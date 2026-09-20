Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилди

·34·Техно
Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Расмий тақдимотидан олдин Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари тарқалди, бу қурилманинг ташқи кўриниши ва техник хусусиятларига қизиқишни оширди.
  • Янги флагман Qualcomm Snapdragon чиплари, такомиллаштирилган вибромоторлар ва Леика билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган иккита 200 мегапикселли камера билан жиҳозланади.

Расмий тақдимотига саноқли кунлар қолганда, интернетда Xiaomi 18 Pro флагман смартфонининг жонли суратлари пайдо бўлди. Янги қурилманинг ташқи кўриниши ва асосий техник хусусиятлари технологик оламда катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки компания бу сафар мобил фотография ва аккумулятор технологияларида жиддий силжишларни амалга ошириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, таниқли инсайдер Digital Chat Station янги флагманнинг суратларини учта рангда — қора, оқ ва пушти кўринишида тақдим этди. Тармоққа сиздирилган маълумотларда аслида тўртта ранг мавжудлиги, бироқ кўк-ҳаворанг талқиндаги қурилма камера объективига экран қисми билан буриб қўйилгани қайд этилган.

Флагман процессорлар ва такомиллаштирилган тебраниш

Инсайдернинг маълумотларига кўра, Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max модделлари Qualcomm компаниясининг Snapdragon оиласига мансуб энг сўнгги флагман СоК чиплари билан жиҳозланади. Бундан ташқари, қурилмаларга янада кучли вибромоторлар ўрнатилиши режалаштирилган бўлиб, Pro Max версиясида бу компонентлар янада каттароқ ва қувватлироқ бўлади.

Компания анъанага кўра камера имкониятларига алоҳида эътибор қаратмоқда. Аввалроқ Xiaomi ушбу серия учун Леика билан ҳамкорликда иккита 200 мегапикселли камерадан иборат тизимни қўллашини тасдиқлаган эди. Тарқатилган маълумотларга таянилса, 200 мегапикселли перископик телевизор камераси нафақат узоқ масофани яқинлаштириш, балки макро суратга олиш учун ҳам ишлатилиши мумкин.

Янги авлод дисплейлари ва кремнийли батареялар

Қурилмаларнинг экран қисми ҳам сезиларли даражада янгиланади. Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max моделлари M11 материаллари базасида яратилган замонавий дисплейларга эга бўлади. Бу эса экраннинг ёрқинлиги ва энергия тежамкорлигини оширади.

Янги смартфонларнинг яна бир муҳим хусусияти юқори кремний улушига эга бўлган аккумуляторлар ҳисобланади. Xiaomi Жиншажианг номли махсус серияли батареяларда кремний улуши 32 фоизни ташкил этишини маълум қилмоқда. Натижада, кичикроқ Xiaomi 18 Pro 7000 мА·ч сиғимли батарея билан таъминланса, Xiaomi 18 Pro Max модели рекорд даражадаги 8500 мА·ч аккумуляторни олади.

Таъкидлаш жоизки, Digital Chat Station бунгача Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro хусусиятларини, шунингдек, Realme GT 7 Pro флагмани Samsung экранига эга бўлиши ҳамда Dimensity 9400 чипи Snapdragon 8 Элитедан олдин чиқишини аниқ башорат қилган эди. Xiaomi 18 Pro ва бошқа янги қурилмаларнинг расмий тақдимоти жорий йилнинг 23-сентябрига режалаштирилган бўлиб, айнан шу куни барча қолган тафсилотлар ойдинлашади.

XiaomiXiaomi 18 ProSnapdragonСмартфонТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камераiPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камераБугун, 22:53Samsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқдаSamsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқдаБугун, 21:53Хитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлдиХитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлдиБугун, 21:28Toyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиToyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиБугун, 19:55Xiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этдиБугун, 19:25Asus янги турдаги Googleбоок ноутбукининг илк суратлари тарқалдиAsus янги турдаги Googleбоок ноутбукининг илк суратлари тарқалдиБугун, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди