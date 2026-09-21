Майамида Месси ва Суаресдан гол: «Интер Майами» жанговар дуранг қайд этди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Интер Маями»
- MLS чемпионатининг 26-турида «Сан Диего» билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади.
- Учрашувда Лионель Месси ва Луис Суарес ўз жамоаси учун гол уришди, бироқ Андерс Дреернинг дубли «Интер Маями»нинг ғалабасига тўсқинлик қилди.
- Ушбу дуранг натижасида «Интер Маями» 44 очко билан 4-ўринда қолди ва пешқадам «Нешвилл»дан 11 очко ортда қолди.
Шимолий Америка МЛС мунтазам чемпионатининг 26-тури доирасида бўлиб ўтган марказий учрашув мухлисларга ҳақиқий голлар шоуси ва драматик курашни тақдим этди. Ўз майдонида лиганинг янги ва хавфли вакилларидан бири бўлган «Сан Диего» жамоасини қабул қилган «Интер Майами» 2:2 ҳисобидаги жанговар дурангга имзо чекди. Мезбонларнинг юлдузли ҳужум жуфтлиги — сардор Лионель Месси ва тажрибали тўпурар Луис Суарес ҳар иккиси тўп киритиб жамоасини олдинга олиб чиққан бўлса-да, меҳмонлар сафида Андерс Дрейер ҳақиқий бенефис намойиш этиб, дубль қайд этди ва флоридаликлардан ғалабани тортиб олди.
90 дақиқа тўлиқ майдонда ҳаракат қилган Мессининг фаоллиги ҳам «Интер Майами»га 3 очкони тақдим эта олмади. Ушбу дуранг натижасида флоридаликлар ўз очколарини 44 тага етказиб, умумий турнир жадвалида 4-поғонада қолди ва пешқадам «Нэшвилл» (55 очко) билан орадаги фарқ 11 очкогача кенгайди; 31 очкоси бор «Сан Диего» эса 20-ўринни банд этиб турибди. Хўш, Каземиро ва де Пауль каби юлдузлар тўп сурган Майами мудофааси нега Дрейернинг иккинчи зарбасини ўтказиб юборди ва «Интер» мавсум финишига яқин пешқадамни қувиб ета оладими?
«Дрейернинг зарбалари ва Месси — Суарес тандеми»: 26-турнинг муҳим лаҳзалари
Флоридада кечган шиддатли тўқнашувнинг энг сара воқеалари ва фактлари:
Дрейернинг эрта совуқ души: 12-дақиқадаёқ Андерс Дрейер «Интер Майами» мудофаасидаги бўшлиқдан фойдаланиб, ҳисобни очди (0:1);
Мессининг сардорлик жавоби: 24-дақиқада Лионель Месси ўзининг юксак маҳоратини ишга солиб, мувозанатни тиклади ва трибуналарни оёққа турғизди (1:1);
Суаресдан ҳал қилувчи зарба: 74-дақиқада Луис Суарес жарима майдони ичида ўз сўзини айтди ва майдон эгаларини ҳисобда олдинга олиб чиқди (2:1);
82-дақиқадаги камбэк: Меҳмонлар таслим бўлмади — 82-дақиқада Андерс Дрейер дублини нишонлаб, таблодаги якуний 2:2 ҳисобини ўрнатди;
Юлдузли таркибнинг очко йўқотиши: Каземиро, Родриго де Пауль ва Серхио Регилон каби футболчиларнинг ҳаракатларига қарамай, «Интер Майами» ғалабали ҳисобни ушлаб қололмади.
МЛС 26-тур: «Интер Майами» — «Сан Диего» (2:2) учрашуви қайдномаси
Учрашув кўрсаткичлари ва турнир жадвалидаги ҳолат:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
«Интер Майами» (Мезбон)
«Сан Диего» (Меҳмон)
Якуний ҳисоб
2
2
Голлар муаллифлари
Л. Месси 24, Л. Суарес 74
А. Дрейер 12, 82 (дубль)
Таркиб етакчилари
Сент Клейр, Каземиро, де Паул, Месси, Суарес
Андерс Дрейер (Учрашув қаҳрамони)
Жамғарилган очколар
44 очко
31 очко
Турнир жадвалидаги ўрни
4-поғона
20-ўрин
Пешқадам «Нэшвилл» билан фарқ
-11 очко (Етакчиликдан узоқлашиш)
Мусобақа аутсайдерлари қаторида
Футбол экспертизаси: Нега «Интер Майами» ғалабани қўлдан чиқарди?
Халқаро футбол таҳлилчилари ва МЛС шарҳловчиларининг асосий хулосалари:
Ҳужум ва мудофаа дисбаланси: Олд чизиқда Месси ва Суарес гол уриш вазифасини бенуқсон бажараётган бўлса-да, орқа чизиқда Каземиро ва Фалкон жуфтлиги қарши ҳужумларда тезлик бобида оқсамоқда;
Дрейернинг индивидуал маҳорати: Даниялик ҳужумчи Майами ҳимоясининг заиф нуқталарини тўғри баҳолаб, берилган кам сонли имкониятлардан юз фоиз унум чиқарди;
«Нэшвилл»дан сезиларли ортда қолиш: 11 очколик фарқ мунтазам чемпионат ғолиблиги (Supporters' Shield) учун курашда флоридаликларнинг имкониятларини кескин пасайтирмоқда;
Плей-оффга тайёргарлик синови: Бундай кутилмаган очко йўқотишлар жамоа бош мураббийига плей-офф босқичи олдидан ҳимоя чизиғи ва ротация сифати устида ишлаш кераклигини яққол кўрсатиб қўйди.
Месси ва Суареснинг голлари «Интер Майами»га ёрқин лаҳзалар тақдим этган бўлса-да, ҳимоядаги хатолар уларни қимматли ғалабадан маҳрум қилди.
Сизнингча, «Интер Майами» пешқадам «Нэшвилл» билан орадаги 11 очколик фарқни йўқотиб, мунтазам чемпионатда 1-ўринга кўтарила оладими? Каземиро ва Месси таркибда бўлган жамоанинг очко йўқотишига ҳимоядаги бўшлиқлар сабаб бўлдими ёки рақибнинг кучи? Шахсий фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда МЛСнинг ушбу қайноқ баҳси таҳлилини барча футбол ишқибозларига улашинг!
Изоҳлар 0
…