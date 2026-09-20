«Насаф»дан иродали «камбэк» ва йирик ғалаба: «Андижон» ўз уйида тор-мор этилди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Насаф» жамоаси «Андижон» устидан 4:1 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида 5-ўринга кўтарилди.
- Учрашувда «Андижон» дастлаб ҳисобни очган бўлса-да, «Насаф»
- Аденис Шала, Аббос Ғуломов, дарвозабон Абдувоҳид Неъматов (пеналтидан) ва Юсуф Отубанжонинг голлари эвазига йирик ҳисобда зафар қучди.
- Ушбу ғалаба «Насаф»нинг медаллар учун курашдаги ўрнини мустаҳкамлади.
Ўзбекистон Суперлигасининг 22-тури доирасида водийда кечган марказий баҳс мухлисларга ҳақиқий голлар шоуси ва кутилмаган драма тақдим этди. Мухлислар билан лиқ тўлган «Бобур Арена» стадионида «Андижон» жамоаси Қаршининг «Насаф» клубини қабул қилди. Кескин ва муросасиз курашларга бой тарзда бошланган учрашувда майдон эгалари дастлаб ҳисобда олдинга чиқиб олган бўлса-да, «аждарлар» ирода кўрсатиб, якунда 4:1 ҳисобидаги йирик ва ишончли иродали ғалабани қўлга киритди. Мезбонлар сафида 21-дақиқада Рустам Турдимуродов пеналтини аниқ бажариб ҳисобни очган бўлса, қаршиликлар 38-дақиқада Аденис Шаланинг голи билан мувозанатни тиклади.
Иккинчи бўлимда эса Рўзиқул Бердиев шогирдлари рақибни тўлиқ босим остида қолдирди: Аббос Ғуломов, жамоа дарвозабони Абдувоҳид Неъматов (пеналтидан) ҳамда захирадан тушган легионер Юсуф Отубанжо рақиб дарвозасини ишғол қилиб, йирик ҳисобни таъминлади. Ушбу муҳим муваффақиятдан сўнг «Насаф» ўз очколарини 34 тага етказиб, турнир жадвалида 5-ўринга кўтарилиб олди, 30 очкода қолган «Андижон» эса 8-поғонани банд этиб турибди.
Хўш, биринчи бўлимдаги фаолликдан сўнг «Андижон» ҳимоясида нималар рўй берди, «Насаф» дарвозабони Неъматовнинг пеналти тепиши қандай тактик қарор эди ва бу ғалаба қаршиликларнинг медаллар учун курашига қандай таъсир кўрсатади?
«Пеналтилар, дарвозабон голи ва 4:1»: Ўйиндаги асосий воқеалар ривожи
«Бобур Арена»даги шиддатли тўқнашувнинг энг муҳим нуқталари:
«Андижон»нинг тезкор голи: 21-дақиқада Рустам Турдимуродов 11 метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан амалга ошириб, стадионни ларзага келтирди;
Аденис Шаланинг жавоби: 38-дақиқада Умар Эшмуродов томонидан етказиб берилган тўпни Аденис Шала рақиб дарвозасига жойлаб, ҳисобни тенглаштирди;
Аббос Ғуломовдан муҳим бурилиш: Иккинчи бўлим бошида, 53-дақиқада Ғуломов рақиб мудофаасидаги бўшлиқдан фойдаланиб, «Насаф»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди;
Посбоннинг совуққон голи: 81-дақиқада белгиланган пеналтини «Насаф» дарвозабони Абдувоҳид Неъматов ўз зиммасига олди ва ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди;
Юсуф Отубанжодан чиройли нуқта: 71-дақиқада майдонга тушган ҳужумчи 88-дақиқада жамоасининг тўртинчи голини уриб, ўйин тақдирини бутунлай ҳал қилди.
Суперлига 22-тур: «Андижон» — «Насаф» учрашуви статистик таққоси
Жамоаларнинг баҳсдаги асосий кўрсаткичлари ва ўйин қайдномаси:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
«Андижон» (Мезбон)
«Насаф» (Меҳмон)
Якуний ҳисоб
1
4
Голлар муаллифлари
Р. Турдимуродов 21 (пен.)
А. Шала 38, А. Ғуломов 53, А. Неъматов 81 (пен.), Ю. Отубанжо 88
Сариқ карточкалар
Б. Сулаймонов (23-дақиқа)
—
Эришилган очколар сони
30 очко (ўзгаришсиз қолди)
34 очкога етди
Турнир жадвалидаги ўрни
8-поғона
5-ўринга кўтарилди
Асосий тактик бурилиш
59-дақиқадаги учталик алмаштириш
Тўлиқ назорат ва захира кучларининг голлари
Футбол экспертлари таҳлили: Рўзиқул Бердиев тактикаси қандай иш берди?
Маҳаллий футбол мутахассислари ва шарҳловчиларнинг хулосалари:
«Насаф»нинг руҳий барқарорлиги: Дастлаб ўз дарвозасидан тўп ўтказиб юборган қаршиликлар шошиб қолмади ва ўз комбинацион ўйинини йўқотмасдан ташаббусни қўлга олди;
«Андижон» ҳимоясидаги узилишлар: Иккинчи бўлимда мезбонлар мудофаа чизиғида зичликни йўқотди, 59-дақиқадаги қатор ўзгаришлар ҳам ҳимояни барқарорлаштира олмади;
Абдувоҳид Неъматов омили: Терма жамоа дарвозабонининг пеналтини ишонч билан амалга ошириши унинг нақадар юқори руҳий тайёргарлик ва совуққонликка эга эканини кўрсатди;
Отубанжонинг самарадорлиги: Захирадан тушган ўйинчиларнинг майдонга тез киришиб кетиши ва ҳал қилувчи дақиқаларда гол уриши «Насаф» таркиби чуқурлигининг юқорилигидан далолат беради.
Водийдаги ушбу йирик ғалаба «Насаф»нинг Суперлига медаллар шоҳсупаси учун курашда ҳали ўз сўзини тўлиқ айтмаганини яққол исботлади.
Сизнингча, «Андижон»нинг ўз майдонида йирик ҳисобда ютқазиб қўйишига қайси омиллар кўпроқ сабаб бўлди: ҳимоядаги хатоларми ёки «Насаф»нинг юқори маҳоратими? Дарвозабон Абдувоҳид Неъматовнинг пеналти тепганига қандай қарайсиз? Ўз таҳлилий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг энг қизиқарли учрашуви таҳлилини барча мухлис дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…