Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Расмий тақдимотидан олдин Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари тарқалди, бу қурилманинг ташқи кўриниши ва техник хусусиятларига қизиқишни оширди.
- Янги флагман Qualcomm Snapdragon чиплари, такомиллаштирилган вибромоторлар ва Леика билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган иккита 200 мегапикселли камера билан жиҳозланади.
Расмий тақдимотига саноқли кунлар қолганда, интернетда Xiaomi 18 Pro флагман смартфонининг жонли суратлари пайдо бўлди. Янги қурилманинг ташқи кўриниши ва асосий техник хусусиятлари технологик оламда катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки компания бу сафар мобил фотография ва аккумулятор технологияларида жиддий силжишларни амалга ошириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, таниқли инсайдер Digital Chat Station янги флагманнинг суратларини учта рангда — қора, оқ ва пушти кўринишида тақдим этди. Тармоққа сиздирилган маълумотларда аслида тўртта ранг мавжудлиги, бироқ кўк-ҳаворанг талқиндаги қурилма камера объективига экран қисми билан буриб қўйилгани қайд этилган.
Флагман процессорлар ва такомиллаштирилган тебранишИнсайдернинг маълумотларига кўра, Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max модделлари Qualcomm компаниясининг Snapdragon оиласига мансуб энг сўнгги флагман СоК чиплари билан жиҳозланади. Бундан ташқари, қурилмаларга янада кучли вибромоторлар ўрнатилиши режалаштирилган бўлиб, Pro Max версиясида бу компонентлар янада каттароқ ва қувватлироқ бўлади.
Компания анъанага кўра камера имкониятларига алоҳида эътибор қаратмоқда. Аввалроқ Xiaomi ушбу серия учун Леика билан ҳамкорликда иккита 200 мегапикселли камерадан иборат тизимни қўллашини тасдиқлаган эди. Тарқатилган маълумотларга таянилса, 200 мегапикселли перископик телевизор камераси нафақат узоқ масофани яқинлаштириш, балки макро суратга олиш учун ҳам ишлатилиши мумкин.
Янги авлод дисплейлари ва кремнийли батареяларҚурилмаларнинг экран қисми ҳам сезиларли даражада янгиланади. Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max моделлари M11 материаллари базасида яратилган замонавий дисплейларга эга бўлади. Бу эса экраннинг ёрқинлиги ва энергия тежамкорлигини оширади.
Янги смартфонларнинг яна бир муҳим хусусияти юқори кремний улушига эга бўлган аккумуляторлар ҳисобланади. Xiaomi Жиншажианг номли махсус серияли батареяларда кремний улуши 32 фоизни ташкил этишини маълум қилмоқда. Натижада, кичикроқ Xiaomi 18 Pro 7000 мА·ч сиғимли батарея билан таъминланса, Xiaomi 18 Pro Max модели рекорд даражадаги 8500 мА·ч аккумуляторни олади.
Таъкидлаш жоизки, Digital Chat Station бунгача Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro хусусиятларини, шунингдек, Realme GT 7 Pro флагмани Samsung экранига эга бўлиши ҳамда Dimensity 9400 чипи Snapdragon 8 Элитедан олдин чиқишини аниқ башорат қилган эди. Xiaomi 18 Pro ва бошқа янги қурилмаларнинг расмий тақдимоти жорий йилнинг 23-сентябрига режалаштирилган бўлиб, айнан шу куни барча қолган тафсилотлар ойдинлашади.
Изоҳлар 0
…