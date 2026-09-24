24/7 тунги ҳаёт: Шавкат Мирзиёев янги гастрономик туризм кўчасини кўздан кечирди (видео)
Андижон шаҳрининг туризм ва хизмат кўрсатиш инфратузилмасида яна бир шов-шувли лойиҳа ишга тушди: шаҳар марказида туну кун (24/7 тартибида) фаолият юритувчи, мислсиз жозибадорликка эга замонавий гастрономик сайёҳлик маркази барпо этилди. Президент Шавкат Мирзиёев Андижон вилоятига ташрифи доирасида шаҳарнинг Ўрикзор маҳалласида янги ташкил қилинган ушбу гастрономик туризм кўчаси билан шахсан танишди. Машраб ва Сарикуй кўчаларини қамраб олган, умумий узунлиги 1,2 километр бўлган ушбу йирик лойиҳанинг қиймати 18 миллиард сўмни ташкил этади. Ушбу маблағнинг 8 миллиард сўми давлат бюджети ҳисобидан йўл ва муҳандислик инфратузилмасига ажратилган бўлса, 10 миллиард сўми ташаббускор маҳаллий тадбиркорлар томонидан тўғридан-тўғри инвестиция сифатида киритилди.
Натижада ҳудудда пиёдалар ва велосипедчилар учун хавфсиз кенг йўлаклар, мусиқали фавворалар, селфи-ҳудудлар, тунги ёрқин иллюминация тизими, спорт ва болалар экомайдончалари ташкил этилди. Энг муҳими, мазкур кўчадаги 35 та савдо ва умумий овқатланиш объектида 30 нафар тадбиркор узлуксиз тунги хизмат кўрсатиб, кунига 10 мингдан ортиқ аҳоли ҳамда хорижий сайёҳларни қабул қилиш қувватига эга бўлди. Давлатимиз раҳбари янги кўча бўйлаб пиёда сайр қилиб, тадбиркорлар ва сайрга чиққан шаҳар аҳли билан самимий суҳбат қурди.
Хўш, 18 миллиард сўмлик ушбу лойиҳа Андижоннинг тунги иқтисодиётини қандай ўзгартиради, гастрономик кўчалар тадбиркорларга қанча даромад келтиради ва нима сабабдан бу тажриба барча вилоят марказларига татбиқ этилмоқда?
«1,2 км йўлак, 24/7 режим ва кунига 10 минг сайёҳ»: Гастрономик кўчанинг 5 та асосий нуқтаси
Шавкат Мирзиёев кўздан кечирган Ўрикзор маҳалласидаги кўчадан энг муҳим рақам ва фактлар:
1,2 километрлик замонавий сайлгоҳ: Машраб ва Сарикуй кўчалари тўлиқ қайта таъмирланиб, пиёдалар, велосипедлар ва оилавий дам олиш учун мослаштирилди;
18 миллиард сўмлик давлат ва хусусий шериклик: Лойиҳага бюджетдан 8 млрд сўм ва тадбиркорлар томонидан 10 млрд сўмлик инвестиция жалб этилди;
24/7 узлуксиз тунги иқтисодиёт: Кўчадаги 35 та савдо ва сервис нуқтасида 30 та тадбиркорлик субъекти туну кун фаолият юритмоқда;
100 та янги доимий иш ўрни: Хизмат кўрсатиш соҳаси кенгайиши ҳисобига маҳаллий ёшлар ва аҳоли учун 100 та янги даромадли иш ўрни очилди;
Кунлик 10 минг меҳмон сиғими: Инфратузилма кунига 10 мингдан зиёд шаҳар аҳолиси ва туристларни қабул қилиб, гастрономик шов-шувга сабаб бўлмоқда.
Шаҳарсозлик ва туризм: Оддий кўча ҳолати ва янги гастрономик сайлгоҳ таққоси
Ўрикзор маҳалласида амалга оширилган муҳандислик ва сервис янгиланишлари таҳлили:
Кўрсаткичлар ва параметрлар
Лойиҳагача бўлган ҳолат
Янги барпо этилган гастрономик кўча
Иш режими ва тунги фаоллик
Соат 20:00 дан сўнг ҳаёт тўхтарди
24/7 режимида узлуксиз тунги сервис ва овқатланиш
Ҳаракатланиш қулайлиги
Автомашиналар тирбандлиги, тор йўлаклар
1,2 км пиёдалар ва хавфсиз велойўлаклар тизими
Инвестиция ҳажми ва таркиби
Кичик тарқоқ савдо нуқталари
18 млрд сўм (8 млрд давлат + 10 млрд хусусий бизнес)
Жалб этилган тадбиркорлар ва объектлар
Чекланган якка тартибдаги дўконлар
35 та савдо нуқтаси ва 30 та ихтисослашган бизнес субъекти
Бандлик ва иш ўринлари
Мавсумий ва кам сонли ишчилар
100 та доимий ва юқори хизмат кўрсатиш иш ўрни
Кунлик сайёҳлар ва меҳмонлар оқими
Кунига бир неча юз нафар йўловчи
Кунига 10 000 дан ортиқ аҳоли ва хорижий сайёҳ сиғими
Ландшафт ва маданий муҳит
Стандарт кўча ёриткичлари
Фавворалар, селфи-зоналар, болалар экомайдончалари, спорт ҳудуди
Урбанистика ва иқтисодий экспертиза: Нега гастрономик кўчалар тунги иқтисодиётни портлатмоқда?
Урбанистлар, туризм экспертлари ва молиячиларнинг хулосалари:
«Тунги иқтисодиёт» феномени: Шаҳарлар иқтисодиёти фақат кундузги иш соатлари билан чекланиб қолмаслиги керак; 24/7 форматидаги кўчалар савдо ва хизмат кўрсатиш айланмасини икки баробарга ошириб, бюджетга тушумларни кескин кўпайтиради;
Пиёдалар ҳудуди ва «кўча савдоси» жозибаси: Машиналар ҳаракати чекланган ёки пиёдалар учун мослаштирилган кўчаларда одамлар кўпроқ вақт ўтказади ва кўпроқ харид қилади; фавворалар, селфи-ҳудудлар ва болалар экомайдончалари оилавий дам олиш маданиятини янги босқичга кўтаради;
Давлат ва бизнеснинг идеал шериклиги: 18 миллиард сўмнинг 10 миллиарди тадбиркорлар томонидан киритилгани — бизнес давлат яратиб берган инфратузилмага (ёритиш, йўлак, коммуникация) ишонч билан сармоя тикаётганини кўрсатади;
Андижон бренди ва гастротуризм оқими: Андижон ошхонаси, сомсаси ва миллий таомлари аллақачон республика бўйлаб машҳур; ушбу миллий бойликни замонавий кўча форматида 24/7 тақдим этиш қўшни водий вилоятлари, Тошкент ҳамда хориждан келувчи сайёҳлар оқимини бир неча баробар оширади.
Шавкат Мирзиёевнинг Ўрикзор маҳалласидаги сайри ва фуқаролар билан самимий мулоқоти Андижон шаҳрида замонавий шаҳарсозлик ҳамда инсон учун қулай яшаш муҳитини яратиш ислоҳотларнинг асосий мезони эканини яна бир бор намоён этди.
Сизнингча, Андижондаги ушбу 1,2 километрлик 24/7 гастрономик кўча шаҳарнинг энг гавжум ва машҳур сайёҳлик марказига айлана оладими? Шахсан сиз бундай кўчаларда кўпроқ қайси таомлар ва хизматлар бўлишини истардингиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва шаҳримиздаги ушбу гўзал ўзгаришларга бағишланган мақолани барча андижонликлар ҳамда саёҳат ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…