Севинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирди

·7·Маданият
Севинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирди

Хонанда Севинч Исмоилова “Омон-Омон” кўрсатувида бир нечта қизиқарли саволларга жавоб берди. Суҳбат давомида унинг кўчадаги қарзлари, келажакдаги фарзандига қўймоқчи бўлган исмлари ва болаликдаги лақаби ҳақида сўрашди.

Хонандага “Кўчадаги сиз берган қарзларни ҳисобласак, қанча чиқади?” дея савол берилди.

“50 минг доллардан ошди”, — дея жавоб берди Севинч Исмоилова.

Шунингдек, хонандадан келажакда турмушга чиқиб, фарзандли бўлса, унга қандай исм қўйиши ҳақида ҳам сўрашди.

“Худо хоҳласа, ўғил бўлса, Муҳаммадали, қиз бўлса, Малак”, — деди у.

Суҳбат давомида Севинч Исмоилованинг болаликдаги лақаби ҳам қизиқ бўлди.

“Сепичка. Сепичка бўлади-ку, занжир. Мени 'Сепичка' деб эркалаб чақиришарди”, — дея жавоб берди хонанда.

Шундан сўнг унга нечта севги изҳорини рад этгани ҳақида савол берилди.

“Санамаганман, кўп”, — деди Севинч Исмоилова.

Бошловчилар жавобни аниқлаштириб, “Ўнтадан кўп, юзтага яқинлашганми?” дея сўрашди.

“Вой, юзтадан ҳам кўп”, — дея ҳазил билан жавоб берди хонанда.

Хонанданинг жавоблари кўрсатув давомида кўтаринки ва самимий суҳбатга сабаб бўлди.

Хонанда Севинч ИсмоиловаОмон-ОмонОмон-Омон кўрсатувида
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нега Кубаева? Дилноза Кубаева фамилияси ортидаги қизиқ воқеани сўзлаб берди (видео)Нега Кубаева? Дилноза Кубаева фамилияси ортидаги қизиқ воқеани сўзлаб берди (видео)31 август 05:32Дилфуза Исмоилова: "Кунига 30-40 минг доллар даромад қилганман"Дилфуза Исмоилова: "Кунига 30-40 минг доллар даромад қилганман"21 апрел 20:35Севинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олдиСевинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олди30 июн 13:26Дилфуза Исмоилова келинлари ҳақида самимий гапирди: "Келинларим тилла"Дилфуза Исмоилова келинлари ҳақида самимий гапирди: "Келинларим тилла"27 апрел 14:37Севинч Исмоилова “Автобус” қўшиғи билан яна эътиборни тортди (видео)Севинч Исмоилова “Автобус” қўшиғи билан яна эътиборни тортди (видео)12 июн 20:48Севинч Исмоилова “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиСевинч Исмоилова “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони билан тақдирланди4 июн 16:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ