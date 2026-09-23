Қашқадарёда Lacetti пиёдаларни уриб юборишига бир баҳя қолди

·4·Жамият
Қашқадарёда Lacetti пиёдаларни уриб юборишига бир баҳя қолди

Қашқадарёда пиёдалар иштирокидаги хавфли ҳолат видеокамерага тушиб қолди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода “Lacetti” ҳайдовчиси пиёдалар ўтиш жойига яқинлашган вақтда тезликни етарлича пасайтирмагани акс этган.

Видеода йўлни кесиб ўтишга уринаётган ота ва бола автомобил билан тўқнашиб кетишига бир неча сония қолганини кўриш мумкин. Ҳайдовчи уларни уриб юбормаслик учун рулни кескин буриб, қарама-қарши йўналишга чиқиб кетган.

Мазкур ҳолат юзасидан тегишли органлар томонидан суриштирув ўтказилган. Натижада “Lacetti” ҳайдовчисига нисбатан маъмурий баённома расмийлаштирилгани маълум қилинди.

Шунингдек, автомобил вақтинча сақлаш учун жарима майдонига жойлаштирилган.

Ҳодиса оқибатида пиёдалар билан тўқнашув содир бўлмаган.

ҚашқадарёLacettiпиёда ҳаракатитранспорт оқибати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Malibu ҳайдовчиси ушланди: Одамларни уриб кетишига бир бахя қолган қоидабузар узр сўрадиMalibu ҳайдовчиси ушланди: Одамларни уриб кетишига бир бахя қолган қоидабузар узр сўради13 сентябр 11:01Фарғонада Lacetti бошқарувдан чиқиб, устун ва дарахтга урилдиФарғонада Lacetti бошқарувдан чиқиб, устун ва дарахтга урилди25 август 23:02Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетдиТошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди1 июл 10:08Қашқадарёда 17 ёшли ҳайдовчи йигит ўйнаб юрган 3 ёшли болакайни уриб юборди (видео)Қашқадарёда 17 ёшли ҳайдовчи йигит ўйнаб юрган 3 ёшли болакайни уриб юборди (видео)21 август 16:07“Қамчиқ” довонида Lacetti автомобили бутунлай ёниб кетди“Қамчиқ” довонида Lacetti автомобили бутунлай ёниб кетди12 июл 12:46Қамчиқдаги ЙТҲдан сўнг Lacetti тўлиқ ёниб кетдиҚамчиқдаги ЙТҲдан сўнг Lacetti тўлиқ ёниб кетди11 июл 19:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ