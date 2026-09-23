Ўзбекистон Қаҳрамони Парда Зиёдов 79 ёшида вафот этди

·58·Жамият
Ўзбекистон Қаҳрамони Парда Зиёдов 79 ёшида вафот этди

Бугун, 23 сентябрь куни қишлоқ хўжалиги соҳаси ривожига кўп йилларини бағишлаган таниқли фермер, Ўзбекистон Қаҳрамони Парда Зиёдов 79 ёшида вафот этди. Президент унинг вафоти муносабати билан марҳумнинг оила аъзолари ва яқинларига ҳамдардлик билдирди. Бу ҳақда Президент матбуот хизмати хабар берди.

Парда Зиёдов 1947 йилда Жиззах вилоятининг Шароф Рашидов туманида туғилган. Самарқанд қишлоқ хўжалиги техникумида агроном мутахассислиги бўйича таҳсил олган. Ҳарбий хизматдан сўнг меҳнат фаолиятини жамоа хўжалигида табелчи сифатида бошлаб, кейинчалик бригада бошлиғи ва бошқа масъул лавозимларда ишлаган.

У 2003–2018 йилларда Шароф Рашидов туманидаги “Қуёшсевар Парда” фермер хўжалигига раҳбарлик қилиб, пахтачилик ва ғаллачиликда ўз тажриба мактабини яратган. Шунингдек, кўп йиллар давомида ёшларга устозлик қилиб, қишлоқ хўжалиги соҳаси учун малакали кадрлар тайёрлашга ҳисса қўшган.

Парда Зиёдов 1990–1995 йилларда Олий Мажлис депутати, 2005–2015 йилларда эса Олий Мажлис Сенати аъзоси бўлган. У кўп йиллар давомида вилоят ва туман Кенгашлари депутати сифатида ҳам фаолият юритган.

Унинг кўп йиллик самарали меҳнати давлат томонидан муносиб тақдирланиб, “Ўзбекистон Қаҳрамони” унвони билан мукофотланган.

Президент таъзия хатида Парда Зиёдовни мамлакат қишлоқ хўжалигининг ёрқин намоёндаси, меҳнат фахрийси, самимий ва камтарин инсон сифатида ёдга олган.

Парда ЗиёдовЎзбекистон ҚаҳрамониҚуёшсевар Парда фермер хўжалигиШароф Рашидов тумани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алимент қарздорлиги бартараф этилди Алимент қарздорлиги бартараф этилди 19 август 19:34Суд қарори ижроси таъминланди: фуқарони яшаш хонадонига киритиш иши якунландиСуд қарори ижроси таъминланди: фуқарони яшаш хонадонига киритиш иши якунланди29 июл 12:51Бахмалда ҳайдовчилик гувоҳномасини пулламоқчи бўлган маcъуллар ушландиБахмалда ҳайдовчилик гувоҳномасини пулламоқчи бўлган маcъуллар ушланди4 июн 22:56ДХХ Жиззах ва Фарғона вилоятларида йирик қонунбузарликларни фош этдиДХХ Жиззах ва Фарғона вилоятларида йирик қонунбузарликларни фош этди29 май 17:37Абдулла Ориповнинг акаси Абдураззоқ Орипов вафот этдиАбдулла Ориповнинг акаси Абдураззоқ Орипов вафот этди16 июл 18:15Ўзбекистон халқ шоири Шарифа Салимова 75 ёшида вафот этдиЎзбекистон халқ шоири Шарифа Салимова 75 ёшида вафот этди5 август 14:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ