Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақидаги трансфер миш-мишларига муносабат билдирди
Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе ўз ватандоши Майкл Олисенинг Мадриднинг Реал клубига ўтиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга изоҳ берди. Sport Bild нашри маълумотига кўра, футболчи Бавария қанот ҳужумчисини дунёнинг исталган жамоаси ўз сафида кўришни исташини тан олган, бироқ унга трансфер масаласида маслаҳат беришни адолатсизлик деб атаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ёзги трансферлар даврида қироллик клуби ўз таркибини сезиларли даражада кучайтириб, бир нечта янги футболчиларни ўз сафига қўшиб олганди. Мадридликлар 24 ёшли Майкл Олисени ҳам диққат билан кузатиб келган, бироқ якунда эътиборини Ян Диомандега қаратишни маъқул топган.
Майкл Олисенинг Германиядаги фаолиятиФранциялик футболчи 2024-йилда Бавария сафига келиб қўшилган эди. Ҳозирда унинг немис клуби билан амалдаги шартномаси яна уч йилга мўлжалланган бўлиб, у Германияда қолишни танлаган. Пари Сен-Жермен сафида ўйнаган пайтида ўзи ҳам шунга ўхшаш трансфер миш-мишларини бошидан кечирган Килиан Мбаппе вазиятнинг нақадар мураккаб эканини яхши тушунишини таъкидлаган.
Миллий терма жамоадаги йиғинлар вақтида матбуот вакиллари билан мулоқот қилган ҳужумчи ўзининг шахсий тажрибасидан келиб чиқиб, бошқа ўйинчига трансфер бўйича маслаҳат бериш нотўғри бўлишини қайд этди.
Баварияга ҳурмат ва юқори баҳоМбаппенинг фикрича, футболчига бошқа жамоага ўтишни тавсия қилиш Бавария клубига нисбатан ҳурматсизлик ҳисобланади. У немис клуби буюк жамоа эканини ва Майкл Олисе бу ерда кўп ютуқларга эриша олишини алоҳида таъкидлаб ўтди.
Шунга қарамай, Реал Мадрид ҳужумчиси ватандошининг иқтидорини юқори баҳолаб, дунёдаги ҳар қандай топ-клуб ўз сафида Майкл Олисидек футболчини кўришни исташини тан олди. Олисе Европанинг энг кучли ҳужумкор футболчиларидан бири сифатида тан олинган бўлиб, ўзининг техник маҳорати ва креативлиги билан ажралиб туради.
Изоҳлар 0
…