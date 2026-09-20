Қозоғистонга борадиган ўзбекистонликларга қулайлик: энди ҚР-коднинг ўзи етади

·0·Жамият
Қозоғистонга борадиган ўзбекистонликларга қулайлик: энди ҚР-коднинг ўзи етади

Ўзбекистон ва Қозоғистон фуқаролари учун чегаралараро тўловларни амалга оширишни енгиллаштирувчи янги имконият жорий этилмоқда. Эндиликда ўзбекистонликлар Қозоғистонда маҳаллий ягона ҚР-код тизими орқали, қозоғистонликлар эса Ўзбекистонда UzQR ёрдамида харидлар учун тўлов қилиши мумкин бўлади.

Янги тизим орқали Ўзбекистон фуқаролари Қозоғистондаги савдо нуқталарида маҳаллий ҚР-код тизимидан фойдаланиб, харидлар учун тўғридан-тўғри тўлов амалга ошириш имкониятига эга бўлади.

Бу эса чет элда кундалик харажатларни амалга ошириш жараёнини соддалаштириши кутилмоқда. Худди шундай имконият Қозоғистон фуқаролари учун ҳам яратилади. Улар Ўзбекистондаги харидлар вақтида UzQR орқали тўлов қилишлари мумкин бўлади.

Яъни икки давлат фуқаролари учун ҚР-код орқали чегаралараро тўлов қилиш имконияти пайдо бўлади.

UzQRҚР-кодЎзбекистон-Қозоғистон тўлов тизимичегаралараро тўлов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

20 сентябрь — Аёлларни қадрлаш куни: оила бахти ва муҳаббатнинг ноёб байрами!20 сентябрь — Аёлларни қадрлаш куни: оила бахти ва муҳаббатнинг ноёб байрами!Бугун, 12:43Ангренда 20 ёшли йигит «проба»сиз укол сабабли 45 кундан бери комадаАнгренда 20 ёшли йигит «проба»сиз укол сабабли 45 кундан бери комадаБугун, 12:35«Иш вақти 8 соатдан ошмасин»: Профессор раҳбарларга кескин огоҳлантириш берди (видео)«Иш вақти 8 соатдан ошмасин»: Профессор раҳбарларга кескин огоҳлантириш берди (видео)Бугун, 12:34"Мени Ўзбекистон сотди!": Наргиз Зокирова ўз она юртидан очиқчасига юз ўгирди (видео)"Мени Ўзбекистон сотди!": Наргиз Зокирова ўз она юртидан очиқчасига юз ўгирди (видео)Кеча, 22:44Тошкентда Yandex Go курьери буюмларни олиб кетгани айтилмоқда (видео)Тошкентда Yandex Go курьери буюмларни олиб кетгани айтилмоқда (видео)Кеча, 21:52ДХХ «Умму Муҳаммад» лақабли аёлни қидирувга берди: Террористик ташкилотларга ёллашнинг хавфли схемасиДХХ «Умму Муҳаммад» лақабли аёлни қидирувга берди: Террористик ташкилотларга ёллашнинг хавфли схемасиКеча, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда