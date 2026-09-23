«Келинлар қўзғолони», «Суюнчи» фильмларидаги роллари билан танилган Ноилa Тошкенбоева 83 ёшда

·2·Маданият
«Келинлар қўзғолони», «Суюнчи» фильмларидаги роллари билан танилган Ноилa Тошкенбоева 83 ёшда

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, таниқли актриса Ноилa Тошкенбоева 22 сентябрь куни 83 ёшни қаршилади.

Санъаткор 1943 йил 22 сентябрда Тошкент шаҳрида таваллуд топган. У кўп йиллар давомида Аброр Ҳидоятов номидаги драма театри ҳамда Ўзбек миллий академик драма театри саҳналарида самарали фаолият юритган.

Ноилa Тошкенбоева ўзбек киноси ва театр санъати ривожига муносиб ҳисса қўшиб, бир қатор машҳур фильм ва сериалларда турли образларни гавдалантирган. Жумладан, актрисани «Келинлар қўзғолони», «Суюнчи», «Тўйлар муборак», «Катта ойи», «Ватан» ва «Туташ тақдирлар» каби асарларда кўриш мумкин.

Санъаткорнинг кўп йиллик меҳнати «Меҳнат фахрийси» ҳамда «Дўстлик» ордени каби мукофотлар билан эътироф этилган.

Фурсатдан фойдаланиб, Ноилa Тошкенбоевани таваллуд куни билан муборакбод этиб, унга узоқ умр, мустаҳкам соғлик-саломатлик тилаймиз.

Ноилa ТошкенбоеваАброр Ҳидоятов драма театриЎзбек миллий академик драма театриМеҳнат фахрийси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшдаКапурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшдаКеча 10:07Дурдона Қурбонова актрисаликка қандай кириб келганини сўзлаб бердиДурдона Қурбонова актрисаликка қандай кириб келганини сўзлаб берди1 август 13:12Барно Тешабоева: “Кампир роллари билан кам бўлмадим”Барно Тешабоева: “Кампир роллари билан кам бўлмадим”13 сентябр 11:51Матёқуб Матчонов ва Раъно Ярашева – Ўзбекистон Республикаси халқ артисти унвонига сазовор бўлдиМатёқуб Матчонов ва Раъно Ярашева – Ўзбекистон Республикаси халқ артисти унвонига сазовор бўлди29 май 14:00Аҳад Қаюм кино ва даромад сирларини очиб ташладиАҳад Қаюм кино ва даромад сирларини очиб ташлади15 июн 20:09“Жуманжи” фильми актёри Жеймс Хэнди ўлдириб кетилди“Жуманжи” фильми актёри Жеймс Хэнди ўлдириб кетилди5 июн 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ