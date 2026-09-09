Жаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқда
Жаҳон футболи тарихидаги энг совриндор ва машҳур юлдуз Лионель Месси яна катта шов-шув марказида турибди. Аргентиналик афсона яшил майдондаги фаолиятини якунламасиданоқ, клуб хўжайини мақомида янги лойиҳага қўл урмоқда. Испаниянинг нуфузли AS нашри тарқатган шошилинч маълумотга кўра, Месси Испания иккинчи дивизиони — Сегундада иштирок этаётган «Элденсе» футбол клубининг назорат қилувчи акциялар пакетини сотиб олиш бўйича якуний келишувга эришди. Бир неча ой давом этган махфий музокаралар якунланиб, томонлар расмий битим тузиш босқичига етиб келди. Хўш, Месси клубни кимдан сотиб олмоқда, ушбу келишувга қандай расмий орган рухсат бериши шарт ва нима учун бу воқеа Испания футболида янги саҳифа очмоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — Мессининг бу лойиҳадаги мутлақ яккаҳонлиги ва расмий эълон қилиниш муддати бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.
Махфий музокаралар ва 8 сентябрдаги принципиал келишув
Испания матбуоти томонидан ошкор қилинган тафсилотлар келишувнинг жиддийлигини тасдиқлайди:
Колумбиялик сармоядорлар билан битим: Лионель Мессининг шахсий юристлари анчадан буён Хуан Карлос Трухилио бошчилигидаги Колумбиянинг машҳур TH инвестиция гуруҳи билан фаол музокаралар олиб бораётган эди;
Музокаралар муваффақиятли якунланди: Жорий йилнинг 8 сентябрь куни томонлар «Элденсе» клубини сотиш ва сотиб олиш бўйича ўзаро принципиал келишувга эришдилар;
Назорат пакети Месси қўлида: Битим шартларига кўра, футбол юлдузи жамоанинг назорат қилувчи акциялар пакетига эгалик қилади ва клубнинг келажагини белгиловчи асосий қарорларни ўз қўлига олади.
«Лионель Мессининг Испания футболига инвестор ва жамоа эгаси сифатида қайтиши бутун Сегунда ва испан лигалари тизимига улкан иқтисодий ва медиа таъсир кўрсатади», — дея таъкидламоқда AS нашри.
Тарихий рекорд: Испанияда биринчи аргентиналик хўжайин
Ушбу келишув нафақат спорт, балки Испания қонунчилиги ва тарихи учун ҳам мисли кўрилмаган воқеага айланмоқда:
Илк аргентиналик клуб эгаси: Месси ушбу битим якунлангач, Испаниянинг профессионал футбол лигалари тарихида клуб сотиб олиб, унга эгалик қилувчи энг биринчи аргентиналикка айланади;
Битимнинг якуний шарти: Келишув расман кучга кириши учун Испаниянинг Спорт бўйича Олий кенгаши (CSD — Consejo Superior de Deportes) томонидан тасдиқланиши ва расмий рухсат берилиши талаб этилади;
«Элденсе»нинг янги амбициялари: Иккинчи дивизион вакили ҳисобланган жамоа Месси бошқаруви остида молиявий барқарорликка эришиб, Ла Лига сари йўл олиши мумкин.
Асосий ечим ва Мессининг мутлақ яккаҳонлиги
Кўпчилик футбол мухлислари ва бизнес таҳлилчиларини қизиқтирган энг муҳим масала — Месси бу клубни кимлар билан ҳамкорликда бошқариши ва расмий баёнот қачон берилишидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, Лионель Месси мазкур йирик лойиҳада ягона мустақил инвестор сифатида иштирок этмоқда. Ушбу трансфер ва харидга бошқа ҳеч қандай ташқи бизнес ҳамкорлар, консорциумлар ёки собиқ футболчилар жалб қилинмаган. Барча молиявий ва бошқарув юкни Месси ўз зиммасига олади. Томонлар Испания Спорт бўйича Олий кенгашидан рухсатнома олингач, яқин кунлар ичида бу тарихий қадам ҳақида расман матбуот анжуманида эълон қилишни режалаштирмоқда.
Сизнингча, Лионель Мессининг «Элденсе» клуби эгасига айланиши жамоани қисқа фурсатда Испания Ла Лигасига олиб чиқа оладими? Футболчилик давридаёқ клуб сотиб олиш Мессининг бўлажак бошқарувчилик фаолияти учун тўғри қадамми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболидаги ушбу сенсацион янгиликни яқинларингиз ҳамда футбол мухлисларига улашинг!
…