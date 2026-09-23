Янги медаллар шодаси: Ўзбекистон спортчилари Осиё ўйинларида шоҳсупага кўтарилди

·4·Спорт
Янги медаллар шодаси: Ўзбекистон спортчилари Осиё ўйинларида шоҳсупага кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё ўйинларида Ўзбекистон спортчилари Полина Волобуева қиличбозликнинг рапира йўналишида бронза медалини қўлга киритди.
  • Аралаш жанг санъатлари бўйича -60 кг вазн тоифасида Ҳилола Собирова кумуш медалга сазовор бўлди.
  • Ушбу ютуқлар Ўзбекистон делегациясининг умумжамоа ҳисобидаги ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.

Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган қитъанинг бош комплекс спорт форуми — ХХ ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон миллий делегацияси ўз медаллар ҳисобини янги муҳим совринлар билан бойитишда давом этмоқда. Дунёнинг етакчи спортчилари қатнашаётган муросасиз мусобақаларда вакилларимиз яккакураш ва маҳорат талаб этувчи йўналишларда миллий термамиз ғазнасига қимматли медалларни тақдим этишди. Хусусан, қиличбозлик спорт турининг рапира йўналиши бўйича кечган шиддатли баҳсларда Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган истеъдодли спортчимиз Полина Волобуева муваффақиятли одимлаб, ярим финал босқичигача етиб борди ва фахрли бронза медалига сазовор бўлди.

Бунга қадар эса аралаш жанг санъатлари (ММА) бўйича аёллар ўртасидаги анъанавий йўналиш баҳсларида -60 кг вазн тоифасида юртимиз шаънини муносиб ҳимоя қилган маҳоратли спортчимиз Ҳилола Собирова мусобақани кумуш медаль билан якунлаб, делегациямизга навбатдаги вице-чемпионликни туҳфа этган эди. Гарчи Ҳилола финалда сингапурлик кучли рақиб Хун Теога қарши тенгма-тенг кураш олиб бориб, кичик фарқ билан имкониятни бой берган бўлса-да, унинг ушбу медали Ўзбекистоннинг қитъа рейтингидаги мавқеини янада мустаҳкамлади.

Хўш, қиличбозлик ва яккакурашдаги ушбу ютуқлар Ўзбекистон делегациясини умумжамоа ҳисобида қандай даражага олиб чиқмоқда, Японияда вакилларимиздан яна қандай шов-шувли ғалабалар кутилмоқда ва олдинда турган финаллар бизга нечта олтин медаль олиб келади?

«Ярим финал шиддати, финал жанглари ва икки шоҳсупа»: Аичи-Нагоя мусобақасининг 5 та асосий нуқтаси

Осиё ўйинлари ареналарида спортчиларимиз кўрсатган натижаларнинг муҳим тафсилотлари:

  • Полина Волобуевадан бронза медаль: Қиличбозликнинг рапира дастурида ярим финалгача муваффақиятли етиб борган вакиламиз мусобақанинг бронза медалини қўлга киритди;

  • Ҳилола Собированинг кумуш зафари: Аёллар ўртасидаги аралаш жанг санъатларининг -60 кг вазн тоифасидаги баҳсларида Ҳилола Собирова Осиё ўйинлари вице-чемпионига айланди;

  • Сингапурлик рақибга қарши финал: Собирова олтин медаль учун кечган драматик тўқнашувда сингапурлик тажрибали жангчи Хун Тео билан охиригача кураш олиб борди;

  • Қиличбозларнинг медаллар серияси бошланди: Волобуеванинг ушбу муваффақияти миллий қиличбозлик термамизнинг Нагоядаги медаллар ҳисобини расман очиб берди;

  • Делегация ҳисобидаги ўсиш: Яккакураш ва қиличбозликдаги совринлар Ўзбекистон жамоасининг кучли ўнликдаги ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.

Аичи-Нагоя-2026: Ўзбекистон спортчиларининг шоҳсупа йўли таҳлили

Мусобақада медалларни қўлга киритган спортчиларимиз ва уларнинг натижалари таққоси:

Кўрсаткичлар ва жиҳатлар

Полина Волобуева (Қиличбозлик)

Ҳилола Собирова (Аралаш жанг санъатлари)

Спорт тури ва йўналиши

Қиличбозлик (Рапира дастури)

Аралаш жанг санъатлари (ММА, анъанавий)

Вазн ёки тоифа

Яккалик рапира беллашувлари

-60 кг вазн тоифаси

Қўлга киритилган медаль

Бронза медали

Кумуш медали

Эришилган босқич

Ярим финал иштирокчиси

Финалчи (Осиё ўйинлари вице-чемпиони)

Ҳал қилувчи баҳсдаги рақиб

Қитъанинг етакчи сараланган қиличбозлари

Хун Тео (Сингапур)

Делегацияга қўшган ҳиссаси

Қиличбозлик бўйича мусобақаларда илк медаль

Яккакурашлар бўйича кумушлар сонини оширди

Спорт экспертизаси ва эксперт хулосаси: Нега бу совринлар Ўзбекистон учун стратегик аҳамиятга эга?

Халқаро спорт таҳлилчилари ва миллий федерациялар экспертларининг хулосалари:

  • Қиличбозлик мактабининг барқарор ўсиши: Ўзбекистонда сўнгги йилларда қиличбозлик, айниқса рапира ва сабля йўналишлари давлат томонидан алоҳида қўллаб-қувватланмоқда; Полина Волобуеванинг Осиёнинг энг қудратли қиличбозлари (Хитой, Жанубий Корея ва Япония) орасида ярим финалгача чиқиб бронза олиши мактабимизнинг тўғри ривожланаётганини исботлайди;

  • ММА йўналишида аёлларнинг юксак маҳорати: Аралаш жанг санъатлари дастурида Ҳилола Собированинг финалга чиқиши Ўзбекистон нафақат анъанавий бокс ва курашда, балки замонавий жанг санъатлари бўйича ҳам Осиёда тўлиқ рақобатбардош эканини намойиш этди;

  • Умумжамоа ҳисобидаги очколар жамғармаси: Кумуш ва бронза медалларнинг кўпайиши терма жамоанинг умумий медаллар салмоғини оширади ва асосий олтин медаллар келтириши кутилаётган бокс ҳамда кураш баҳслари олдидан барқарор пойдевор яратади;

  • Психологик туртки: Волобуева ва Собированинг шоҳсупага кўтарилиши кейинги кунларда майдонга тушадиган бошқа миллий спортчиларимизга катта ишонч ва жанговар руҳият бағишлайди.

Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон спортчиларининг ҳар бир чиқиши мамлакатимизнинг спорт салоҳияти янада юксалаётганини яққол намоён этмоқда.

Сизнингча, Полина Волобуева ва Ҳилола Собированинг ушбу муваффақияти миллий қиличбозлик ва аралаш жанг санъатлари ривожига қандай туртки беради? Япониядаги Осиё ўйинлари якунида Ўзбекистон спорт делегацияси қайси спорт тури ҳисобига энг кўп медалларни қўлга киритади деб ҳисоблайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва спортчиларимизни олқишлаган ҳолда ушбу мақолани барча спорт мухлислари билан баҳам кўринг!

Аичи-Нагоя 2026Полина ВолобуеваҲилола СобироваАралаш жанг санъатлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Даря Латишева Осиё ўйинларида яна медал олди: У уч карра совриндор бўлдиДаря Латишева Осиё ўйинларида яна медал олди: У уч карра совриндор бўлдиКеча 14:14Нагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиНагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютди21 сентябр 08:08Кучли ўнлик: Нагоядаги Осиё ўйинлари медаллар пойгаси қайноқ паллага кирдиКучли ўнлик: Нагоядаги Осиё ўйинлари медаллар пойгаси қайноқ паллага кирдиКеча 08:25Шаҳзодбек Ярашев Грознийдаги йирик халқаро турнирда шоҳсупага кўтарилдиШаҳзодбек Ярашев Грознийдаги йирик халқаро турнирда шоҳсупага кўтарилди19 сентябр 10:13Оғир атлетика: Азизбек Дадажонов Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилдиОғир атлетика: Азизбек Дадажонов Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди9 август 10:20Ҳилола Собирова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритдиҲилола Собирова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритдиКеча 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди