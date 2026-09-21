Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?

·37·Спорт
Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тожикистонда Осиё ўйинлари олтин медали учун 150 минг сомони (тахминан 16,3 минг доллар) берилади.
  • Қозоғистонда ҳозирги мукофот олтин медал учун 10 минг долларни ташкил этади, аммо 2026 йилги ўйинлар учун 50 минг долларгача ошириш таклиф қилинган.
  • Қирғизистонда Ханчжоу-2022 чемпионларига 1,25 млн сомлик сертификатлар берилган, Ўзбекистонда эса давлат буджетидан ташқари маҳаллий буджетлар ҳисобидан ҳам қўшимча мукофотлар мавжуд.

Японияда 19 сентябрдан 4 октябргача ХХ ёзги Осиё ўйинлари бўлиб ўтмоқда. Aichi-Nagoya-2026 мусобақаларида 45 мамлакат ва ҳудуддан спортчилар 43 спорт тури бўйича медаллар учун курашмоқда.

Марказий Осиё давлатлари вакиллари ҳам қитъа миқёсидаги мусобақада иштирок этмоқда. Спортчиларнинг натижаси билан бир қаторда, улар учун белгиланган давлат мукофотлари ҳам қизиқиш уйғотади. Хўш, минтақа мамлакатларида Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?

Тожикистон: олтин учун 150 минг сомони

Тожикистонда 2015 йилда таъсис этилган Президент мукофоти халқаро мусобақаларда ғолиб ва совриндор бўлган спортчиларни рағбатлантиришни назарда тутади. Осиё ўйинлари ҳам ушбу тизимга киради.

Амалдаги тартибга кўра, Осиё ўйинлари олтин медали соҳибига 150 минг сомони, кумуш медал учун 100 минг сомони, бронза медал учун эса 50 минг сомони берилади. Бу мос равишда тахминан 16,3 минг, 10,9 минг ва 5,4 минг долларга тенг.

Қозоғистон: ҳозирча 10 минг доллар, 50 минг долларгача ошириш таклиф қилинган

Қозоғистонда Осиё ўйинлари медаллари учун амалдаги мукофот миқдори олтин медал учун 10 минг, кумуш учун 5 минг ва бронза учун 3 минг долларни ташкил этади. Мураббийларга мос равишда 5 минг, 3 минг ва 2 минг доллар берилади. Мазкур суммалар Ханчжоу-2022 Осиё ўйинларидан кейин ҳам тўланган.

2026 йилги Осиё ўйинлари олдидан мукофот пулларини сезиларли ошириш таклифи ишлаб чиқилган. Унга кўра, спортчилар учун олтин медалга 50 минг, кумушга 15 минг ва бронзага 10 минг доллар белгиланиши мумкин. Мураббийлар учун эса мос равишда 10 минг, 7 минг ва 5 минг доллар таклиф қилинган.

Бироқ бу ўзгаришлар ҳозирча расман кучга киргани ҳақида маълумот йўқ. Шу сабабли амалдаги ставка 10 минг, 5 минг ва 3 минг доллар бўлиб қолмоқда.

Қирғизистон: Ханчжоу чемпионларига 1,25 млн сом берилган

Қирғизистонда айнан 2026 йилги Осиё ўйинлари учун медал соҳибларига бериладиган янги мукофот миқдорлари очиқ эълон қилинмаган.

Шу боис аввалги Осиё ўйинлари натижалари мўлжал бўлиб хизмат қилиши мумкин. Ханчжоу-2022дан сўнг қирғизистонлик олтин медал соҳибларига 1 млн 250 минг сомлик сертификатлар топширилган. Кумуш медал учун 750 минг, бронза медал учун эса 500 минг сом миқдорида мукофот берилган.

Ўзбекистон: асосий мукофотга қўшимча тўловлар ҳам бор

Ўзбекистонда Ханчжоу-2022 Осиё ўйинлари учун спортчиларни рағбатлантириш икки босқичда белгиланган.

2022 йилги Президент қарорига кўра, давлат бюджетидан олтин медал учун 5 минг, кумуш учун 3 минг ва бронза учун 2 минг доллар миқдорида бир марталик мукофот кўзда тутилган. Бундан ташқари, маҳаллий бюджетлар ҳисобидан спортчиларга олтин медал учун БҲМнинг 300 баравари, кумуш учун 200 баравари ва бронза учун 100 баравари миқдорида қўшимча мукофот белгиланган.

2023 йил декабрида Ханчжоу Осиё ва Пара Осиё ўйинлари ғолибларини тақдирлаш маросимида эса спортчиларга олтин медал учун 10 минг, кумуш учун 5 минг ва бронза учун 2,5 минг доллар миқдорида мукофот топширилгани расмий манбаларда қайд этилган. Мураббийларга мос равишда 5 минг, 2,5 минг ва 1 250 доллар берилган.

Туркманистон: мукофот миқдори очиқ эмас

Туркманистонда Осиё ўйинлари медаллари учун бериладиган пул мукофотлари бўйича очиқ ва расмий тасдиқланган маълумотни топишнинг имкони бўлмади.

Мамлакатнинг спорт идоралари терма жамоалар иштироки ва натижалари ҳақида хабар бериб боради, бироқ олтин, кумуш ва бронза медаллари учун аниқ пул мукофоти миқдорлари очиқ расмий материалларда эълон қилинмаган. Шу сабабли Туркманистон бўйича аниқ сумма келтириш ҳозирча тўғри бўлмайди.

Шундай қилиб, Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун мукофот тизимлари бир-биридан сезиларли фарқ қилади. Айрим давлатларда амалдаги ставкалар аниқ бўлса, айрим мамлакатларда 2026 йилги Ўйинлар учун янги миқдорлар ҳали расман эълон қилинмаган.

Азиё ўйинлари 2026Осиё ўйинлари медал мукофотлариТожикистон президент мукофотиЎзбекистон спортчилар мукофотлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Мода намойиши тугади, навбат футболга»: Зидан Франция термасида қатъий тақиқ ўрнатди«Мода намойиши тугади, навбат футболга»: Зидан Франция термасида қатъий тақиқ ўрнатдиБугун, 10:31«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилди«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилдиБугун, 10:28Майамида Месси ва Суаресдан гол: «Интер Майами» жанговар дуранг қайд этди!Майамида Месси ва Суаресдан гол: «Интер Майами» жанговар дуранг қайд этди!Бугун, 10:26Самарқандда триумф ва драма: Ўзбекистон эркаклар термаси 1-ўринга кўтарилдиСамарқандда триумф ва драма: Ўзбекистон эркаклар термаси 1-ўринга кўтарилдиБугун, 10:24Октагонда миллионлар жанги: UFC 331 жангчиларининг расмий гонорарлари эълон қилинди!Октагонда миллионлар жанги: UFC 331 жангчиларининг расмий гонорарлари эълон қилинди!Бугун, 08:27Нагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиНагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиБугун, 08:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг