Xiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi компанияси Хитой бозорида 256 литр ҳажмдаги, уч камерали ва ихчам Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этди.
- Ушбу янги модел майдони атиги 0,34 квадрат метрни эгаллаб, 136 литр асосий, 85 литр музлатиш ва 35 литр универсал камераларга эга.
- Музлатгич 360 градусли ҳаво айланиши, антибактериал модул ва тежамкор инвертер технологиялари билан жиҳозланган.
- Қурилма тахминан 1299 юан (199 АҚШ доллари) нархда сотувга чиқарилади.
Xiaomi бренди Хитой бозорида ихчам ўлчамлари ва кенг имкониятлари билан ажралиб турувчи янги уч камерали Mijia Рефригератор 256L музлатгичини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, замонавий маиший техника бозори учун мўлжалланган ушбу қурилма кичик квартиралар, студиялар ва майдони чекланган уй-жойлар эгалари учун қулай ечимга айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур янги модел майдони атиги 0,34 квадрат метрни эгаллаши билан бирга, умумий ҳажми 256 литрни ташкил этувчи пухта ўйланган ички тузилишга эга. Қурилма Xiaomi брендининг анъанавий минималистик услубида ишлаб чиқарилган бўлиб, ҳар қандай замонавий ошхона интерерига бемалол мос тушади.
Музлатгичнинг ички тузилиши ва имкониятлариMijia Рефригератор 256L ички макони мустақил ҳароратни созлаш имкониятига эга бўлган учта асосий зонага бўлинган. Асосий совитиш бўлими 136 литр сиғимга эга бўлса, музлатиш камераси 85 литр ҳажмни ташкил қилади. Қолган 35 литр эса ҳарорати ўзгариб турадиган универсал камерага ажратилган.
Фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда универсал камеранинг вазифасини ўзгартиришлари мумкин. Уни турли маҳсулотларни чуқур музлатиш ёки шунчаки совуқ ҳолда сақлаш учун мослаштириш имконияти мавжуд. Умумий ҳисобда қурилма ичида турли тоифадаги озиқ-овқатларни алоҳида сақлашга мўлжалланган ўнта мустақил зона мавжуд.
Техник хусусиятлар ва тежамкорликҚурилманинг бошқарув панели тўғридан-тўғри совитиш бўлимига ўрнатилган бўлиб, у орқали асосий, музлатиш ва ўзгарувчан камералардаги ҳароратни алоҳида-алоҳида бошқариш мумкин. Совутиш тизими 360 градусли ҳаво айланишига таянади, бу эса камералар ичида совуқ ҳавонинг бир текис тақсимланишини таъминлайди ва анъанавий қўлда муздан тушириш заруратини йўққа чиқаради.
Шунингдек, музлатгич кумуш ионларига эга махсус антибактериал ва ёқимсиз ҳидларни йўқотувчи модул билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг маълумотига кўра, ушбу тизим совитишкамерасидаги бактерияларни 99,99 фоизгача йўқ қилиш ёки уларнинг кўпайишини тўхтатиш самарадорлигини кўрсатади.
Модел тежамкор инвертер компрессор ва инвертер вентилятор асосида ишлайди. Ички ҳарорат доимий равишда бешта сезгир датчик ёрдамида назорат қилиниб борилади. Хитой бозорида ушбу ихчам ва замонавий қурилма тахминан 1299 юан (199 АҚШ доллари атрофида) нархда сотувга чиқарилиши режалаштирилган.
Изоҳлар 0
…