан тўлиқ банд қилиниши Samsung компаниясининг яримўтказгичлар бозоридаги мавқеи янада мустаҳкамланишидан далолат беради. Бозор мутахассислари мазкур заводнинг тўлақонли фаолияти келгусида бутун саноатга ўз таъсирини кўрсатишини таъкидламоқда.

SamsungTSMCЯримўтказгичларТехнологияTesla
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Magic9 Pro Max флагмани 8800 мА·ч батарея оладиHonor Magic9 Pro Max флагмани 8800 мА·ч батарея оладиБугун, 18:28Honor, Oppo, Vivo ва Xiaomi қурилмалари орасида тезкор файл алмашинуви йўлга қўйилмоқдаHonor, Oppo, Vivo ва Xiaomi қурилмалари орасида тезкор файл алмашинуви йўлга қўйилмоқдаБугун, 15:53Honor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилдиБугун, 15:22Xiaomi компанияси янги авлод Mijia Air Пумп 3 автоматик насосини тақдим этдиXiaomi компанияси янги авлод Mijia Air Пумп 3 автоматик насосини тақдим этдиБугун, 15:00DLSS 5 технологияси MacBook Pro да синаб кўрилдиDLSS 5 технологияси MacBook Pro да синаб кўрилдиБугун, 14:28Xiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилдиXiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилдиБугун, 13:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди