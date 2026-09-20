Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этилади

·12·Техно
Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентабр куни тақдим этилади.
  • Ушбу қурилмалар 2 нанометрли илғор технология ва ГАА архитектурасига таянадиган янги процессор билан жиҳозланади.
  • Смартфонларда Леика билан ҳамкорликда яратилган иккита 200 мегапикселли сенсор, M11 ёруғлик чиқариш тизимига эга Супер Pixel технологияси ва 7000 мА·соат (Pro) ҳамда 8500 мА·соат (Pro Max) сиғимли аккумуляторлар бўлади.
  • Қурилмалар Xiaomi Hypeр OS4 операцион тизимида ишлайди.

Хитойнинг технология гиганти Xiaomi компанияси жорий йилнинг 23-сентябрь санасида ўзининг анъанавий йирик тақдимот маросимини ўтказишини расман эълон қилди. Ушбу тадбир доирасида компания тарихидаги энг йирик янгиланишлардан бири сифатида эътироф этилаётган янги авлод флагманлари — Xiaomi 18 Pro ва Xiaomi 18 Pro Max смартфонлари кенг жамоатчиликка намойиш этилади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилмалар мобил саноатда янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания вакилларининг маълум қилишича, янги моделларнинг асосий техник хусусиятлари, хусусан, процессор, камера имкониятлари ва дисплей сифати бир хил даражада бўлади. Қурилмалар орасидаги асосий фарқ фақатгина аккумулятор сиғими ҳамда ўлчамларда намоён бўлади. Смартфонлар мобил технологиялар тарихида илк бор 2 нанометрли илғор технология асосида тайёрланган ва ГАА архитектурасига таянадиган энг сўнгги процессор билан жиҳозланади.

Илғор ишлаш имкониятлари ва камера тизими

Ҳозирча Xiaomi компанияси янги чипсетнинг аниқ номини сир тутаётган бўлса-да, инсайдерлик маълумотларига кўра, қурилма юраги сифатида Snapdragon 8 Элите Ген 6 платформаси танланиши кутилмоқда. Бу эса мобил ўйинлар ва сунъий интеллект вазифаларини бажаришда мисли кўрилмаган тезликни таъминлайди.

Фотогиммат ва видеоижодкорлар учун қурилманинг оптик имкониятлари алоҳида эътиборга лойиқ. Смартфонларга Леика мутахассислари билан ҳамкорликда яратилган иккита йирик 200 мегапикселли сенсор ўрнатилади. Улардан бири асосий йирик матрица бўлса, иккинчиси юқори сифатли перископик телеобъектив вазифасини бажаради.

Дисплей ва рекорд даражадаги автономия

Қурилманинг олд панели ҳам муҳим янгиланишларга бой. Унда M11 ёруғлик чиқариш тизимига эга янги авлод Супер Pixel технологияси қўлланилади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, янги яшил материал энергия сарфини сезиларли даражада камайтирган ҳолда ёрқинлик даражасини кескин оширади. Шунингдек, экран атрофидаги рамканинг қалинлиги атиги 0,99 миллиметрни ташкил этади.

Смартфонларнинг қувват захираси борасидаги кўрсаткичлари ҳақиқий рекорд бўлди. 32 фоиз кремний таркибига эга янги авлод ГСР ВИИИ аккумулятори туфайли Xiaomi 18 Pro модели 7000 мА·соатлик батарея билан таъминланса, Xiaomi 18 Pro Max версияси ушбу серия тарихидаги мутлақ рекордчи — 8500 мА·соатлик аккумуляторга эга бўлади.

Қурилмалар қутидан чиқибоқ мутлақо янги Xiaomi Hypeр OS4 операцион тизимида ишлайди. Шунингдек, орқа панелда жойлашган қўшимча универсал экран янада амалий ва ақлли функцияларга эга бўлиши кутилмоқда. 23-сентябрь куни бўлиб ўтадиган тақдимотда ушбу флагманлар билан бир қаторда яна бир қатор янги маҳсулотлар ҳам намойиш этилади.

XiaomiXiaomi 18 ProСмартфонТақдимотТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтдиiPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтдиБугун, 16:28Honor X9e Pro: 11 000 мА•соат батарея ва IP69K ҳимоясиHonor X9e Pro: 11 000 мА•соат батарея ва IP69K ҳимоясиБугун, 15:51Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобландиЕр юзида кислород қачон тугаши ҳисобландиБугун, 15:26Xiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилдиXiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилдиБугун, 14:51Xiaomi 18 Фолд энг кўп сотилган буклама телефон бўлдиXiaomi 18 Фолд энг кўп сотилган буклама телефон бўлдиБугун, 13:56Моторола 200 мегапикселли камерага эга янги флагманини тақдим этадиМоторола 200 мегапикселли камерага эга янги флагманини тақдим этадиБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди