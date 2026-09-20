Toyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Toyota ўзининг глобал ишлаб чиқариш тармоқларини модернизация қилиш доирасида тахминан 400 мингта ЭЛЕЙ инсонқиёфали роботларини жорий этишни режалаштирмоқда.
- Ушбу роботлар самарадорликни ошириш учун мўлжалланган бўлиб, нозик амалларни бажариш, ўқиш ва ҳаракатларни такомиллаштириш қобилиятига эга.
- Toyota 2028-йилдан бошлаб заводларни модернизация қилишга ҳар йили 1 триллион ен сармоя киритишни ният қилган.
Япония автомобилсозлик гиганти Toyota ўзининг глобал ишлаб чиқариш тармоқларини тубдан модернизация қилиш доирасида мисли кўрилмаган қадамга қўл урмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, компания гуруҳ корхоналарида одамлар билан бирга меҳнат қиладиган тахминан 400 мингта ЭЛEЙ инсонқиёфали роботларини жорий этишни режалаштирмоқда. Ушбу йирик кўламли лойиҳа Toyota автомобилларини йиғиш жараёнини янада такомиллаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Элей қисқартмаси Эмбодиед Леарнинг Робот фор Энҳансед Йиелд сўзларидан олинган бўлиб, бу қурилмалар самарадорликни ошириш учун мўлжалланган. Оғирлиги қарийб 50 килограммни ташкил этувчи робот аккумулятор ёки электр тармоғидан қувват олади. Унинг тузилишида оёқлар ўрнига ҳаракатчан ғилдиракли платформа ишлатилган бўлиб, юқори қисми инсон қиёфасида яратилган.
Инсон учун мўлжалланган иш жойлариМазкур робот иккита қўлга эга бўлиб, уларнинг ҳар бири иккитадан бармоқ билан жиҳозланган. ЭЛEЙ танасининг ўлчами ҳамда бўғинларнинг жойлашуви ўртача японияли эркакнинг тана тузилишига мослаштирилган. Бу эса роботга дастлаб одамлар ишлаши учун мўлжалланган тор ва қулай бўлмаган жойларда ҳам муаммосиз ҳаракатланиш имконини беради.
2028-йилдан бошлаб Toyota ва унинг таркибидаги компаниялар бутун дунё бўйлаб заводларни модернизация қилишга ҳар йили 1 триллион ен миқдорида сармоя киритишни ният қилган. Режага кўра, Toyota корхоналарининг ўзида 150 мингта шундай робот ўрнатилса, қолган 250 мингтаси гуруҳга кирувчи бошқа компаниялар заводларида иш бошлайди.
Нозик операциялар ва ўқув жараёниЭЛEЙ жуда нозик амалларни бажаришга мўлжалланган бўлиб, у майда деталларни ушлаш, уларни идишларга саралаш ва ҳатто матолар билан ишлаш кўникмасига эга. Қурилма мустақил равишда ўқиш ва ҳаракатлар кетма-кетлигини ўзи яхшилаш қобилиятига эга. Европадаги штаб-квартирада ўтказилган намойишда ЭЛEЙ футболкаларни тўғрилаб тахлаган эди. Тахминан икки ҳафталик ўқиш ва 1500 мартага яқин уринишдан кейин вазифани бажариш аниқлиги деярли 100 фоизга яқинлашган.
Роботларни ўқитиш жараёни бевосита корхона ходимлари тажрибасига таянади. Айрим линияларда ишчилар ЭЛEЙ бармоқларини тақлид қилувчи махсус тутқичлардан фойдаланган ҳолда одатий амалларни бажармоқда. Махсус тизим инсоннинг ҳаракати, сарфланган кучи, траекторияси ва ритмини ёзиб олиб, уни машина учун ўқув маълумотига айлантиради.
Тажрибали усталар билими рақамлаштирилмоқдаКомпания учун энг юқори малакали мутахассисларнинг билими муҳим аҳамият касб этади. Toyotaда ички мақомга эга бўлган тахминан 18 минг нафар тажрибали усталар фаолият юритади. Оддий қўлланмалар ёрдамида тушунтириш қийин бўлган уларнинг амалий кўникмалари рақамлаштирилиб, роботларга ўтказилади.
Келгусида битта заводда ЭЛEЙ ўзлаштирган кўникмани дунё бўйлаб бошқа Toyota роботларига ҳам улашиш имконияти яратилади. Шунингдек, аксинча сценарий ҳам кўриб чиқилмоқда — ўқитилган роботлар янги ишчиларга ишлаб чиқариш жараёнларини ўрганишда яқиндан ёрдам беради. Toyota вице-президенти Хироки Накадзима лойиҳанинг асосий мақсади ходимларни машиналар билан алмаштириш эмаслигини таъкидлаб, инсон ва роботлар ҳамкорликда ишлайдиган муҳит яратилишини билдирди. Бугунги кунда Toyota бутун дунё бўйлаб 60 га яқин корхонага эга бўлиб, уларда 391 мингга яқин ходим меҳнат қилмоқда.
Изоҳлар 0
…