Даромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкин

·45·Жамият
Даромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкин

Ўзбекистонда оила институти ва болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимида кўп йиллардан буён кутилаётган энг жиддий ва инқилобий ислоҳотлардан бири кун тартибига чиқди. Ҳукумат алимент миқдорини ота-онанинг расмий ойлик иш ҳақига қараб (1/4, 1/3 ёки ярми кўринишида) ҳисоблашнинг амалдаги эскирган тартибини бутунлай бекор қилишни таклиф этмоқда. Сенат минбарида янграган ушбу ташаббусга кўра, эндиликда алимент тўлови отанинг «қоғоздаги» камтарона маошидан эмас, балки тўғридан-тўғри боланинг ҳаётий эҳтиёжлари, яшаш харажатлари, таълими ва даволанишидан келиб чиқиб белгиланади. Бу қадам расмий маошини сунъий равишда пасайтириб кўрсатиб, ўз фарзандига арзимаган тийин тўлаб юрган ёки тўловдан очиқчасига бўйин товлаган минглаб шахсларнинг найрангларига чек қўйишни кўзда тутади. Хўш, янги тизим қандай ишлайди, бола эҳтиёжлари қандай мезонлар билан баҳоланади ва нима сабабдан бу ўзгариш юз минглаб оналар ва болалар учун ҳақиқий адолат тикланиши бўлади?

Эски тизимдаги бўшлиқ: Расмий даромадни яшириш ва «тиши ўтмас» қонунчилик

Амалдаги Оила кодекси бўйича алимент ундириш механизми узоқ вақтдан бери жиддий камчиликларга эга бўлиб келаётган эди:

  • «Қоғоздаги камбағаллик» найранги: Кўплаб фуқаролар катта даромад топса-да, расман энг кам ойлик маош кўрсатиб, боласига атиги бир неча юз минг сўм алимент тўлаш билан кифояланиб келган;

  • Норасмий даромадларнинг яширилиши: МИБ ва суд органлари қарздорнинг реал бойлиги, кўчмас мулки ва бизнеси борлигини билса ҳам, расмий маълумотнома йўқлиги сабабли фақат базавий ҳисоб-китобларга таянишга мажбур эди;

  • Боланинг жабр кўриши: Натижада инфляция, боғча, мактаб, тўгараклар, кийим-кечак ва даволаниш харажатлари фақат бола билан ёлғиз қолган онанинг зиммасига тушиб, оғир ижтимоий муаммоларни келтириб чиқараётган эди.

Янги тартиб: Боланинг эҳтиёжи биринчи ўринга чиқади!

Ҳукумат таклиф этаётган янгиланган тизим алиментни соф адолат тамойили асосида шакллантиришни мақсад қилган:

  • Ҳаётий саватча ва реал харажатлар: Алимент миқдори эндиликда боланинг ёши, соғлиғи ҳолати, таълим олиш шароитлари ва озиқ-овқат харажатларининг реал қиймати асосида ҳисоблаб чиқилади;

  • Қатъий белгиланган кафолатланган сумма: Ота ишсиз ёки минимал маош эгаси эканини баҳона қилишидан қатъи назар, боланинг тўлақонли яшаши учун зарур бўлган қатъий белгиланган пул маблағи ундирилади;

  • Даромадни яширишнинг маъносизлиги: Тўлов миқдори отанинг «расмийлаштирилган» маошига боғланмагани сабабли, иш ҳақини яшириш қарздорни юқори алимент тўлашдан қутқара олмайди.

Суд ва МИБ ваколатларининг кучайиши: Тўловдан қочиб бўлмайди!

Ушбу тартибнинг қабул қилиниши ижро интизоми ва жавобгарлик масалаларини ҳам кескин кучайтиради:

  • Шаффоф баҳолаш механизми: Судлар алимент миқдорини белгилашда ота ва онанинг молиявий имкониятларидан ташқари, боланинг аввалги турмуш тарзи пасайиб кетмаслиги талабини устувор қўяди;

  • Бола манфаати — олий қадрият: Таъминот бериш мажбурияти ота-онанинг шахсий даъволари ва ҳийлаларидан юқори қўйилиб, давлат ҳимояси тўлиқ бола томонида бўлиши таъминланади;

  • Ижтимоий ҳимоядаги бурилиш: Ушбу ўзгариш ажримлардан сўнг муҳтожликда қолган оилаларнинг молиявий барқарорлигини ошириш ва болаларнинг сифатли тарбия олишини кафолатлайди.

Алиментни ойлик маошга қараб ҳисоблашдан воз кечиш — Ўзбекистонда болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишда янги даражага ўтилаётганининг яққол исботидир. Энди ўз фарзанди учун масъулиятдан қочиш ва арзимаган тўловлар билан жавобгарликдан қутулиш даври тарихда қолади.

Сизнингча, алиментни отанинг маошига эмас, балки тўғридан-тўғри боланинг реал эҳтиёжларига қараб белгилаш даромадни яшириш ҳолатларига бутунлай чек қўя оладими? Бир боланинг тўлақонли яшаши учун бугунги кунда алиментнинг энг кам миқдори қанча сўм бўлиши керак деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жамият учун ўта долзарб бўлган ушбу ислоҳот таҳлилини барча ота-оналарга улашинг!

АлиментБала ҳуқуқлариЎзбекистон оила институтиСенат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сирдарёда Экополиция ходими фожиали ҳалок бўлди — 3 нафар гумонланувчи панжара ортидаСирдарёда Экополиция ходими фожиали ҳалок бўлди — 3 нафар гумонланувчи панжара ортидаБугун, 09:54Самарқандда «Малибу» пиёдалар ўтиш жойидаги одамларни янчиб кетишига бир баҳя қолдиСамарқандда «Малибу» пиёдалар ўтиш жойидаги одамларни янчиб кетишига бир баҳя қолдиБугун, 07:21Қаршида уста уй эгасининг машинасини олиб қочиб, ЙТҲ содир этди: бир аёл ҳалок бўлдиҚаршида уста уй эгасининг машинасини олиб қочиб, ЙТҲ содир этди: бир аёл ҳалок бўлдиКеча, 20:43Ситора Фармоновадан давра ўртасида шов-шувли ҳаракат: Бу қандай синоат бўлди? (видео)Ситора Фармоновадан давра ўртасида шов-шувли ҳаракат: Бу қандай синоат бўлди? (видео)Кеча, 17:45«Оёққа скотчланган $240 минг ва сохта долларлар»: Чегарада қозоғистонликлар қўлга олинди«Оёққа скотчланган $240 минг ва сохта долларлар»: Чегарада қозоғистонликлар қўлга олиндиКеча, 13:33Қорақалпоғистонда марихуананинг яширин айланмаси фош этилдиҚорақалпоғистонда марихуананинг яширин айланмаси фош этилдиКеча, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари