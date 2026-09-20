Asus янги турдаги Googleбоок ноутбукининг илк суратлари тарқалди

·43·Техно
Asus янги турдаги Googleбоок ноутбукининг илк суратлари тарқалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Интернетга Asus Googleбоок ноутбукининг илк суратлари сиздирилди, бу қурилма Googleнинг сунъий интеллект технологиялари билан интеграция қилинган Android бошқарувидаги янги турдаги ноутбуклар синфининг илк вакили бўлиши кутилмоқда.
  • Мазкур ноутбук юпқа корпусга, HDMI ва бир нечта USB портларига эга бўлиб, унинг қопқоғида ЛЕД йўлка ва катта сенсорли панел жойлашган.

Ixbt.com маълумотига кўра, интернет тармоғига ҳали расман эълон қилинмаган Asus Googleбоок ноутбукининг суратлари сиздириб юборилди. Мазкур қурилма Google томонидан жорий этилаётган янги турдаги ноутбуклар синфининг илк вакилларидан бири бўлиши кутилмоқда ва унинг тақдимоти яқин соатларда бўлиб ўтиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Манбага кўра, қурилма учун олдиндан буюртмалар эртадан бошланиши режалаштирилган. Янги қурилмалар синфи оддий операцион тизимлардан фарқли ўлароқ, сунъий интеллект технологиялари чуқур интеграция қилинган ва сезиларли даражада қайта ишланган Android бошқаруви остида ишлаши айтилмоқда.

Дизайн ва интерфейс имкониятлари

Тарқалган тасвирлар қурилманинг техник хусусиятлари ҳақида тўлиқ тасаввур бермаса-да, айрим муҳим конструктив жиҳатларни аниқлаш имконини берди. Хусусан, Asus Googleбоок жуда юпқа клисимон корпусга эга бўлиб, унинг ташқи кўриниши замонавий фойдаланувчилар талабларига тўла мос келади.

Шунингдек, ноутбук корпусида иккита USB-А порти, HDMI чиқиши ҳамда иккита замонавий USB-C улагичи мавжудлиги кўзга ташланади. Қурилманинг қопқоғида барча Googleбоок моделлари учун хос бўлиши кутилаётган махсус брендли ёруғлик диодли (ЛEД) йўлка ўрнатилган. Бундан ташқари, фойдаланиш қулайлигини оширувчи жуда йирик ўлчамдаги сенсорли панел — тачуад эътиборни тортади.

Нарх ва техник платформа истиқболлари

Ҳозирча Asus ўзининг янги маҳсулотининг аниқ техник параметрлари ва нархи борасида расмий маълумот бермаган. Бироқ, яқинда Lenovo брендининг шундай турдаги қурилмаси бўйича бўлган сиздирувчи маълумотлар бу каби ноутбуклар унчалик арзон бўлмаслигини кўрсатди.

Жумладан, ушбу тоифадаги гаджетлар асосида янги авлод Intel Panther Lake процессорлари ётиши кутилмоқда. Бу эса қурилмаларнинг юқори унумдорлик ва илғор ҳисоблаш қувватига эга бўлишини таъминлайди ҳамда сунъий интеллект вазифаларини тезкор бажариш имконини беради.

AsusGoogleбоокНоутбукларСуний интеллектТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиToyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиБугун, 19:55Xiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этдиБугун, 19:25iPhone 18 Pro смартфонида 27 миллиард параметрли сунъий интеллект ишга туширилдиiPhone 18 Pro смартфонида 27 миллиард параметрли сунъий интеллект ишга туширилдиБугун, 18:21АҚШда сунъий интеллект соҳаси учун махсус тузилма ва янги маслаҳатчи тайинланадиАҚШда сунъий интеллект соҳаси учун махсус тузилма ва янги маслаҳатчи тайинланадиБугун, 17:57Сунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа бердиСунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа бердиБугун, 17:23Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этиладиXiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этиладиБугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди