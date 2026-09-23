Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақидаги трансфер миш-мишларига муносабат билдирди

·0·Спорт
Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақидаги трансфер миш-мишларига муносабат билдирди

Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе ўз ватандоши Майкл Олисенинг Мадриднинг Реал клубига ўтиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга изоҳ берди. Sport Bild нашри маълумотига кўра, футболчи Бавария қанот ҳужумчисини дунёнинг исталган жамоаси ўз сафида кўришни исташини тан олган, бироқ унга трансфер масаласида маслаҳат беришни адолатсизлик деб атаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ёзги трансферлар даврида қироллик клуби ўз таркибини сезиларли даражада кучайтириб, бир нечта янги футболчиларни ўз сафига қўшиб олганди. Мадридликлар 24 ёшли Майкл Олисени ҳам диққат билан кузатиб келган, бироқ якунда эътиборини Ян Диомандега қаратишни маъқул топган.

Майкл Олисенинг Германиядаги фаолияти

Франциялик футболчи 2024-йилда Бавария сафига келиб қўшилган эди. Ҳозирда унинг немис клуби билан амалдаги шартномаси яна уч йилга мўлжалланган бўлиб, у Германияда қолишни танлаган. Пари Сен-Жермен сафида ўйнаган пайтида ўзи ҳам шунга ўхшаш трансфер миш-мишларини бошидан кечирган Килиан Мбаппе вазиятнинг нақадар мураккаб эканини яхши тушунишини таъкидлаган.

Миллий терма жамоадаги йиғинлар вақтида матбуот вакиллари билан мулоқот қилган ҳужумчи ўзининг шахсий тажрибасидан келиб чиқиб, бошқа ўйинчига трансфер бўйича маслаҳат бериш нотўғри бўлишини қайд этди.

Баварияга ҳурмат ва юқори баҳо

Мбаппенинг фикрича, футболчига бошқа жамоага ўтишни тавсия қилиш Бавария клубига нисбатан ҳурматсизлик ҳисобланади. У немис клуби буюк жамоа эканини ва Майкл Олисе бу ерда кўп ютуқларга эриша олишини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Шунга қарамай, Реал Мадрид ҳужумчиси ватандошининг иқтидорини юқори баҳолаб, дунёдаги ҳар қандай топ-клуб ўз сафида Майкл Олисидек футболчини кўришни исташини тан олди. Олисе Европанинг энг кучли ҳужумкор футболчиларидан бири сифатида тан олинган бўлиб, ўзининг техник маҳорати ва креативлиги билан ажралиб туради.

Килиан МбаппеМайкл ОлисеРеал МадридБаварияТрансфер миш-мишлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгиламоқчими: Миш-миш ва ҳақиқатРеал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгиламоқчими: Миш-миш ва ҳақиқат25 июл 12:15Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқиши фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув сўрадиМайкл Олисе Реал Мадрид қизиқиши фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув сўради13 июл 01:58Реал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашдиРеал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашди9 август 15:15«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтинг«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтинг9 сентябр 21:49Реал Мадрид ва Ювентус трансфер бозорида фаоллашди: Майкл Олисе ва Эмилиано Мартинез диққат марказидаРеал Мадрид ва Ювентус трансфер бозорида фаоллашди: Майкл Олисе ва Эмилиано Мартинез диққат марказида26 июл 11:54Мбаппе голсиз серия ҳақида ҳазиллашди: Олисе эса хет-трик қайд этдиМбаппе голсиз серия ҳақида ҳазиллашди: Олисе эса хет-трик қайд этди9 июн 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди