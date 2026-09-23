Xiaomi компанияси сунъий интеллектга эга илк газ печини тақдим этди

·20·Техно
Xiaomi компанияси сунъий интеллектга эга илк газ печини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi Mijia Смарт Гас Стове 3 Max – бу сунъий интеллект технологиялари билан жиҳозланган илк газ печи бўлиб, у овқат пишириш жараёнини янги босқичга олиб чиқади.
  • Қурилма идиш ҳароратини назорат қилиб, ошхонада инсон бор-йўқлигини аниқлайди ва хавфли вазиятларда газ таъминотини автоматик равишда тўхтатади.

Xiaomi бренди ўзининг маиший техника йўналишидаги навбатдаги инновацион маҳсулотини сотувга чиқарди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги Xiaomi Mijia Смарт Гас Стове 3 Max компания тарихида сунъий интеллект технологиялари билан жиҳозланган илк газ печи бўлиб, у хавфсизлик ва овқат тайёрлаш жараёнини янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур ошхона жиҳози ўзининг илғор хавфсизлик функциялари билан эътиборни тортади. Хусусан, қурилма идишлар ҳароратини доимий назорат қилиб бориш, ошхонада инсон бор-йўқлигини аниқлаш ҳамда хавфли вазиятларда газ таъминотини автоматик равишда тўхтатиш имкониятига эга.

Ақлли хавфсизлик тизими ва инновацион датчиклар

Печнинг ўнг томонлама конфоритаси 500 °К гача бўлган ҳароратга чидамли махсус титан зонд билан жиҳозланган. Ушбу зонд қозон ёки тованинг туби билан доимий алоқада бўлиб, маълумотларни марказий тизимга узатади. Сунъий интеллект идишда суюқлик қуриб қолганини ёки унинг бўш қизиётганини аниқлаб, дарҳол газни ўчиради.

Шунингдек, қурилма олдида 0,9 метргача бўлган масофани қамраб олувчи махсус радар ишлайди. Агар фойдаланувчи плита ёнидан узоқлашса, тизим 30 дақиқадан сўнг огоҳлантирувчи сигнал беради, 60 дақиқадан кейин эса конфорикаларни тўлиқ ўчириб қўяди.

Техник кўрсаткичлар ва бошқарув

Қурилманинг ҳар иккала конфорикаси умумий ҳисобда 5200 В қувватни таъминлайди. Улар икки каналли кислород узатиш тизими ва 154 та махсус тешиклар ёрдамида оловнинг бир текис тарқалишига эришади. Натижада иссиқлик коэффициенти (КПИ) 75 фоизга етиб, аввалги авлод моделларига қараганда 12 фоизга юқори натижа кўрсатган.

Фойдаланувчилар қулайлиги учун плита 1 дан 180 дақиқагача бўлган иккита мустақил таймерни қўллаб-қувватлайди. Идиш ҳароратини реал вақт режимида кузатиш, барча билдиришномаларни олиш ва қурилмани бошқариш ишлари Mi Home иловаси орқали амалга оширилади.

Қурилма корпуси доғлар ва бармоқ изларига қарши турғун гидрофоб ҳамда олеофоб наноплашмали микрокристаллик шиша билан қопланган бўлиб, бу унинг тозалигини сақлашни осонлаштиради.

XiaomiСмарт Гас СтовеТехнологияСунъий интеллектМаиший техника
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi сунъий интеллектга эга илк хавфсиз газ плитасини тақдим этдиXiaomi сунъий интеллектга эга илк хавфсиз газ плитасини тақдим этди10 сентябр 12:25Xiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқардиXiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқарди21 сентябр 21:23Xiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этдиXiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этди21 сентябр 21:56Xiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этди20 сентябр 19:25Xiaomi 20 та идиш тўпламига мўлжалланган янги идиш ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi 20 та идиш тўпламига мўлжалланган янги идиш ювиш машинасини тақдим этди18 сентябр 17:54Xiaomi компанияси иккита барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi компанияси иккита барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этди31 август 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди