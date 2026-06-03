180 метр баландликдаги синов дорбозни титратди

·75·Дунё
180 метр баландликдаги синов дорбозни титратди

Эстониялик машҳур дорбоз Яан Руз Польшадаги энг баланд икки бино орасига тортилган арқон бўйлаб муваффақиятли юриб ўтди. Бу ҳақда Reuters хабар берди.

Спортчи Варшава шаҳридаги 310 метрли Варсо минораси ҳамда 237 метр баландликдаги Маданият ва фан саройи ўртасида тортилган арқондан ҳаракатланган. У ердан тахминан 180 метр баландликда жойлашган арқон бўйлаб қарийб 500 метр масофани босиб ўтган.

Яан Руз чиқишдан кейин ташқи томондан хотиржам кўринган бўлса-да, бу синов анча оғир кечганини тан олди.

“Мен ҳали ҳам қалтираяпман. Бу мутлақо осон эмасди. Бундай синов инсондан ўз имкониятларини чуқур англашни ва чегараларни кенгайтиришни талаб қилади”, деди у.

Дорбознинг айтишича, йўл давомида уч марта мураккаб вазият юзага келган. Айниқса, масофанинг иккинчи қисмида кучли шамол уни жиддий қийин аҳволга солган. Шу сабабли у бир неча бор тўхтаб, куч тўплашга мажбур бўлган.

Маълумот учун, Яан Руз экстремал чиқишлари билан кенг танилган. У 2024 йилда Босфор бўғози устидан тортилган қарийб 1,1 километрли арқондан ўтиб, Осиёдан Европага шу усулда ўтган биринчи инсон сифатида тарихга кирган эди. Уч карра жаҳон чемпиони ҳисобланган спортчи арқонда орқага икки марта ўмбалоқ ошишни уддалаган ягона атлет сифатида ҳам эътироф этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Деҳлидаги меҳмонхона ёнғини 21 кишининг ҳаётига зомин бўлдиБугун, 07:14Пластик бутилкалардан чиққан ноодатий куй барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 07:09Марказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкинБугун, 04:37Филларнинг ўзига хос “тарбия усули” ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаКеча, 17:55Федерал телеканаллар эфирида қайси мавзулар етакчилик қилди?Кеча, 17:47Зеленский Путин билан тўғридан-тўғри музокарага тайёр эканини айтди...Кеча, 16:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди