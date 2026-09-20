«Насаф»дан иродали «камбэк» ва йирик ғалаба: «Андижон» ўз уйида тор-мор этилди!

·76·Спорт
«Насаф»дан иродали «камбэк» ва йирик ғалаба: «Андижон» ўз уйида тор-мор этилди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Насаф» жамоаси «Андижон» устидан 4:1 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида 5-ўринга кўтарилди.
  • Учрашувда «Андижон» дастлаб ҳисобни очган бўлса-да, «Насаф»
  • Аденис Шала, Аббос Ғуломов, дарвозабон Абдувоҳид Неъматов (пеналтидан) ва Юсуф Отубанжонинг голлари эвазига йирик ҳисобда зафар қучди.
  • Ушбу ғалаба «Насаф»нинг медаллар учун курашдаги ўрнини мустаҳкамлади.

Ўзбекистон Суперлигасининг 22-тури доирасида водийда кечган марказий баҳс мухлисларга ҳақиқий голлар шоуси ва кутилмаган драма тақдим этди. Мухлислар билан лиқ тўлган «Бобур Арена» стадионида «Андижон» жамоаси Қаршининг «Насаф» клубини қабул қилди. Кескин ва муросасиз курашларга бой тарзда бошланган учрашувда майдон эгалари дастлаб ҳисобда олдинга чиқиб олган бўлса-да, «аждарлар» ирода кўрсатиб, якунда 4:1 ҳисобидаги йирик ва ишончли иродали ғалабани қўлга киритди. Мезбонлар сафида 21-дақиқада Рустам Турдимуродов пеналтини аниқ бажариб ҳисобни очган бўлса, қаршиликлар 38-дақиқада Аденис Шаланинг голи билан мувозанатни тиклади.

Иккинчи бўлимда эса Рўзиқул Бердиев шогирдлари рақибни тўлиқ босим остида қолдирди: Аббос Ғуломов, жамоа дарвозабони Абдувоҳид Неъматов (пеналтидан) ҳамда захирадан тушган легионер Юсуф Отубанжо рақиб дарвозасини ишғол қилиб, йирик ҳисобни таъминлади. Ушбу муҳим муваффақиятдан сўнг «Насаф» ўз очколарини 34 тага етказиб, турнир жадвалида 5-ўринга кўтарилиб олди, 30 очкода қолган «Андижон» эса 8-поғонани банд этиб турибди.

Хўш, биринчи бўлимдаги фаолликдан сўнг «Андижон» ҳимоясида нималар рўй берди, «Насаф» дарвозабони Неъматовнинг пеналти тепиши қандай тактик қарор эди ва бу ғалаба қаршиликларнинг медаллар учун курашига қандай таъсир кўрсатади?

«Пеналтилар, дарвозабон голи ва 4:1»: Ўйиндаги асосий воқеалар ривожи

«Бобур Арена»даги шиддатли тўқнашувнинг энг муҳим нуқталари:

  • «Андижон»нинг тезкор голи: 21-дақиқада Рустам Турдимуродов 11 метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан амалга ошириб, стадионни ларзага келтирди;

  • Аденис Шаланинг жавоби: 38-дақиқада Умар Эшмуродов томонидан етказиб берилган тўпни Аденис Шала рақиб дарвозасига жойлаб, ҳисобни тенглаштирди;

  • Аббос Ғуломовдан муҳим бурилиш: Иккинчи бўлим бошида, 53-дақиқада Ғуломов рақиб мудофаасидаги бўшлиқдан фойдаланиб, «Насаф»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди;

  • Посбоннинг совуққон голи: 81-дақиқада белгиланган пеналтини «Насаф» дарвозабони Абдувоҳид Неъматов ўз зиммасига олди ва ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди;

  • Юсуф Отубанжодан чиройли нуқта: 71-дақиқада майдонга тушган ҳужумчи 88-дақиқада жамоасининг тўртинчи голини уриб, ўйин тақдирини бутунлай ҳал қилди.

Суперлига 22-тур: «Андижон» — «Насаф» учрашуви статистик таққоси

Жамоаларнинг баҳсдаги асосий кўрсаткичлари ва ўйин қайдномаси:

Кўрсаткичлар ва жиҳатлар

«Андижон» (Мезбон)

«Насаф» (Меҳмон)

Якуний ҳисоб

1

4

Голлар муаллифлари

Р. Турдимуродов 21 (пен.)

А. Шала 38, А. Ғуломов 53, А. Неъматов 81 (пен.), Ю. Отубанжо 88

Сариқ карточкалар

Б. Сулаймонов (23-дақиқа)

Эришилган очколар сони

30 очко (ўзгаришсиз қолди)

34 очкога етди

Турнир жадвалидаги ўрни

8-поғона

5-ўринга кўтарилди

Асосий тактик бурилиш

59-дақиқадаги учталик алмаштириш

Тўлиқ назорат ва захира кучларининг голлари

Футбол экспертлари таҳлили: Рўзиқул Бердиев тактикаси қандай иш берди?

Маҳаллий футбол мутахассислари ва шарҳловчиларнинг хулосалари:

  • «Насаф»нинг руҳий барқарорлиги: Дастлаб ўз дарвозасидан тўп ўтказиб юборган қаршиликлар шошиб қолмади ва ўз комбинацион ўйинини йўқотмасдан ташаббусни қўлга олди;

  • «Андижон» ҳимоясидаги узилишлар: Иккинчи бўлимда мезбонлар мудофаа чизиғида зичликни йўқотди, 59-дақиқадаги қатор ўзгаришлар ҳам ҳимояни барқарорлаштира олмади;

  • Абдувоҳид Неъматов омили: Терма жамоа дарвозабонининг пеналтини ишонч билан амалга ошириши унинг нақадар юқори руҳий тайёргарлик ва совуққонликка эга эканини кўрсатди;

  • Отубанжонинг самарадорлиги: Захирадан тушган ўйинчиларнинг майдонга тез киришиб кетиши ва ҳал қилувчи дақиқаларда гол уриши «Насаф» таркиби чуқурлигининг юқорилигидан далолат беради.

Водийдаги ушбу йирик ғалаба «Насаф»нинг Суперлига медаллар шоҳсупаси учун курашда ҳали ўз сўзини тўлиқ айтмаганини яққол исботлади.

Сизнингча, «Андижон»нинг ўз майдонида йирик ҳисобда ютқазиб қўйишига қайси омиллар кўпроқ сабаб бўлди: ҳимоядаги хатоларми ёки «Насаф»нинг юқори маҳоратими? Дарвозабон Абдувоҳид Неъматовнинг пеналти тепганига қандай қарайсиз? Ўз таҳлилий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг энг қизиқарли учрашуви таҳлилини барча мухлис дўстларингизга улашинг!

АндижонНасафБобур АренаСуперлига 22-тур
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Жар»да эрта гол ва мустаҳкам мудофаа: «Сурхон» муҳим ғалабани қўлга киритди!«Жар»да эрта гол ва мустаҳкам мудофаа: «Сурхон» муҳим ғалабани қўлга киритди!Бугун, 20:11«Ливерпуль»нинг зафари ва Исакнинг супер голи: «Борнмут» ўз уйида тор-мор этилди!«Ливерпуль»нинг зафари ва Исакнинг супер голи: «Борнмут» ўз уйида тор-мор этилди!Бугун, 20:09«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди!«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди!Бугун, 20:07«Месси шарафига тарихий ўйин!»: Лапорта янги «Камп Ноу»даги катта режани очди«Месси шарафига тарихий ўйин!»: Лапорта янги «Камп Ноу»даги катта режани очдиБугун, 19:14Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?Бугун, 18:48Ўзбекистон ҳарбийлари Жанубий Кореяда яна чемпион бўлди: 28 жамоа қатнашган мусобақаЎзбекистон ҳарбийлари Жанубий Кореяда яна чемпион бўлди: 28 жамоа қатнашган мусобақаБугун, 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг