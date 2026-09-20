Asus янги турдаги Googleбоок ноутбукининг илк суратлари тарқалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Интернетга Asus Googleбоок ноутбукининг илк суратлари сиздирилди, бу қурилма Googleнинг сунъий интеллект технологиялари билан интеграция қилинган Android бошқарувидаги янги турдаги ноутбуклар синфининг илк вакили бўлиши кутилмоқда.
- Мазкур ноутбук юпқа корпусга, HDMI ва бир нечта USB портларига эга бўлиб, унинг қопқоғида ЛЕД йўлка ва катта сенсорли панел жойлашган.
Ixbt.com маълумотига кўра, интернет тармоғига ҳали расман эълон қилинмаган Asus Googleбоок ноутбукининг суратлари сиздириб юборилди. Мазкур қурилма Google томонидан жорий этилаётган янги турдаги ноутбуклар синфининг илк вакилларидан бири бўлиши кутилмоқда ва унинг тақдимоти яқин соатларда бўлиб ўтиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Манбага кўра, қурилма учун олдиндан буюртмалар эртадан бошланиши режалаштирилган. Янги қурилмалар синфи оддий операцион тизимлардан фарқли ўлароқ, сунъий интеллект технологиялари чуқур интеграция қилинган ва сезиларли даражада қайта ишланган Android бошқаруви остида ишлаши айтилмоқда.
Дизайн ва интерфейс имкониятлариТарқалган тасвирлар қурилманинг техник хусусиятлари ҳақида тўлиқ тасаввур бермаса-да, айрим муҳим конструктив жиҳатларни аниқлаш имконини берди. Хусусан, Asus Googleбоок жуда юпқа клисимон корпусга эга бўлиб, унинг ташқи кўриниши замонавий фойдаланувчилар талабларига тўла мос келади.
Шунингдек, ноутбук корпусида иккита USB-А порти, HDMI чиқиши ҳамда иккита замонавий USB-C улагичи мавжудлиги кўзга ташланади. Қурилманинг қопқоғида барча Googleбоок моделлари учун хос бўлиши кутилаётган махсус брендли ёруғлик диодли (ЛEД) йўлка ўрнатилган. Бундан ташқари, фойдаланиш қулайлигини оширувчи жуда йирик ўлчамдаги сенсорли панел — тачуад эътиборни тортади.
Нарх ва техник платформа истиқболлариҲозирча Asus ўзининг янги маҳсулотининг аниқ техник параметрлари ва нархи борасида расмий маълумот бермаган. Бироқ, яқинда Lenovo брендининг шундай турдаги қурилмаси бўйича бўлган сиздирувчи маълумотлар бу каби ноутбуклар унчалик арзон бўлмаслигини кўрсатди.
Жумладан, ушбу тоифадаги гаджетлар асосида янги авлод Intel Panther Lake процессорлари ётиши кутилмоқда. Бу эса қурилмаларнинг юқори унумдорлик ва илғор ҳисоблаш қувватига эга бўлишини таъминлайди ҳамда сунъий интеллект вазифаларини тезкор бажариш имконини беради.
Изоҳлар 0
…