20 сентябрь — Аёлларни қадрлаш куни: оила бахти ва муҳаббатнинг ноёб байрами!
Ҳар йили сентябрь ойининг учинчи якшанбаси халқаро миқёсда «Wife Appreciation Day» — хотинларни (аёлларни) қадрлаш куни сифатида кенг нишонланади. 20 сентябрь санасига тўғри келган ушбу ажойиб байрам кундалик ташвишлар, иш ва юмушлар гирдобида баъзан унутиб қўйиладиган энг муҳим қадрият — оила ва умр йўлдошига бўлган самимий муҳаббат ҳамда ҳурматни яна бир бор ёдга солади. Оила тинчлиги, хонадон файзи, турмуш меҳри ва фарзандлар тарбиясида аёлнинг ўрнини ҳеч нарса билан қиёслаб бўлмайди. Бугунги кун улкан харажатлар ёки дабдабали маросимларни талаб қилмайди: турмуш ўртоғингизга чин дилдан айтилган бир оғиз ширин сўз, ихчамгина гулдаста ёки кичик бир эътибор ҳам унинг қалбида йиллар давомида илиқлик ва ишонч туйғусини сақлаб қолиши мумкин.
Хўш, ушбу халқаро сананинг келиб чиқиш моҳияти нимада, нега мутахассислар доимий миннатдорлик оилавий муносабатлар пойдевори эканини таъкидламоқда ва бугунги кунни қандай қилиб эсда қоларли тарзда ўтказиш мумкин?
«Ширин сўз, гул ва эътибор»: Умр йўлдошини хурсанд қилишнинг 5 муҳим омили
Оилавий ришталарни мустаҳкамлаш учун руҳшунослар тавсия этадиган оддий, аммо таъсирли қадамлар:
Самимий миннатдорлик: Кун давомида қилган меҳнати, оилавий рўзғорни саришта тутиши ва фарзандлар парвариши учун миннатдорлик изҳор этинг;
Кичик сюрпризлар ва совғалар: Одатдагидек бўлмаган бир дона гул, ширинлик ёки ёқтирган машғулоти учун вақт ажратиш эътиборнинг ёрқин рамзидир;
Кундалик юмушларда кўмаклашиш: Уй ишларида ёрдам бериш ёки кечки овқат тайёрлашни ўз зиммангизга олиш сўзлардан кўра амалийроқ меҳр белгиси ҳисобланади;
Дилдан суҳбат ва тинглаш: Телефон ва телевизорларни бир четга суриб, унинг ҳис-туйғулари, орзулари ва кундалик кечинмаларига қулоқ тутинг;
Биргаликдаги сайр: Очиқ ҳавода ёки севимли масканда икки кишилик осойишта вақт ўтказиш оилавий муҳитни янгилайди.
Оилавий муносабатлар ва қадрлаш мезонларининг таҳлили
Эътиборсизлик ва доимий ҳурматнинг оиладаги руҳий иқлимга таъсири:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
Эътибор ва қадрлаш етишмаганда
Қадрлаш ва меҳр мунтазам бўлганда
Оилавий руҳий муҳит
Стресс, чарчоқ ва хафагарчилик ҳисси
Хонадонда хотиржамлик, файз ва шодлик
Муносабатлар даражаси
Совуқлик, узоқлашиш ва арзимас баҳслар
Ўзаро ишонч, ҳурмат ва мустаҳкам дўстлик
Фарзандлар тарбияси
Асабийлик ва ҳиссий бўшлиқни сезиш
Бахтли, соғлом ва меҳрибон муҳитда камол топиш
Аёлнинг кайфияти ва саломатлиги
Ички сўниш ва сурункали руҳий зўриқиш
Ҳаётсеварлик, ўзига бўлган юқори ишонч
Кундалик мулоқот
Фақат маиший ва молиявий мавзулар
Чин дилдан тушуниш ва илиқ суҳбатлар
Оила психологияси: Экспертлар «қадрлаш куни» ҳақида
Руҳшунослар ва муносабатлар бўйича мутахассисларнинг хулосалари:
Эътирофга бўлган эҳтиёж: Аёл табиатан қадрланиш ва эътиборни ҳис қилиб яшашни истайди; унинг оила учун қилаётган хизматлари табиий ҳолдек қабул қилинганда, муносабатларда дарз кетиши кузатилади;
Миннатдорлик — оила қалқони: Бир оғиз самимий раҳмат ва табассум ҳар қандай оилавий муаммо ва тушунмовчиликларни бартараф этадиган энг кучли воситадир;
Байрамлар сабабчидир: Бундай махсус кунлар йилда бир марта бўлса ҳам инсонларни тўхтаб, яқинларига вақт ажратишга ва муносабатларни янги босқичга кўтаришга ундайди;
Эркакларнинг жавобгарлиги: Оилада хотинни қадрлаш ва уни асраб-авайлаш эркакнинг нафақат бурчи, балки оилавий барака ва шахсий муваффақиятининг бош омилидир.
20 сентябрь — хотинларни қадрлаш куни муносабати билан уйингиз файзи ва ҳаётингиз мазмуни бўлган умр йўлдошингизга қувонч улашишни кечиктирманг.
Сиз бугун умр йўлдошингизга бир оғиз ширин сўз айтиб, кутилмаган эътибор кўрсата олдингизми? Оилада бир-бирини қадрлаш ва мунтазам меҳр улашиш муҳимлиги ҳақида нима деб ўйлайсиз? Ўз фикр ва самимий тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда барча дўстларингиз ва танишларингизга ушбу ёқимли байрамни эслатиб қўйиш учун мақолани улашинг!
Изоҳлар 0
…