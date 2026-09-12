Сирдарёда Экополиция ходими фожиали ҳалок бўлди — 3 нафар гумонланувчи панжара ортида
Сирдарё вилоятида хизмат бурчини бажараётган ҳуқуқ-тартибот органи ходимининг ҳалокати билан боғлиқ мудҳиш фожиа юз берди. Табиатни муҳофаза қилиш, ноқонуний балиқ овлашга қарши курашиш мақсадида тунги рейдга чиққан Экополиция инспектори Мирзо Ботиров браконьерларнинг қаттиқ қаршилигига дуч келиб, сувга қулаб тушди ва ҳалок бўлди. Электр қармоқ ёрдамида табиатга қирон келтираётган қонунбузарлар ўз қилмишларини яшириш учун нафақат давлат органи ходимига бўйсунмаган, балки унга фаол қаршилик кўрсатиб, оғир оқибатга сабабчи бўлган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан кўрилган тезкор чоралар натижасида ҳодисага алоқадор 3 нафар шахс қўлга олинди ва уларга нисбатан оғир моддалар билан жиноят иши қўзғатилди. Хўш, 9 сентябрь тунида сув бўйида аслида нима юз берди, марҳум инспекторнинг жасади қандай топилди ва қўлга олинган браконьерларни қандай оғир жазо кутмоқда?
Тунги рейд ва қонли тўқнашув: 9 сентябрдаги фожиа тафсилотлари
Сирдарёда юз берган мудҳиш ҳодисанинг дастлабки хронологияси қуйидагича кечган:
Электр қармоқ билан қирғин: 9 сентябрь куни бир гуруҳ шахслар қатъиян тақиқланган ва табиатга улкан зарар етказувчи электр қармоқлардан фойдаланган ҳолда ноқонуний балиқ овлаш билан шуғулланган;
Қонуний талабга қаршилик: Экополиция инспектори Мирзо Ботиров ноқонуний ҳаракатларни тўхтатиш ва қонунбузарларни қўлга олиш мақсадида уларга яқинлашган, бироқ браконьерлар қаршилик кўрсатган;
Сувга тушиб кетиш ва ҳалокат: Келиб чиққан кескин кураш ва фаол қаршилик оқибатида инспектор сувга тушиб кетган ва фожиали тарзда чўкиб кетган;
10 сентябрдаги қайғули топилма: Қутқарув ва қидирув гуруҳларининг тинимсиз ҳаракатлари натижасида 10 сентябрь куни Мирзо Ботировнинг жасади сувдан олиб чиқилди.
3 нафар шахс қўлга олинди: 3 та оғир модда бўйича иш қўзғатилди
Қонунбузарларнинг давлат органи вакилига тажовуз қилиши ҳуқуқ-тартибот идораларининг кескин ва қатъий чораларига сабаб бўлди:
Зудлик билан ушланди: Ҳодиса юз берган ҳудуддан қочиб қутулишга уринган 3 нафар гумонланувчи шахс тезкор тадбирлар натижасида қўлга олинди;
Жиноят кодексининг 202-моддаси: Гумонланувчиларга нисбатан ҳайвонот ёки ўсимлик дунёсидан фойдаланиш тартибини бузиш, жумладан ноқонуний балиқ овлаш бўйича айблов қўйилган;
Жиноят кодексининг 219-моддаси: Ҳокимият вакилига ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахсга қаршилик кўрсатиш моддаси билан қаттиқ жавобгарликка тортиш жараёни бошланди;
Жиноят кодексининг 102-моддаси: Эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдириш ҳолати бўйича ҳам тегишли процессуал айбловлар илгари сурилмоқда;
Дастлабки тергов авжида: Айни пайтда тергов гуруҳи воқеанинг барча иштирокчилари ва уларнинг ҳар бирининг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо бериш бўйича тергов ҳаракатларини олиб бормоқда.
Браконьерлик — нафақат табиатга, инсон ҳаётига ҳам қасддир!
Ушбу қайғули воқеа мамлакат бўйлаб электр қармоқлар ва тақиқланган қуроллар орқали ов қилувчи жиноий гуруҳларнинг қанчалик хавфли даражага етганини кўрсатмоқда:
Электр қармоқ — ёввойилик: Сувдаги барча тирик мавжудотни қириб ташлайдиган бу усул қонунан оғир жиноят ҳисобланишига қарамай, айрим нафс бандалари бундан ҳамон фойдаланмоқда;
Инспекторлар ҳаётини ҳимоя қилиш зарурати: Экология ва табиатни асраш соҳасида хизмат қилаётган инспекторларнинг хавфсизлигини таъминлаш, уларни махсус техник ва мудофаа воситалари билан тўлиқ жиҳозлаш масаласи кун тартибига чиқмоқда;
Жазо муқаррарлиги: Ўз хизмат бурчини бажараётган инспектор Мирзо Ботировнинг ўлимига сабабчи бўлган ҳар бир шахс қонуннинг энг қатъий талаблари асосида жавобгарликка тортилиши шарт.
Мирзо Ботиров табиат бойликларини асраш йўлида ўз жонини фидо қилган ҳақиқий бурч фидойиси сифатида ёдда қолади. Унинг ўлимига сабаб бўлган жиноятчилар эса суд олдида жавоб беради.
Сизнингча, табиатга қирон келтираётган ва назоратчиларга қаршилик кўрсатаётган браконьерларга нисбатан қонунчиликдаги жазо чоралари янада кескинлаштирилиши шартми? Экополиция ходимларини тунги рейдлар пайтида қурол ва кучли ҳимоя воситалари билан таъминлаш вақти келмадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва хизмат вазифасини бажариш пайтида ҳалок бўлган ходим хотирасига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча юртдошларимизга улашинг!
…