Xiaomi 18 Pro ва Pro Max премераси бўлиб ўтмоқда

·4·Техно
Xiaomi 18 Pro ва Pro Max премераси бўлиб ўтмоқда

Бугун, 23-сентябрь куни Xiaomi компаниясининг навбатдаги флагман қурилмалари расман тақдим этилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, тақдимот доирасида бирйўла иккита илғор модел — Xiaomi 18 Pro ва Xiaomi 18 Pro Max омма эътиборига ҳавола этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур қурилмалар ишлаб чиқарувчи томонидан кучли имкониятларга эга флагман камерофонлар сифатида эътироф этилмоқда. Янги авлод смартфонлари нафақат суратга олиш сифати, балки ўйин жараёнидаги самарадорлиги билан ҳам эътиборни тортади.

Рекорд даражадаги самарадорлик

Xiaomi Груп президенти Лу Вейбиннинг маълум қилишича, янги смартфонлар компания тарихидаги ўйинлардаги бир кадр учун энг юқори энергия самарадорлиги кўрсаткичига эга бўлади. Бу эса узоқ муддатли ўйин сеансларида батарея қувватини тежаш имконини беради.

Шу билан бирга, фойдаланувчилар орасида стандарт Xiaomi 18 моделининг тақдимотда йўқлиги саволлар туғдирди. Ижтимоий тармоқлардаги фойдаланувчилардан бири бу ҳолат юзасидан компания раҳбарига тўғридан-тўғри мурожаат қилди.

Стандарт версия нима учун кечиктирилди?

Лу Вейбиннинг тушунтиришича, стандарт версия тақдимоти кейинроқ алоҳида амалга оширилади. Аввалроқ таниқли Digital Chat Station инсайдери одатдаги Xiaomi 18 декабрь ойида намойиш этилишини маълум қилган эди.

Инсайдер маълумотларига кўра, мазкур қурилма Qualcomm компаниясининг энг сўнгги ва илғор 2 нанометрли Snapdragon 8 Ultra Ген 6 флагман процессори билан жиҳозланади. Бу эса келгусида чиқадиган смартфон имкониятлари янада юқори бўлишидан дарак беради.

XiaomiXiaomi 18 ProSnapdragonСмартфонТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиXiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилди20 сентябр 22:27Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этиладиXiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этилади20 сентябр 16:55Xiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилдиXiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилди20 сентябр 14:51Xiaomi афсонавий Оне море тинг ибораси билан янги смартфонини эълон қиладиXiaomi афсонавий Оне море тинг ибораси билан янги смартфонини эълон қиладиБугун 13:29Xiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилиндиXiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилинди15 сентябр 12:54Xiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камерасиXiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камераси7 сентябр 13:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди