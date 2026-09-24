Швецияда 24 мингдан ортиқ кумуш тангадан иборат улкан хазина топилди

·34·Дунё
Швецияда 24 мингдан ортиқ кумуш тангадан иборат улкан хазина топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Швециянинг Сёдертеле муниципалитетида топилган «Хёрнингсхолм хазинаси»
  • 24 минг 100 га яқин кумуш танга ва 144 та бошқа тарихий буюмдан иборат бўлиб, бу мамлакат тарихида топилган энг йирик танга хазинаси ҳисобланади.
  • Хазинада кумуш буюмлар, зарҳал безаклар ва оз миқдордаги олтин буюмлар, шунингдек, кам учрайдиган епископ тангалари ҳам мавжуд.

Швециянинг Сёдертелье муниципалитетига қарашли Мёркё ҳудудида викинглар даври ва илк ўрта асрларга оид йирик хазина топилди. «Хёрнингсхольм хазинаси» деб номланган топилма таркибидан 24 минг 100 га яқин кумуш танга ва 144 та бошқа тарихий буюм аниқланган.

Хазина 2025 йил август ойида Хёрнингсхольм 2:7 ер майдонида топилган. Унинг асосий қисмини кумуш тангалар ташкил этади. Шунингдек, топилмалар орасида кумуш буюмлар, зарҳал безаклар ва оз миқдордаги олтин буюмлар ҳам бор. Мутахассислар хазинанинг умумий ҳолатини яхши деб баҳолаган.

Топилмани аниқлаган шахс бу ҳақда имкон қадар тез вилоят маъмуриятига хабар берган. Шу сабабли у қонунчиликда белгиланган талабларни бажарган ҳисобланади.

Швеция Миллий мерос кенгашига кўра, «Хёрнингсхольм хазинаси» мамлакат ҳудудидан ҳозиргача топилган энг йирик танга хазинаси ҳисобланади. Мутахассислар топилма Швециянинг дастлабки иқтисодиёти, узоқ масофалардаги савдо ва алоқалари ҳамда ёзма манбаларда кам ёритилган даврдаги жамият ҳақида янги маълумотлар бериши мумкинлигини таъкидламоқда.

Хазинанинг яна бир эътиборга молик жиҳати — унда кам учрайдиган епископ тангаларининг кўплигидир. Бу тангалар ўша даврдаги диний ва иқтисодий ҳаёт ҳақида қўшимча маълумот бериши мумкин.

Швеция Миллий мерос кенгаши топилмани давлат тасарруфига олишга қарор қилган. Хазинани аниқлаган шахсга 4 миллион Швеция кронаси миқдорида товон пули берилади.

Кенгаш вакили Магнус Ларссоннинг таъкидлашича, товон миқдорини белгилашда хазинанинг юқори тарихий-маданий қиймати ва топилмани аниқлаган шахс учун адолатли тўлов белгилаш зарурати ҳисобга олинган.

Y
Хёрнингсхольм хазинасиШвеция Миллий мерос кенгашиМёркё ҳудудиВикинглар даври
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фуқаро 18,5 кг кумуш хазина топиб олди: Дания тарихидаги рекорд кўрсаткичФуқаро 18,5 кг кумуш хазина топиб олди: Дания тарихидаги рекорд кўрсаткич31 август 21:46Швецияда сайловда чап мухолифат етакчиликни қўлга олди, ўнглар эса тахтни бой бермоқдаШвецияда сайловда чап мухолифат етакчиликни қўлга олди, ўнглар эса тахтни бой бермоқда14 сентябр 12:27"Оддий тангалар" деб ўйлаган 18 ёшли йигит аслида девор ичидан миллионлаб евролик олтин топди"Оддий тангалар" деб ўйлаган 18 ёшли йигит аслида девор ичидан миллионлаб евролик олтин топди17 сентябр 15:31Белгияда канализация қазиш пайтида кутилмаган хазина топилдиБелгияда канализация қазиш пайтида кутилмаган хазина топилди23 август 12:1166 миллион йиллик динозавр суягидан сирли модда топилди66 миллион йиллик динозавр суягидан сирли модда топилди16 август 10:47Садио Мане туғилган қишлоғига 20 миллион доллар сармоя киритмоқдаСадио Мане туғилган қишлоғига 20 миллион доллар сармоя киритмоқдаБугун 15:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота