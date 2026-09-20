«Месси шарафига тарихий ўйин!»: Лапорта янги «Камп Ноу»даги катта режани очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» клуби янгиланган «Камп Ноу» стадионида Лионель Мессига бағишланган катта тадбир ўтказишни режалаштирмоқда.
- Стадиондаги қурилиш ва таъмирлаш ишлари 2028 йил бошига қадар якунланиши кутилмоқда.
- Ушбу тантанали кечада Месси иштирокида махсус хайрлашув ўйини ташкил этилиши эҳтимоли юқори.
Каталониянинг «Барселона» клуби ўз тарихидаги энг буюк футболчи, афсонавий собиқ сардор Лионель Мессига бағишлаб мисли кўрилмаган даражадаги грандиоз тадбир ўтказишга тайёргарлик кўрмоқда. Клуб президенти Жоан Лапорта расмий баёнот бериб, байрам тантаналари стадионнинг кенг кўламли қайта қуриш ишлари тўлиқ якунлангач, янгиланган муҳташам «Камп Ноу» майдонида бўлиб ўтишини эълон қилди. Клуб раҳбарининг таъкидлашича, ушбу тантанали кечада бевосита аргентиналик юлдуз иштирокида махсус хайрлашув ўйини ташкил этилиш эҳтимоли жуда юқори.
«Биз Лео Мессига бағишланган катта тадбирни „Камп Ноу“ реконструкцияси тугагач ўтказишни режалаштирганмиз. Бу ҳақиқий байрамга айланадиган, жуда ҳам чиройли маросим бўлади. Умид қиламизки, стадиондаги барча қурилиш ва таъмирлаш ишларини 2028 йил бошига қадар якунлаймиз», — дея Лапортанинг сўзларидан иқтибос келтирди каталонияликлар матбуот хизмати. 105 минг мухлисни бағрига оладиган дунёнинг энг замонавий ареналаридан бирида аргентиналик даҳонинг қайтиши бутун футбол олами учун аср воқеасига айланиши кутилмоқда.
Хўш, бу махсус учрашув қандай форматда кечади, Мессига қарши қайси юлдузлар майдонга тушади ва бу тадбир футбол тарихидаги энг оғриқли хайрлашувнинг ўрнини боса оладими?
«105 минглик арена ва Мессининг қайтиши»: Тадбирга оид муҳим тафсилотлар
«Барселона» режалаштираётган тарихий оқшомнинг асосий жиҳатлари:
Президентнинг расмий ваъдаси: Жоан Лапорта Месси билан муносиб хайрлашув маросими янги «Камп Ноу»нинг очилиш кун тартибидаги бош воқеа бўлишини тасдиқлади;
Муддат ва тайёргарлик: Стадиондаги барча глобал қурилиш ва модернизация ишларини 2028 йил бошига қадар тўлиқ якунлаш режалаштирилган;
Махсус ўртоқлик ўйини: Байрам доирасида Месси сардорлигидаги фахрийлар жамоаси ва «Барселона»нинг бугунги авлоди ёки жаҳон юлдузлари термаси ўртасида махсус учрашув ўтказилиши кутилмоқда;
105 минг томошабин сиғими: Қайта таъмирланган стадион нақд 105 000 мухлисни қабул қилиш имкониятига эга бўлади ва Мессининг ўйинида тўлиқ аншлаг кутилмоқда;
Ноҳақликни ювиш уриниши: 2021 йилда пандемия ва молиявий чекловлар сабабли бўш трибуналар остида кўзёшлар билан клубни тарк этган Мессига ниҳоят муносиб ҳурмат-эҳтиром кўрсатилади.
Лионель Месси ва «Барселона»: Тарихий кўрсаткичлар таққоси
Клуб ва футболчининг абадий рекорди рақамларда:
Кўрсаткичлар ва рекордлар
Қайд этилган натижалар
Тарихий аҳамияти
Клубдаги фаолият даври
2004 — 2021 йиллар (17 йил)
Асосий жамоа тарихидаги энг ёрқин эра
Ўтказилган расмий ўйинлар
778 та учрашув
«Барселона» тарихидаги мутлақ рекорд
Урилган умумий голлар
672 та гол
Клубнинг тенгсиз тўпурарлик чўққиси
Янги «Камп Ноу» сиғими
105 000 томошабин
Европадаги энг йирик ва замонавий стадион
Тадбир мўлжалланган вақт
2028 йил боши
Қурилиш ишларининг расмий якуни
Футбол экспертлари таҳлили: Бу тадбир «Барселона» учун нега муҳим?
Халқаро спорт шарҳловчилари ва экспертларнинг хулосалари:
Муносабатлардаги музликнинг эриши: 2021 йилдаги шартнома можароси туфайли Месси ва Лапорта ўртасида пайдо бўлган совуқлик ушбу тадбир орқали бутунлай барҳам топиши мумкин;
Тижорий ва маркетинг муваффақияти: 105 минглик «Камп Ноу»ни Месси иштирокидаги баҳс билан очиш клуб ғазнасига чипталар, трансляция ва рекламалардан рекорд миқдорда даромад келтиради;
Мухлислар қалбидаги бўшлиқни тўлдириш: Каталониялик ишқибозлар ўз кумири билан тўла стадионда хайрлаша олмаган эди; 2028 йилги тадбир миллионлаб инсонлар учун эмоционал катарсис бўлади;
Тарихий меросни улуғлаш: 778 та баҳсда 672 та гол урган афсонани улуғлаш орқали «Барселона» ўз анъаналари ва қадриятларини бутун дунёга яна бир бор намойиш этади.
Жоан Лапортанинг ушбу ташаббуси янги «Камп Ноу» пойдеворида янги тарих ёзиш ва Мессига бўлган чексиз муҳаббатни намойиш этиш учун идеал режадир.
Сизнингча, 2028 йилда янги «Камп Ноу»да бўлиб ўтадиган ушбу махсус ўйинда Лионель Месси билан бирга кимлар майдонга тушиши керак: Иньеста, Хави ва Суарес каби собиқ дўстларими ёки бугунги ёш юлдузлар? 2021 йилдаги кўзёшли хайрлашув ўрнини ушбу байрам тўлиқ боса оладими? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда барча «Барселона» ва Месси мухлисларига ушбу қувончли янгилик таҳлилини улашинг!
Изоҳлар 0
…