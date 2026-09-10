Nubia раҳбари Apple компаниясининг янги смартфони ҳақида фикр билдирди

·31·Техно
Nubia раҳбари Apple компаниясининг янги смартфони ҳақида фикр билдирди

Apple компанияси ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди ва бу янгилик технологиялар оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. iPhone Дуо деб номланган мазкур қурилманинг асосий ўзига хосликларидан бири экраннинг остида жойлашган махсус камера бўлди. Мазкур ечим бозорда кенг эътироф этилаётган бир пайтда, рақобатчи компания вакиллари бу борадаги ўз қарашларини ўртоқлашди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ZTE корпорацияси вице-президенти ва Nubia брендининг флагман маҳсулотлар бўйича бош директори Чжан Лей iPhone Дуо моделидаги экранда ости камераси дизайни юзасидан махсус мақола эълон қилди. Унинг таъкидлашича, Apple томонидан мазкур технологиянинг татбиқ этилиши мақтовга сазовор бўлиб, ZTE томонидан бундан етти йил муқаддам танланган йўлнинг нақадар тўғри бўлганини яна бир бор исботлайди.

Технологик ривожланиш ва пиксел зичлиги

Шу билан бирга, Nubia раҳбари замонавий қурилмалар мазкур технологияни амалга ошириш борасида Apple маҳсулотидан ўзиб кетганига эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, iPhone Дуо ўчирилган ҳолатдаги рангли дисплейида ости камераси сезилиб туради. Мутахассис буни 2020 йилда чиқарилган Ахон 30 модели билан солиштириб, ўша вақтда экран рангли қисмининг пиксел зичлиги 400 ППИ эмас, балки 200 ППИ бўлганини эсга олди.

Ҳозирги кунда эса Nubia Z80 Ultra модели ушбу кўрсаткични 400 ППИ даражасига етказган. Бунинг натижасида замонавий Nubia флагманларида экранда ости камерасини пайқаш деярли имконсиз бўлиб қолган.

iPhone Дуўнинг бошқа жиҳатлари

Қурилма илк бор фойдаланувчилар қўлига етиб борганидан сўнг, унинг баъзи камчиликлари ҳам юзага чиқди. Хусусан, дастлабки суратлардан кўринишича, телефоннинг йирик — 7,6 дюймли ички экранида буклама жойи яққол кўриниб турибди. Бу эса букланувчи экранлар технологияси устида ҳали яна кўп ишлаш кераклигини англатади.

Шунга қарамай, интернет фойдаланувчилари ва шарҳловчилар янги қурилманинг интерфейсидаги жозибали ва силлиқ экран анимацияларини ижобий баҳолашмоқда. Apple ҳар доимгидек дастурий таъминот ва визуал дизайн уйғунлигига алоҳида эътибор қаратган.

Мазкур баҳс-мунозаралар бозорда букланувчи смартфонлар ва экранда ости камералари сегментида рақобат янада кучайишидан дарак беради. Ҳар бир ишлаб чиқарувчи ўз ечимларини такомиллаштириб, фойдаланувчиларга энг мукаммал дизайнни тақдим этишга интилмоқда.

NubiaAppleiPhone ДуоZTEСмартфонлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi сунъий интеллектга эга илк хавфсиз газ плитасини тақдим этдиXiaomi сунъий интеллектга эга илк хавфсиз газ плитасини тақдим этдиБугун, 12:25Қозоғистон йўловчи поездларига Starlink интернети уландиҚозоғистон йўловчи поездларига Starlink интернети уландиБугун, 11:26Ўзбекистон киберхавфсизлик бўйича минтақада учинчи ўриндаЎзбекистон киберхавфсизлик бўйича минтақада учинчи ўриндаБугун, 10:42iPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқландиiPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқландиБугун, 10:26Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этдиБугун, 09:57Хитой 2028 йилда Марсдан тупроқ олиб келиш миссиясини бошлайдиХитой 2028 йилда Марсдан тупроқ олиб келиш миссиясини бошлайдиБугун, 09:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади