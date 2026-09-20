Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентабр куни тақдим этилади.
- Ушбу қурилмалар 2 нанометрли илғор технология ва ГАА архитектурасига таянадиган янги процессор билан жиҳозланади.
- Смартфонларда Леика билан ҳамкорликда яратилган иккита 200 мегапикселли сенсор, M11 ёруғлик чиқариш тизимига эга Супер Pixel технологияси ва 7000 мА·соат (Pro) ҳамда 8500 мА·соат (Pro Max) сиғимли аккумуляторлар бўлади.
- Қурилмалар Xiaomi Hypeр OS4 операцион тизимида ишлайди.
Хитойнинг технология гиганти Xiaomi компанияси жорий йилнинг 23-сентябрь санасида ўзининг анъанавий йирик тақдимот маросимини ўтказишини расман эълон қилди. Ушбу тадбир доирасида компания тарихидаги энг йирик янгиланишлардан бири сифатида эътироф этилаётган янги авлод флагманлари — Xiaomi 18 Pro ва Xiaomi 18 Pro Max смартфонлари кенг жамоатчиликка намойиш этилади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилмалар мобил саноатда янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания вакилларининг маълум қилишича, янги моделларнинг асосий техник хусусиятлари, хусусан, процессор, камера имкониятлари ва дисплей сифати бир хил даражада бўлади. Қурилмалар орасидаги асосий фарқ фақатгина аккумулятор сиғими ҳамда ўлчамларда намоён бўлади. Смартфонлар мобил технологиялар тарихида илк бор 2 нанометрли илғор технология асосида тайёрланган ва ГАА архитектурасига таянадиган энг сўнгги процессор билан жиҳозланади.
Илғор ишлаш имкониятлари ва камера тизимиҲозирча Xiaomi компанияси янги чипсетнинг аниқ номини сир тутаётган бўлса-да, инсайдерлик маълумотларига кўра, қурилма юраги сифатида Snapdragon 8 Элите Ген 6 платформаси танланиши кутилмоқда. Бу эса мобил ўйинлар ва сунъий интеллект вазифаларини бажаришда мисли кўрилмаган тезликни таъминлайди.
Фотогиммат ва видеоижодкорлар учун қурилманинг оптик имкониятлари алоҳида эътиборга лойиқ. Смартфонларга Леика мутахассислари билан ҳамкорликда яратилган иккита йирик 200 мегапикселли сенсор ўрнатилади. Улардан бири асосий йирик матрица бўлса, иккинчиси юқори сифатли перископик телеобъектив вазифасини бажаради.
Дисплей ва рекорд даражадаги автономияҚурилманинг олд панели ҳам муҳим янгиланишларга бой. Унда M11 ёруғлик чиқариш тизимига эга янги авлод Супер Pixel технологияси қўлланилади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, янги яшил материал энергия сарфини сезиларли даражада камайтирган ҳолда ёрқинлик даражасини кескин оширади. Шунингдек, экран атрофидаги рамканинг қалинлиги атиги 0,99 миллиметрни ташкил этади.
Смартфонларнинг қувват захираси борасидаги кўрсаткичлари ҳақиқий рекорд бўлди. 32 фоиз кремний таркибига эга янги авлод ГСР ВИИИ аккумулятори туфайли Xiaomi 18 Pro модели 7000 мА·соатлик батарея билан таъминланса, Xiaomi 18 Pro Max версияси ушбу серия тарихидаги мутлақ рекордчи — 8500 мА·соатлик аккумуляторга эга бўлади.
Қурилмалар қутидан чиқибоқ мутлақо янги Xiaomi Hypeр OS4 операцион тизимида ишлайди. Шунингдек, орқа панелда жойлашган қўшимча универсал экран янада амалий ва ақлли функцияларга эга бўлиши кутилмоқда. 23-сентябрь куни бўлиб ўтадиган тақдимотда ушбу флагманлар билан бир қаторда яна бир қатор янги маҳсулотлар ҳам намойиш этилади.
Изоҳлар 0
…