Жаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқда

·21·Спорт
Жаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқда

Жаҳон футболи тарихидаги энг совриндор ва машҳур юлдуз Лионель Месси яна катта шов-шув марказида турибди. Аргентиналик афсона яшил майдондаги фаолиятини якунламасиданоқ, клуб хўжайини мақомида янги лойиҳага қўл урмоқда. Испаниянинг нуфузли AS нашри тарқатган шошилинч маълумотга кўра, Месси Испания иккинчи дивизиони — Сегундада иштирок этаётган «Элденсе» футбол клубининг назорат қилувчи акциялар пакетини сотиб олиш бўйича якуний келишувга эришди. Бир неча ой давом этган махфий музокаралар якунланиб, томонлар расмий битим тузиш босқичига етиб келди. Хўш, Месси клубни кимдан сотиб олмоқда, ушбу келишувга қандай расмий орган рухсат бериши шарт ва нима учун бу воқеа Испания футболида янги саҳифа очмоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — Мессининг бу лойиҳадаги мутлақ яккаҳонлиги ва расмий эълон қилиниш муддати бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.

Махфий музокаралар ва 8 сентябрдаги принципиал келишув

Испания матбуоти томонидан ошкор қилинган тафсилотлар келишувнинг жиддийлигини тасдиқлайди:

  • Колумбиялик сармоядорлар билан битим: Лионель Мессининг шахсий юристлари анчадан буён Хуан Карлос Трухилио бошчилигидаги Колумбиянинг машҳур TH инвестиция гуруҳи билан фаол музокаралар олиб бораётган эди;

  • Музокаралар муваффақиятли якунланди: Жорий йилнинг 8 сентябрь куни томонлар «Элденсе» клубини сотиш ва сотиб олиш бўйича ўзаро принципиал келишувга эришдилар;

  • Назорат пакети Месси қўлида: Битим шартларига кўра, футбол юлдузи жамоанинг назорат қилувчи акциялар пакетига эгалик қилади ва клубнинг келажагини белгиловчи асосий қарорларни ўз қўлига олади.

«Лионель Мессининг Испания футболига инвестор ва жамоа эгаси сифатида қайтиши бутун Сегунда ва испан лигалари тизимига улкан иқтисодий ва медиа таъсир кўрсатади», — дея таъкидламоқда AS нашри.

Тарихий рекорд: Испанияда биринчи аргентиналик хўжайин

Ушбу келишув нафақат спорт, балки Испания қонунчилиги ва тарихи учун ҳам мисли кўрилмаган воқеага айланмоқда:

  • Илк аргентиналик клуб эгаси: Месси ушбу битим якунлангач, Испаниянинг профессионал футбол лигалари тарихида клуб сотиб олиб, унга эгалик қилувчи энг биринчи аргентиналикка айланади;

  • Битимнинг якуний шарти: Келишув расман кучга кириши учун Испаниянинг Спорт бўйича Олий кенгаши (CSD — Consejo Superior de Deportes) томонидан тасдиқланиши ва расмий рухсат берилиши талаб этилади;

  • «Элденсе»нинг янги амбициялари: Иккинчи дивизион вакили ҳисобланган жамоа Месси бошқаруви остида молиявий барқарорликка эришиб, Ла Лига сари йўл олиши мумкин.

Асосий ечим ва Мессининг мутлақ яккаҳонлиги

Кўпчилик футбол мухлислари ва бизнес таҳлилчиларини қизиқтирган энг муҳим масала — Месси бу клубни кимлар билан ҳамкорликда бошқариши ва расмий баёнот қачон берилишидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, Лионель Месси мазкур йирик лойиҳада ягона мустақил инвестор сифатида иштирок этмоқда. Ушбу трансфер ва харидга бошқа ҳеч қандай ташқи бизнес ҳамкорлар, консорциумлар ёки собиқ футболчилар жалб қилинмаган. Барча молиявий ва бошқарув юкни Месси ўз зиммасига олади. Томонлар Испания Спорт бўйича Олий кенгашидан рухсатнома олингач, яқин кунлар ичида бу тарихий қадам ҳақида расман матбуот анжуманида эълон қилишни режалаштирмоқда.

Сизнингча, Лионель Мессининг «Элденсе» клуби эгасига айланиши жамоани қисқа фурсатда Испания Ла Лигасига олиб чиқа оладими? Футболчилик давридаёқ клуб сотиб олиш Мессининг бўлажак бошқарувчилик фаолияти учун тўғри қадамми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболидаги ушбу сенсацион янгиликни яқинларингиз ҳамда футбол мухлисларига улашинг!

Лионель МессиЭлденсеИспания футболКлубни сотиб олишФутбол инвесторАргентин футболчисиСегунда дивизиони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунё боксида мутлақ ўзбек ҳукмронлиги: Абдумалик Халоков BoxRec P4P рейтингида 1-ўриндаДунё боксида мутлақ ўзбек ҳукмронлиги: Абдумалик Халоков BoxRec P4P рейтингида 1-ўриндаБугун, 19:17Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?Бугун, 15:14Артета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилдиАртета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилдиБугун, 14:55Айёуб Боуадди Портуда порлади ва жамоа мақтовига сазовор бўлдиАйёуб Боуадди Портуда порлади ва жамоа мақтовига сазовор бўлдиБугун, 10:11Жозе Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилдиЖозе Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилдиБугун, 10:10Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиМареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиБугун, 10:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди