Эрдўған билан сунъий интеллект орқали "суратга тушган" эркак ушланди: суратлар ортидаги ҳақиқат фош бўлди
Анқарада сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган сохта суратлар сабаб бир эркак қўлга олинди. У АI орқали ўзини Туркия президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған ва адлия вазири Акин Гюрлек билан бирга тургандек кўрсатган.
Cumhuriyet нашрининг ёзишича, эркак сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган суратларни WhatsApp статусига жойлаштирган ва ижтимоий тармоқларда ҳам тарқатган.
Суратларда у гўёки мамлакатнинг юқори мартабали амалдорлари билан учрашгандек таассурот уйғотган.
Бироқ суратлар ҳақиқий эмас, улар сунъий интеллект ёрдамида яратилган.
Эркак ёлғон маълумот тарқатиш ҳамда ўзини нуфузли шахслар билан алоқадор қилиб кўрсатишда гумон қилинмоқда. Анқара прокуратураси ушбу ҳолат юзасидан тергов олиб бормоқда.
Изоҳлар 0
…