Nubia раҳбари Apple компаниясининг янги смартфони ҳақида фикр билдирди
Apple компанияси ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди ва бу янгилик технологиялар оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. iPhone Дуо деб номланган мазкур қурилманинг асосий ўзига хосликларидан бири экраннинг остида жойлашган махсус камера бўлди. Мазкур ечим бозорда кенг эътироф этилаётган бир пайтда, рақобатчи компания вакиллари бу борадаги ўз қарашларини ўртоқлашди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ZTE корпорацияси вице-президенти ва Nubia брендининг флагман маҳсулотлар бўйича бош директори Чжан Лей iPhone Дуо моделидаги экранда ости камераси дизайни юзасидан махсус мақола эълон қилди. Унинг таъкидлашича, Apple томонидан мазкур технологиянинг татбиқ этилиши мақтовга сазовор бўлиб, ZTE томонидан бундан етти йил муқаддам танланган йўлнинг нақадар тўғри бўлганини яна бир бор исботлайди.
Технологик ривожланиш ва пиксел зичлигиШу билан бирга, Nubia раҳбари замонавий қурилмалар мазкур технологияни амалга ошириш борасида Apple маҳсулотидан ўзиб кетганига эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, iPhone Дуо ўчирилган ҳолатдаги рангли дисплейида ости камераси сезилиб туради. Мутахассис буни 2020 йилда чиқарилган Ахон 30 модели билан солиштириб, ўша вақтда экран рангли қисмининг пиксел зичлиги 400 ППИ эмас, балки 200 ППИ бўлганини эсга олди.
Ҳозирги кунда эса Nubia Z80 Ultra модели ушбу кўрсаткични 400 ППИ даражасига етказган. Бунинг натижасида замонавий Nubia флагманларида экранда ости камерасини пайқаш деярли имконсиз бўлиб қолган.
iPhone Дуўнинг бошқа жиҳатлариҚурилма илк бор фойдаланувчилар қўлига етиб борганидан сўнг, унинг баъзи камчиликлари ҳам юзага чиқди. Хусусан, дастлабки суратлардан кўринишича, телефоннинг йирик — 7,6 дюймли ички экранида буклама жойи яққол кўриниб турибди. Бу эса букланувчи экранлар технологияси устида ҳали яна кўп ишлаш кераклигини англатади.
Шунга қарамай, интернет фойдаланувчилари ва шарҳловчилар янги қурилманинг интерфейсидаги жозибали ва силлиқ экран анимацияларини ижобий баҳолашмоқда. Apple ҳар доимгидек дастурий таъминот ва визуал дизайн уйғунлигига алоҳида эътибор қаратган.
Мазкур баҳс-мунозаралар бозорда букланувчи смартфонлар ва экранда ости камералари сегментида рақобат янада кучайишидан дарак беради. Ҳар бир ишлаб чиқарувчи ўз ечимларини такомиллаштириб, фойдаланувчиларга энг мукаммал дизайнни тақдим этишга интилмоқда.
…