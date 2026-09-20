Toyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўлади

·17·Техно
Toyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Toyota ўзининг глобал ишлаб чиқариш тармоқларини модернизация қилиш доирасида тахминан 400 мингта ЭЛЕЙ инсонқиёфали роботларини жорий этишни режалаштирмоқда.
  • Ушбу роботлар самарадорликни ошириш учун мўлжалланган бўлиб, нозик амалларни бажариш, ўқиш ва ҳаракатларни такомиллаштириш қобилиятига эга.
  • Toyota 2028-йилдан бошлаб заводларни модернизация қилишга ҳар йили 1 триллион ен сармоя киритишни ният қилган.

Япония автомобилсозлик гиганти Toyota ўзининг глобал ишлаб чиқариш тармоқларини тубдан модернизация қилиш доирасида мисли кўрилмаган қадамга қўл урмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, компания гуруҳ корхоналарида одамлар билан бирга меҳнат қиладиган тахминан 400 мингта ЭЛEЙ инсонқиёфали роботларини жорий этишни режалаштирмоқда. Ушбу йирик кўламли лойиҳа Toyota автомобилларини йиғиш жараёнини янада такомиллаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Элей қисқартмаси Эмбодиед Леарнинг Робот фор Энҳансед Йиелд сўзларидан олинган бўлиб, бу қурилмалар самарадорликни ошириш учун мўлжалланган. Оғирлиги қарийб 50 килограммни ташкил этувчи робот аккумулятор ёки электр тармоғидан қувват олади. Унинг тузилишида оёқлар ўрнига ҳаракатчан ғилдиракли платформа ишлатилган бўлиб, юқори қисми инсон қиёфасида яратилган.

Инсон учун мўлжалланган иш жойлари

Мазкур робот иккита қўлга эга бўлиб, уларнинг ҳар бири иккитадан бармоқ билан жиҳозланган. ЭЛEЙ танасининг ўлчами ҳамда бўғинларнинг жойлашуви ўртача японияли эркакнинг тана тузилишига мослаштирилган. Бу эса роботга дастлаб одамлар ишлаши учун мўлжалланган тор ва қулай бўлмаган жойларда ҳам муаммосиз ҳаракатланиш имконини беради.

2028-йилдан бошлаб Toyota ва унинг таркибидаги компаниялар бутун дунё бўйлаб заводларни модернизация қилишга ҳар йили 1 триллион ен миқдорида сармоя киритишни ният қилган. Режага кўра, Toyota корхоналарининг ўзида 150 мингта шундай робот ўрнатилса, қолган 250 мингтаси гуруҳга кирувчи бошқа компаниялар заводларида иш бошлайди.

Нозик операциялар ва ўқув жараёни

ЭЛEЙ жуда нозик амалларни бажаришга мўлжалланган бўлиб, у майда деталларни ушлаш, уларни идишларга саралаш ва ҳатто матолар билан ишлаш кўникмасига эга. Қурилма мустақил равишда ўқиш ва ҳаракатлар кетма-кетлигини ўзи яхшилаш қобилиятига эга. Европадаги штаб-квартирада ўтказилган намойишда ЭЛEЙ футболкаларни тўғрилаб тахлаган эди. Тахминан икки ҳафталик ўқиш ва 1500 мартага яқин уринишдан кейин вазифани бажариш аниқлиги деярли 100 фоизга яқинлашган.

Роботларни ўқитиш жараёни бевосита корхона ходимлари тажрибасига таянади. Айрим линияларда ишчилар ЭЛEЙ бармоқларини тақлид қилувчи махсус тутқичлардан фойдаланган ҳолда одатий амалларни бажармоқда. Махсус тизим инсоннинг ҳаракати, сарфланган кучи, траекторияси ва ритмини ёзиб олиб, уни машина учун ўқув маълумотига айлантиради.

Тажрибали усталар билими рақамлаштирилмоқда

Компания учун энг юқори малакали мутахассисларнинг билими муҳим аҳамият касб этади. Toyotaда ички мақомга эга бўлган тахминан 18 минг нафар тажрибали усталар фаолият юритади. Оддий қўлланмалар ёрдамида тушунтириш қийин бўлган уларнинг амалий кўникмалари рақамлаштирилиб, роботларга ўтказилади.

Келгусида битта заводда ЭЛEЙ ўзлаштирган кўникмани дунё бўйлаб бошқа Toyota роботларига ҳам улашиш имконияти яратилади. Шунингдек, аксинча сценарий ҳам кўриб чиқилмоқда — ўқитилган роботлар янги ишчиларга ишлаб чиқариш жараёнларини ўрганишда яқиндан ёрдам беради. Toyota вице-президенти Хироки Накадзима лойиҳанинг асосий мақсади ходимларни машиналар билан алмаштириш эмаслигини таъкидлаб, инсон ва роботлар ҳамкорликда ишлайдиган муҳит яратилишини билдирди. Бугунги кунда Toyota бутун дунё бўйлаб 60 га яқин корхонага эга бўлиб, уларда 391 мингга яқин ходим меҳнат қилмоқда.

ToyotaРобототехникаИшлаб чиқаришАвтомобилТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этдиБугун, 19:25Asus янги турдаги Googleбоок ноутбукининг илк суратлари тарқалдиAsus янги турдаги Googleбоок ноутбукининг илк суратлари тарқалдиБугун, 18:58iPhone 18 Pro смартфонида 27 миллиард параметрли сунъий интеллект ишга туширилдиiPhone 18 Pro смартфонида 27 миллиард параметрли сунъий интеллект ишга туширилдиБугун, 18:21АҚШда сунъий интеллект соҳаси учун махсус тузилма ва янги маслаҳатчи тайинланадиАҚШда сунъий интеллект соҳаси учун махсус тузилма ва янги маслаҳатчи тайинланадиБугун, 17:57Сунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа бердиСунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа бердиБугун, 17:23Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этиладиXiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этиладиБугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди