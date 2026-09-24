Эрдўған билан сунъий интеллект орқали "суратга тушган" эркак ушланди: суратлар ортидаги ҳақиқат фош бўлди

·0·Дунё
Эрдўған билан сунъий интеллект орқали "суратга тушган" эркак ушланди: суратлар ортидаги ҳақиқат фош бўлди

Анқарада сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган сохта суратлар сабаб бир эркак қўлга олинди. У АI орқали ўзини Туркия президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған ва адлия вазири Акин Гюрлек билан бирга тургандек кўрсатган.

Cumhuriyet нашрининг ёзишича, эркак сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган суратларни WhatsApp статусига жойлаштирган ва ижтимоий тармоқларда ҳам тарқатган.

Суратларда у гўёки мамлакатнинг юқори мартабали амалдорлари билан учрашгандек таассурот уйғотган.

Бироқ суратлар ҳақиқий эмас, улар сунъий интеллект ёрдамида яратилган.

Эркак ёлғон маълумот тарқатиш ҳамда ўзини нуфузли шахслар билан алоқадор қилиб кўрсатишда гумон қилинмоқда. Анқара прокуратураси ушбу ҳолат юзасидан тергов олиб бормоқда.

АнкараРажаб Тоййиб ЭрдўғанАкин ГюрлекАнкара прокуратураси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)22 сентябр 09:25Эрдўған рафиқаси билан Қозоғистонга муҳим ташриф билан келдиЭрдўған рафиқаси билан Қозоғистонга муҳим ташриф билан келди13 май 19:17Рўмоли сабаб қабул маросимидан четлатилган биринчи хоним бугун марказдаРўмоли сабаб қабул маросимидан четлатилган биринчи хоним бугун марказда9 июл 11:23Туркия Россия ва Украина ўртасидаги музокарани қайта тиклашга киришдиТуркия Россия ва Украина ўртасидаги музокарани қайта тиклашга киришди23 апрел 12:26Техасдаги барча қамоқхоналарга кондиционер ўрнатиладиТехасдаги барча қамоқхоналарга кондиционер ўрнатиладиБугун 14:31Режа барбод бўлди: Трамп Си Цзинпинни кутиб олиш чоғидаги кутилмаган «тескари эффект»Режа барбод бўлди: Трамп Си Цзинпинни кутиб олиш чоғидаги кутилмаган «тескари эффект»Бугун 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота