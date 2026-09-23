Xiaomi компанияси сунъий интеллектга эга илк газ печини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi Mijia Смарт Гас Стове 3 Max – бу сунъий интеллект технологиялари билан жиҳозланган илк газ печи бўлиб, у овқат пишириш жараёнини янги босқичга олиб чиқади.
- Қурилма идиш ҳароратини назорат қилиб, ошхонада инсон бор-йўқлигини аниқлайди ва хавфли вазиятларда газ таъминотини автоматик равишда тўхтатади.
Xiaomi бренди ўзининг маиший техника йўналишидаги навбатдаги инновацион маҳсулотини сотувга чиқарди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги Xiaomi Mijia Смарт Гас Стове 3 Max компания тарихида сунъий интеллект технологиялари билан жиҳозланган илк газ печи бўлиб, у хавфсизлик ва овқат тайёрлаш жараёнини янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур ошхона жиҳози ўзининг илғор хавфсизлик функциялари билан эътиборни тортади. Хусусан, қурилма идишлар ҳароратини доимий назорат қилиб бориш, ошхонада инсон бор-йўқлигини аниқлаш ҳамда хавфли вазиятларда газ таъминотини автоматик равишда тўхтатиш имкониятига эга.
Ақлли хавфсизлик тизими ва инновацион датчикларПечнинг ўнг томонлама конфоритаси 500 °К гача бўлган ҳароратга чидамли махсус титан зонд билан жиҳозланган. Ушбу зонд қозон ёки тованинг туби билан доимий алоқада бўлиб, маълумотларни марказий тизимга узатади. Сунъий интеллект идишда суюқлик қуриб қолганини ёки унинг бўш қизиётганини аниқлаб, дарҳол газни ўчиради.
Шунингдек, қурилма олдида 0,9 метргача бўлган масофани қамраб олувчи махсус радар ишлайди. Агар фойдаланувчи плита ёнидан узоқлашса, тизим 30 дақиқадан сўнг огоҳлантирувчи сигнал беради, 60 дақиқадан кейин эса конфорикаларни тўлиқ ўчириб қўяди.
Техник кўрсаткичлар ва бошқарувҚурилманинг ҳар иккала конфорикаси умумий ҳисобда 5200 В қувватни таъминлайди. Улар икки каналли кислород узатиш тизими ва 154 та махсус тешиклар ёрдамида оловнинг бир текис тарқалишига эришади. Натижада иссиқлик коэффициенти (КПИ) 75 фоизга етиб, аввалги авлод моделларига қараганда 12 фоизга юқори натижа кўрсатган.
Фойдаланувчилар қулайлиги учун плита 1 дан 180 дақиқагача бўлган иккита мустақил таймерни қўллаб-қувватлайди. Идиш ҳароратини реал вақт режимида кузатиш, барча билдиришномаларни олиш ва қурилмани бошқариш ишлари Mi Home иловаси орқали амалга оширилади.
Қурилма корпуси доғлар ва бармоқ изларига қарши турғун гидрофоб ҳамда олеофоб наноплашмали микрокристаллик шиша билан қопланган бўлиб, бу унинг тозалигини сақлашни осонлаштиради.
Изоҳлар 0
…