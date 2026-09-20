«Месси шарафига тарихий ўйин!»: Лапорта янги «Камп Ноу»даги катта режани очди

·38·Спорт
«Месси шарафига тарихий ўйин!»: Лапорта янги «Камп Ноу»даги катта режани очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона» клуби янгиланган «Камп Ноу» стадионида Лионель Мессига бағишланган катта тадбир ўтказишни режалаштирмоқда.
  • Стадиондаги қурилиш ва таъмирлаш ишлари 2028 йил бошига қадар якунланиши кутилмоқда.
  • Ушбу тантанали кечада Месси иштирокида махсус хайрлашув ўйини ташкил этилиши эҳтимоли юқори.

Каталониянинг «Барселона» клуби ўз тарихидаги энг буюк футболчи, афсонавий собиқ сардор Лионель Мессига бағишлаб мисли кўрилмаган даражадаги грандиоз тадбир ўтказишга тайёргарлик кўрмоқда. Клуб президенти Жоан Лапорта расмий баёнот бериб, байрам тантаналари стадионнинг кенг кўламли қайта қуриш ишлари тўлиқ якунлангач, янгиланган муҳташам «Камп Ноу» майдонида бўлиб ўтишини эълон қилди. Клуб раҳбарининг таъкидлашича, ушбу тантанали кечада бевосита аргентиналик юлдуз иштирокида махсус хайрлашув ўйини ташкил этилиш эҳтимоли жуда юқори.

«Биз Лео Мессига бағишланган катта тадбирни „Камп Ноу“ реконструкцияси тугагач ўтказишни режалаштирганмиз. Бу ҳақиқий байрамга айланадиган, жуда ҳам чиройли маросим бўлади. Умид қиламизки, стадиондаги барча қурилиш ва таъмирлаш ишларини 2028 йил бошига қадар якунлаймиз», — дея Лапортанинг сўзларидан иқтибос келтирди каталонияликлар матбуот хизмати. 105 минг мухлисни бағрига оладиган дунёнинг энг замонавий ареналаридан бирида аргентиналик даҳонинг қайтиши бутун футбол олами учун аср воқеасига айланиши кутилмоқда.

Хўш, бу махсус учрашув қандай форматда кечади, Мессига қарши қайси юлдузлар майдонга тушади ва бу тадбир футбол тарихидаги энг оғриқли хайрлашувнинг ўрнини боса оладими?

«105 минглик арена ва Мессининг қайтиши»: Тадбирга оид муҳим тафсилотлар

«Барселона» режалаштираётган тарихий оқшомнинг асосий жиҳатлари:

  • Президентнинг расмий ваъдаси: Жоан Лапорта Месси билан муносиб хайрлашув маросими янги «Камп Ноу»нинг очилиш кун тартибидаги бош воқеа бўлишини тасдиқлади;

  • Муддат ва тайёргарлик: Стадиондаги барча глобал қурилиш ва модернизация ишларини 2028 йил бошига қадар тўлиқ якунлаш режалаштирилган;

  • Махсус ўртоқлик ўйини: Байрам доирасида Месси сардорлигидаги фахрийлар жамоаси ва «Барселона»нинг бугунги авлоди ёки жаҳон юлдузлари термаси ўртасида махсус учрашув ўтказилиши кутилмоқда;

  • 105 минг томошабин сиғими: Қайта таъмирланган стадион нақд 105 000 мухлисни қабул қилиш имкониятига эга бўлади ва Мессининг ўйинида тўлиқ аншлаг кутилмоқда;

  • Ноҳақликни ювиш уриниши: 2021 йилда пандемия ва молиявий чекловлар сабабли бўш трибуналар остида кўзёшлар билан клубни тарк этган Мессига ниҳоят муносиб ҳурмат-эҳтиром кўрсатилади.

Лионель Месси ва «Барселона»: Тарихий кўрсаткичлар таққоси

Клуб ва футболчининг абадий рекорди рақамларда:

Кўрсаткичлар ва рекордлар

Қайд этилган натижалар

Тарихий аҳамияти

Клубдаги фаолият даври

2004 — 2021 йиллар (17 йил)

Асосий жамоа тарихидаги энг ёрқин эра

Ўтказилган расмий ўйинлар

778 та учрашув

«Барселона» тарихидаги мутлақ рекорд

Урилган умумий голлар

672 та гол

Клубнинг тенгсиз тўпурарлик чўққиси

Янги «Камп Ноу» сиғими

105 000 томошабин

Европадаги энг йирик ва замонавий стадион

Тадбир мўлжалланган вақт

2028 йил боши

Қурилиш ишларининг расмий якуни

Футбол экспертлари таҳлили: Бу тадбир «Барселона» учун нега муҳим?

Халқаро спорт шарҳловчилари ва экспертларнинг хулосалари:

  • Муносабатлардаги музликнинг эриши: 2021 йилдаги шартнома можароси туфайли Месси ва Лапорта ўртасида пайдо бўлган совуқлик ушбу тадбир орқали бутунлай барҳам топиши мумкин;

  • Тижорий ва маркетинг муваффақияти: 105 минглик «Камп Ноу»ни Месси иштирокидаги баҳс билан очиш клуб ғазнасига чипталар, трансляция ва рекламалардан рекорд миқдорда даромад келтиради;

  • Мухлислар қалбидаги бўшлиқни тўлдириш: Каталониялик ишқибозлар ўз кумири билан тўла стадионда хайрлаша олмаган эди; 2028 йилги тадбир миллионлаб инсонлар учун эмоционал катарсис бўлади;

  • Тарихий меросни улуғлаш: 778 та баҳсда 672 та гол урган афсонани улуғлаш орқали «Барселона» ўз анъаналари ва қадриятларини бутун дунёга яна бир бор намойиш этади.

Жоан Лапортанинг ушбу ташаббуси янги «Камп Ноу» пойдеворида янги тарих ёзиш ва Мессига бўлган чексиз муҳаббатни намойиш этиш учун идеал режадир.

Сизнингча, 2028 йилда янги «Камп Ноу»да бўлиб ўтадиган ушбу махсус ўйинда Лионель Месси билан бирга кимлар майдонга тушиши керак: Иньеста, Хави ва Суарес каби собиқ дўстларими ёки бугунги ёш юлдузлар? 2021 йилдаги кўзёшли хайрлашув ўрнини ушбу байрам тўлиқ боса оладими? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда барча «Барселона» ва Месси мухлисларига ушбу қувончли янгилик таҳлилини улашинг!

Лионель МессиБарселонаКамп Ноу2028 йил
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Насаф»дан иродали «камбэк» ва йирик ғалаба: «Андижон» ўз уйида тор-мор этилди!«Насаф»дан иродали «камбэк» ва йирик ғалаба: «Андижон» ўз уйида тор-мор этилди!Бугун, 19:16Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?Бугун, 18:48Ўзбекистон ҳарбийлари Жанубий Кореяда яна чемпион бўлди: 28 жамоа қатнашган мусобақаЎзбекистон ҳарбийлари Жанубий Кореяда яна чемпион бўлди: 28 жамоа қатнашган мусобақаБугун, 17:30«Барселона» истеъдоди янги танлов қилди: У билан 2030 йилгача янги битим тузилди!«Барселона» истеъдоди янги танлов қилди: У билан 2030 йилгача янги битим тузилди!Бугун, 16:07«Муаммо Салоҳда эмасди!»: Тьерри Анри «Ливерпуль» раҳбариятини кескин танқид қилди«Муаммо Салоҳда эмасди!»: Тьерри Анри «Ливерпуль» раҳбариятини кескин танқид қилдиБугун, 16:02Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!Бугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг