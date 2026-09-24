24/7 тунги ҳаёт: Шавкат Мирзиёев янги гастрономик туризм кўчасини кўздан кечирди (видео)

·3·Ўзбекистон
24/7 тунги ҳаёт: Шавкат Мирзиёев янги гастрономик туризм кўчасини кўздан кечирди (видео)

Андижон шаҳрининг туризм ва хизмат кўрсатиш инфратузилмасида яна бир шов-шувли лойиҳа ишга тушди: шаҳар марказида туну кун (24/7 тартибида) фаолият юритувчи, мислсиз жозибадорликка эга замонавий гастрономик сайёҳлик маркази барпо этилди. Президент Шавкат Мирзиёев Андижон вилоятига ташрифи доирасида шаҳарнинг Ўрикзор маҳалласида янги ташкил қилинган ушбу гастрономик туризм кўчаси билан шахсан танишди. Машраб ва Сарикуй кўчаларини қамраб олган, умумий узунлиги 1,2 километр бўлган ушбу йирик лойиҳанинг қиймати 18 миллиард сўмни ташкил этади. Ушбу маблағнинг 8 миллиард сўми давлат бюджети ҳисобидан йўл ва муҳандислик инфратузилмасига ажратилган бўлса, 10 миллиард сўми ташаббускор маҳаллий тадбиркорлар томонидан тўғридан-тўғри инвестиция сифатида киритилди.

24/7 тунги ҳаёт: Шавкат Мирзиёев янги гастрономик туризм кўчасини кўздан кечирди (видео)

Натижада ҳудудда пиёдалар ва велосипедчилар учун хавфсиз кенг йўлаклар, мусиқали фавворалар, селфи-ҳудудлар, тунги ёрқин иллюминация тизими, спорт ва болалар экомайдончалари ташкил этилди. Энг муҳими, мазкур кўчадаги 35 та савдо ва умумий овқатланиш объектида 30 нафар тадбиркор узлуксиз тунги хизмат кўрсатиб, кунига 10 мингдан ортиқ аҳоли ҳамда хорижий сайёҳларни қабул қилиш қувватига эга бўлди. Давлатимиз раҳбари янги кўча бўйлаб пиёда сайр қилиб, тадбиркорлар ва сайрга чиққан шаҳар аҳли билан самимий суҳбат қурди.

Хўш, 18 миллиард сўмлик ушбу лойиҳа Андижоннинг тунги иқтисодиётини қандай ўзгартиради, гастрономик кўчалар тадбиркорларга қанча даромад келтиради ва нима сабабдан бу тажриба барча вилоят марказларига татбиқ этилмоқда?

24/7 тунги ҳаёт: Шавкат Мирзиёев янги гастрономик туризм кўчасини кўздан кечирди (видео)

«1,2 км йўлак, 24/7 режим ва кунига 10 минг сайёҳ»: Гастрономик кўчанинг 5 та асосий нуқтаси

Шавкат Мирзиёев кўздан кечирган Ўрикзор маҳалласидаги кўчадан энг муҳим рақам ва фактлар:

  • 1,2 километрлик замонавий сайлгоҳ: Машраб ва Сарикуй кўчалари тўлиқ қайта таъмирланиб, пиёдалар, велосипедлар ва оилавий дам олиш учун мослаштирилди;

  • 18 миллиард сўмлик давлат ва хусусий шериклик: Лойиҳага бюджетдан 8 млрд сўм ва тадбиркорлар томонидан 10 млрд сўмлик инвестиция жалб этилди;

  • 24/7 узлуксиз тунги иқтисодиёт: Кўчадаги 35 та савдо ва сервис нуқтасида 30 та тадбиркорлик субъекти туну кун фаолият юритмоқда;

  • 100 та янги доимий иш ўрни: Хизмат кўрсатиш соҳаси кенгайиши ҳисобига маҳаллий ёшлар ва аҳоли учун 100 та янги даромадли иш ўрни очилди;

  • Кунлик 10 минг меҳмон сиғими: Инфратузилма кунига 10 мингдан зиёд шаҳар аҳолиси ва туристларни қабул қилиб, гастрономик шов-шувга сабаб бўлмоқда.

24/7 тунги ҳаёт: Шавкат Мирзиёев янги гастрономик туризм кўчасини кўздан кечирди (видео)

Шаҳарсозлик ва туризм: Оддий кўча ҳолати ва янги гастрономик сайлгоҳ таққоси

Ўрикзор маҳалласида амалга оширилган муҳандислик ва сервис янгиланишлари таҳлили:

Кўрсаткичлар ва параметрлар

Лойиҳагача бўлган ҳолат

Янги барпо этилган гастрономик кўча

Иш режими ва тунги фаоллик

Соат 20:00 дан сўнг ҳаёт тўхтарди

24/7 режимида узлуксиз тунги сервис ва овқатланиш

Ҳаракатланиш қулайлиги

Автомашиналар тирбандлиги, тор йўлаклар

1,2 км пиёдалар ва хавфсиз велойўлаклар тизими

Инвестиция ҳажми ва таркиби

Кичик тарқоқ савдо нуқталари

18 млрд сўм (8 млрд давлат + 10 млрд хусусий бизнес)

Жалб этилган тадбиркорлар ва объектлар

Чекланган якка тартибдаги дўконлар

35 та савдо нуқтаси ва 30 та ихтисослашган бизнес субъекти

Бандлик ва иш ўринлари

Мавсумий ва кам сонли ишчилар

100 та доимий ва юқори хизмат кўрсатиш иш ўрни

Кунлик сайёҳлар ва меҳмонлар оқими

Кунига бир неча юз нафар йўловчи

Кунига 10 000 дан ортиқ аҳоли ва хорижий сайёҳ сиғими

Ландшафт ва маданий муҳит

Стандарт кўча ёриткичлари

Фавворалар, селфи-зоналар, болалар экомайдончалари, спорт ҳудуди

24/7 тунги ҳаёт: Шавкат Мирзиёев янги гастрономик туризм кўчасини кўздан кечирди (видео)

Урбанистика ва иқтисодий экспертиза: Нега гастрономик кўчалар тунги иқтисодиётни портлатмоқда?

Урбанистлар, туризм экспертлари ва молиячиларнинг хулосалари:

  • «Тунги иқтисодиёт» феномени: Шаҳарлар иқтисодиёти фақат кундузги иш соатлари билан чекланиб қолмаслиги керак; 24/7 форматидаги кўчалар савдо ва хизмат кўрсатиш айланмасини икки баробарга ошириб, бюджетга тушумларни кескин кўпайтиради;

  • Пиёдалар ҳудуди ва «кўча савдоси» жозибаси: Машиналар ҳаракати чекланган ёки пиёдалар учун мослаштирилган кўчаларда одамлар кўпроқ вақт ўтказади ва кўпроқ харид қилади; фавворалар, селфи-ҳудудлар ва болалар экомайдончалари оилавий дам олиш маданиятини янги босқичга кўтаради;

  • Давлат ва бизнеснинг идеал шериклиги: 18 миллиард сўмнинг 10 миллиарди тадбиркорлар томонидан киритилгани — бизнес давлат яратиб берган инфратузилмага (ёритиш, йўлак, коммуникация) ишонч билан сармоя тикаётганини кўрсатади;

  • Андижон бренди ва гастротуризм оқими: Андижон ошхонаси, сомсаси ва миллий таомлари аллақачон республика бўйлаб машҳур; ушбу миллий бойликни замонавий кўча форматида 24/7 тақдим этиш қўшни водий вилоятлари, Тошкент ҳамда хориждан келувчи сайёҳлар оқимини бир неча баробар оширади.

24/7 тунги ҳаёт: Шавкат Мирзиёев янги гастрономик туризм кўчасини кўздан кечирди (видео)

Шавкат Мирзиёевнинг Ўрикзор маҳалласидаги сайри ва фуқаролар билан самимий мулоқоти Андижон шаҳрида замонавий шаҳарсозлик ҳамда инсон учун қулай яшаш муҳитини яратиш ислоҳотларнинг асосий мезони эканини яна бир бор намоён этди.

Сизнингча, Андижондаги ушбу 1,2 километрлик 24/7 гастрономик кўча шаҳарнинг энг гавжум ва машҳур сайёҳлик марказига айлана оладими? Шахсан сиз бундай кўчаларда кўпроқ қайси таомлар ва хизматлар бўлишини истардингиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва шаҳримиздаги ушбу гўзал ўзгаришларга бағишланган мақолани барча андижонликлар ҳамда саёҳат ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Андижон гастрономик кўчаШавкат МирзиёевЎрикзор маҳалла24/7 тунги иқтисодиёт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев тунги Андижонда пиёда юрди: юракни тўлқинлантирувчи эксклюзив кадрларШавкат Мирзиёев тунги Андижонда пиёда юрди: юракни тўлқинлантирувчи эксклюзив кадрларКеча 23:20Президент Асакадаги 192 гектарлик янги экотуризм марказига борди — «Узум боғи» мўъжизасиПрезидент Асакадаги 192 гектарлик янги экотуризм марказига борди — «Узум боғи» мўъжизасиБугун 13:31Ўзбекистонга сайёҳлар оқими 21 %дан зиёд ўсди: Энг кўп қайси давлатлардан келишмоқда?Ўзбекистонга сайёҳлар оқими 21 %дан зиёд ўсди: Энг кўп қайси давлатлардан келишмоқда?17 сентябр 17:01Ўзбекистон глобал сайёҳлик оқими бўйича дунёда етакчи бешликка кирдиЎзбекистон глобал сайёҳлик оқими бўйича дунёда етакчи бешликка кирди15 июн 01:03Қўқон патири энди ҳимояда: машҳур нонга янги мақом берилдиҚўқон патири энди ҳимояда: машҳур нонга янги мақом берилди16 июл 15:38Марказий Осиё туризми дунёда рекорд ўрнатди: Ўзбекистон минтақада етакчиМарказий Осиё туризми дунёда рекорд ўрнатди: Ўзбекистон минтақада етакчи10 август 18:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари