Ангренда 20 ёшли йигит "проба"сиз укол сабабли 45 кундан бери комада
Ангренда 20 ёшли Қувончбек Муродов хусусий клиникада даволанганидан сўнг ҳушини йўқотиб, 45 кундан буён комада ётгани айтилмоқда. Унинг яқинлари воқеа юзасидан жиддий саволлар билан чиқди.
Айтилишича, Қувончбек 31 июль куни шамоллаш сабабли Angren Medical Center хусусий клиникасига борган.
Унга "проба" қилинмасдан томчи дори юборилгач, йигитнинг аҳволи кескин ёмонлашиб, ҳушини йўқотгани билдирилмоқда.
Ҳозирда 20 ёшли йигит Ангрен шаҳар шифохонасида оғир аҳволда даволанмоқда.
Қувончбекнинг ота-онаси хусусий клиника томонидан ўғлининг даволаниши учун етарли моддий ёрдам кўрсатилмаётганидан норози эканини билдирган.
Бироқ ҳодисанинг аниқ сабаблари ва тиббий муолажа билан йигитнинг ҳозирги ҳолати ўртасидаги боғлиқлик бўйича якуний хулоса ҳозирча очиқланмаган.
Изоҳлар 0
…