Янги медаллар шодаси: Ўзбекистон спортчилари Осиё ўйинларида шоҳсупага кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларида Ўзбекистон спортчилари Полина Волобуева қиличбозликнинг рапира йўналишида бронза медалини қўлга киритди.
- Аралаш жанг санъатлари бўйича -60 кг вазн тоифасида Ҳилола Собирова кумуш медалга сазовор бўлди.
- Ушбу ютуқлар Ўзбекистон делегациясининг умумжамоа ҳисобидаги ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.
Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган қитъанинг бош комплекс спорт форуми — ХХ ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон миллий делегацияси ўз медаллар ҳисобини янги муҳим совринлар билан бойитишда давом этмоқда. Дунёнинг етакчи спортчилари қатнашаётган муросасиз мусобақаларда вакилларимиз яккакураш ва маҳорат талаб этувчи йўналишларда миллий термамиз ғазнасига қимматли медалларни тақдим этишди. Хусусан, қиличбозлик спорт турининг рапира йўналиши бўйича кечган шиддатли баҳсларда Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган истеъдодли спортчимиз Полина Волобуева муваффақиятли одимлаб, ярим финал босқичигача етиб борди ва фахрли бронза медалига сазовор бўлди.
Бунга қадар эса аралаш жанг санъатлари (ММА) бўйича аёллар ўртасидаги анъанавий йўналиш баҳсларида -60 кг вазн тоифасида юртимиз шаънини муносиб ҳимоя қилган маҳоратли спортчимиз Ҳилола Собирова мусобақани кумуш медаль билан якунлаб, делегациямизга навбатдаги вице-чемпионликни туҳфа этган эди. Гарчи Ҳилола финалда сингапурлик кучли рақиб Хун Теога қарши тенгма-тенг кураш олиб бориб, кичик фарқ билан имкониятни бой берган бўлса-да, унинг ушбу медали Ўзбекистоннинг қитъа рейтингидаги мавқеини янада мустаҳкамлади.
Хўш, қиличбозлик ва яккакурашдаги ушбу ютуқлар Ўзбекистон делегациясини умумжамоа ҳисобида қандай даражага олиб чиқмоқда, Японияда вакилларимиздан яна қандай шов-шувли ғалабалар кутилмоқда ва олдинда турган финаллар бизга нечта олтин медаль олиб келади?
«Ярим финал шиддати, финал жанглари ва икки шоҳсупа»: Аичи-Нагоя мусобақасининг 5 та асосий нуқтаси
Осиё ўйинлари ареналарида спортчиларимиз кўрсатган натижаларнинг муҳим тафсилотлари:
Полина Волобуевадан бронза медаль: Қиличбозликнинг рапира дастурида ярим финалгача муваффақиятли етиб борган вакиламиз мусобақанинг бронза медалини қўлга киритди;
Ҳилола Собированинг кумуш зафари: Аёллар ўртасидаги аралаш жанг санъатларининг -60 кг вазн тоифасидаги баҳсларида Ҳилола Собирова Осиё ўйинлари вице-чемпионига айланди;
Сингапурлик рақибга қарши финал: Собирова олтин медаль учун кечган драматик тўқнашувда сингапурлик тажрибали жангчи Хун Тео билан охиригача кураш олиб борди;
Қиличбозларнинг медаллар серияси бошланди: Волобуеванинг ушбу муваффақияти миллий қиличбозлик термамизнинг Нагоядаги медаллар ҳисобини расман очиб берди;
Делегация ҳисобидаги ўсиш: Яккакураш ва қиличбозликдаги совринлар Ўзбекистон жамоасининг кучли ўнликдаги ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.
Аичи-Нагоя-2026: Ўзбекистон спортчиларининг шоҳсупа йўли таҳлили
Мусобақада медалларни қўлга киритган спортчиларимиз ва уларнинг натижалари таққоси:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
Полина Волобуева (Қиличбозлик)
Ҳилола Собирова (Аралаш жанг санъатлари)
Спорт тури ва йўналиши
Қиличбозлик (Рапира дастури)
Аралаш жанг санъатлари (ММА, анъанавий)
Вазн ёки тоифа
Яккалик рапира беллашувлари
-60 кг вазн тоифаси
Қўлга киритилган медаль
Бронза медали
Кумуш медали
Эришилган босқич
Ярим финал иштирокчиси
Финалчи (Осиё ўйинлари вице-чемпиони)
Ҳал қилувчи баҳсдаги рақиб
Қитъанинг етакчи сараланган қиличбозлари
Хун Тео (Сингапур)
Делегацияга қўшган ҳиссаси
Қиличбозлик бўйича мусобақаларда илк медаль
Яккакурашлар бўйича кумушлар сонини оширди
Спорт экспертизаси ва эксперт хулосаси: Нега бу совринлар Ўзбекистон учун стратегик аҳамиятга эга?
Халқаро спорт таҳлилчилари ва миллий федерациялар экспертларининг хулосалари:
Қиличбозлик мактабининг барқарор ўсиши: Ўзбекистонда сўнгги йилларда қиличбозлик, айниқса рапира ва сабля йўналишлари давлат томонидан алоҳида қўллаб-қувватланмоқда; Полина Волобуеванинг Осиёнинг энг қудратли қиличбозлари (Хитой, Жанубий Корея ва Япония) орасида ярим финалгача чиқиб бронза олиши мактабимизнинг тўғри ривожланаётганини исботлайди;
ММА йўналишида аёлларнинг юксак маҳорати: Аралаш жанг санъатлари дастурида Ҳилола Собированинг финалга чиқиши Ўзбекистон нафақат анъанавий бокс ва курашда, балки замонавий жанг санъатлари бўйича ҳам Осиёда тўлиқ рақобатбардош эканини намойиш этди;
Умумжамоа ҳисобидаги очколар жамғармаси: Кумуш ва бронза медалларнинг кўпайиши терма жамоанинг умумий медаллар салмоғини оширади ва асосий олтин медаллар келтириши кутилаётган бокс ҳамда кураш баҳслари олдидан барқарор пойдевор яратади;
Психологик туртки: Волобуева ва Собированинг шоҳсупага кўтарилиши кейинги кунларда майдонга тушадиган бошқа миллий спортчиларимизга катта ишонч ва жанговар руҳият бағишлайди.
Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон спортчиларининг ҳар бир чиқиши мамлакатимизнинг спорт салоҳияти янада юксалаётганини яққол намоён этмоқда.
Сизнингча, Полина Волобуева ва Ҳилола Собированинг ушбу муваффақияти миллий қиличбозлик ва аралаш жанг санъатлари ривожига қандай туртки беради? Япониядаги Осиё ўйинлари якунида Ўзбекистон спорт делегацияси қайси спорт тури ҳисобига энг кўп медалларни қўлга киритади деб ҳисоблайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва спортчиларимизни олқишлаган ҳолда ушбу мақолани барча спорт мухлислари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…