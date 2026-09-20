Ангренда 20 ёшли йигит "проба"сиз укол сабабли 45 кундан бери комада

·28·Жамият
Ангренда 20 ёшли йигит "проба"сиз укол сабабли 45 кундан бери комада

Ангренда 20 ёшли Қувончбек Муродов хусусий клиникада даволанганидан сўнг ҳушини йўқотиб, 45 кундан буён комада ётгани айтилмоқда. Унинг яқинлари воқеа юзасидан жиддий саволлар билан чиқди.

Айтилишича, Қувончбек 31 июль куни шамоллаш сабабли Angren Medical Center хусусий клиникасига борган.

Унга "проба" қилинмасдан томчи дори юборилгач, йигитнинг аҳволи кескин ёмонлашиб, ҳушини йўқотгани билдирилмоқда.

Ҳозирда 20 ёшли йигит Ангрен шаҳар шифохонасида оғир аҳволда даволанмоқда.

Қувончбекнинг ота-онаси хусусий клиника томонидан ўғлининг даволаниши учун етарли моддий ёрдам кўрсатилмаётганидан норози эканини билдирган.

Бироқ ҳодисанинг аниқ сабаблари ва тиббий муолажа билан йигитнинг ҳозирги ҳолати ўртасидаги боғлиқлик бўйича якуний хулоса ҳозирча очиқланмаган.

Қувончбек МуродовAngren Medical CenterАнгреншамоллаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонга борадиган ўзбекистонликларга қулайлик: энди ҚР-коднинг ўзи етадиҚозоғистонга борадиган ўзбекистонликларга қулайлик: энди ҚР-коднинг ўзи етадиБугун, 12:4720 сентябрь — Аёлларни қадрлаш куни: оила бахти ва муҳаббатнинг ноёб байрами!20 сентябрь — Аёлларни қадрлаш куни: оила бахти ва муҳаббатнинг ноёб байрами!Бугун, 12:43«Иш вақти 8 соатдан ошмасин»: Профессор раҳбарларга кескин огоҳлантириш берди (видео)«Иш вақти 8 соатдан ошмасин»: Профессор раҳбарларга кескин огоҳлантириш берди (видео)Бугун, 12:34"Мени Ўзбекистон сотди!": Наргиз Зокирова ўз она юртидан очиқчасига юз ўгирди (видео)"Мени Ўзбекистон сотди!": Наргиз Зокирова ўз она юртидан очиқчасига юз ўгирди (видео)Кеча, 22:44Тошкентда Yandex Go курьери буюмларни олиб кетгани айтилмоқда (видео)Тошкентда Yandex Go курьери буюмларни олиб кетгани айтилмоқда (видео)Кеча, 21:52ДХХ «Умму Муҳаммад» лақабли аёлни қидирувга берди: Террористик ташкилотларга ёллашнинг хавфли схемасиДХХ «Умму Муҳаммад» лақабли аёлни қидирувга берди: Террористик ташкилотларга ёллашнинг хавфли схемасиКеча, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда