Эртага уч вилоятда ёмғир ва момақалдироқ кутилмоқда

·0·Ўзбекистон
Эртага уч вилоятда ёмғир ва момақалдироқ кутилмоқда

24 сентябрь куни Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ кузатилиши мумкин. Бу ҳақда Ўзгидромет хабар берди.

Маълум қилинишича, Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади. Айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши, момақалдироқ бўлиши эҳтимоли бор. Кундузи ҳаво ҳарорати 25–30 даража атрофида бўлади.

Тошкент шаҳрида эса ёғингарчилик кутилмаяпти. Пойтахтда ҳаво бироз булутли ва ўзгарувчан бўлиб, ҳарорат кечаси 15–17, кундузи 28–30 даражагача кўтарилади.

Қорақалпоғистон, Хоразм, Бухоро, Навоий, Тошкент, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида ҳам ёғингарчилик эҳтимоли йўқ. Бу ҳудудларда кундузги ҳарорат асосан 25–30 даража бўлади.

Қашқадарё ва Сурхондарёда эса ҳаво нисбатан илиқ сақланади. Кундузи ҳарорат 30–35 даражагача етиши мумкин.

Тоғли ҳудудларда ҳам айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ кузатилиши эҳтимоли бор. Бу ерларда шамол баъзи жойларда 13–18 м/с гача кучайиши мумкин.

УзгидрометАндижонНаманганФарғона
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7 апрель: Ўзбекистонда ёмғир ва момақалдироқ бўлади7 апрель: Ўзбекистонда ёмғир ва момақалдироқ бўлади6 апрел 22:38Ўзбекистонда ҳафтанинг иккинчи ярмида ҳаво совийдиЎзбекистонда ҳафтанинг иккинчи ярмида ҳаво совийди15 июн 14:59Ўзбекистонда об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғирлар кутилмоқдаЎзбекистонда об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғирлар кутилмоқда14 июн 11:26Дам олиш кунлари ёмғирли ҳаво сақланиб турадиДам олиш кунлари ёмғирли ҳаво сақланиб туради22 май 15:21Эртага айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқдаЭртага айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқда21 апрел 19:5622 май куни Ўзбекистоннинг қатор ҳудудларида кучли ёмғир кутилмоқда22 май куни Ўзбекистоннинг қатор ҳудудларида кучли ёмғир кутилмоқда21 май 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари