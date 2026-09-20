Xiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этди

·24·Техно
Xiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi компанияси Хитой бозорида 256 литр ҳажмдаги, уч камерали ва ихчам Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этди.
  • Ушбу янги модел майдони атиги 0,34 квадрат метрни эгаллаб, 136 литр асосий, 85 литр музлатиш ва 35 литр универсал камераларга эга.
  • Музлатгич 360 градусли ҳаво айланиши, антибактериал модул ва тежамкор инвертер технологиялари билан жиҳозланган.
  • Қурилма тахминан 1299 юан (199 АҚШ доллари) нархда сотувга чиқарилади.

Xiaomi бренди Хитой бозорида ихчам ўлчамлари ва кенг имкониятлари билан ажралиб турувчи янги уч камерали Mijia Рефригератор 256L музлатгичини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, замонавий маиший техника бозори учун мўлжалланган ушбу қурилма кичик квартиралар, студиялар ва майдони чекланган уй-жойлар эгалари учун қулай ечимга айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур янги модел майдони атиги 0,34 квадрат метрни эгаллаши билан бирга, умумий ҳажми 256 литрни ташкил этувчи пухта ўйланган ички тузилишга эга. Қурилма Xiaomi брендининг анъанавий минималистик услубида ишлаб чиқарилган бўлиб, ҳар қандай замонавий ошхона интерерига бемалол мос тушади.

Музлатгичнинг ички тузилиши ва имкониятлари

Mijia Рефригератор 256L ички макони мустақил ҳароратни созлаш имкониятига эга бўлган учта асосий зонага бўлинган. Асосий совитиш бўлими 136 литр сиғимга эга бўлса, музлатиш камераси 85 литр ҳажмни ташкил қилади. Қолган 35 литр эса ҳарорати ўзгариб турадиган универсал камерага ажратилган.

Фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда универсал камеранинг вазифасини ўзгартиришлари мумкин. Уни турли маҳсулотларни чуқур музлатиш ёки шунчаки совуқ ҳолда сақлаш учун мослаштириш имконияти мавжуд. Умумий ҳисобда қурилма ичида турли тоифадаги озиқ-овқатларни алоҳида сақлашга мўлжалланган ўнта мустақил зона мавжуд.

Техник хусусиятлар ва тежамкорлик

Қурилманинг бошқарув панели тўғридан-тўғри совитиш бўлимига ўрнатилган бўлиб, у орқали асосий, музлатиш ва ўзгарувчан камералардаги ҳароратни алоҳида-алоҳида бошқариш мумкин. Совутиш тизими 360 градусли ҳаво айланишига таянади, бу эса камералар ичида совуқ ҳавонинг бир текис тақсимланишини таъминлайди ва анъанавий қўлда муздан тушириш заруратини йўққа чиқаради.

Шунингдек, музлатгич кумуш ионларига эга махсус антибактериал ва ёқимсиз ҳидларни йўқотувчи модул билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг маълумотига кўра, ушбу тизим совитишкамерасидаги бактерияларни 99,99 фоизгача йўқ қилиш ёки уларнинг кўпайишини тўхтатиш самарадорлигини кўрсатади.

Модел тежамкор инвертер компрессор ва инвертер вентилятор асосида ишлайди. Ички ҳарорат доимий равишда бешта сезгир датчик ёрдамида назорат қилиниб борилади. Хитой бозорида ушбу ихчам ва замонавий қурилма тахминан 1299 юан (199 АҚШ доллари атрофида) нархда сотувга чиқарилиши режалаштирилган.

XiaomiMijia РефригераторМаиший техникаСмарт уйЯнги технологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиToyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиБугун, 19:55Asus янги турдаги Googleбоок ноутбукининг илк суратлари тарқалдиAsus янги турдаги Googleбоок ноутбукининг илк суратлари тарқалдиБугун, 18:58iPhone 18 Pro смартфонида 27 миллиард параметрли сунъий интеллект ишга туширилдиiPhone 18 Pro смартфонида 27 миллиард параметрли сунъий интеллект ишга туширилдиБугун, 18:21АҚШда сунъий интеллект соҳаси учун махсус тузилма ва янги маслаҳатчи тайинланадиАҚШда сунъий интеллект соҳаси учун махсус тузилма ва янги маслаҳатчи тайинланадиБугун, 17:57Сунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа бердиСунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа бердиБугун, 17:23Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этиладиXiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этиладиБугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди