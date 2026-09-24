Қамоқда ўтирганида "дунёнинг энг келишган эркаги" деб топилган актёр
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мянмалик актёр Паинг Тахон 2021 йилда қамоқда бўлганида ТК Кандлер томонидан "дунёнинг энг келишган эркаги" деб топилди ва "100 Мост Ҳандсоме Фасес оф 2021" рейтингида биринчи ўринни эгаллади.
- У ҳарбий тўнтаришга қарши чиққани учун 2021 йил 8 апрелда ҳибсга олинган ва 27 декабрда уч йилга озодликдан маҳрум этилган.
- Паинг Тахон қамоқда деярли 11 ой ўтказганидан сўнг, 2022 йил 2 мартда афв этилиб, озодликка чиқарилган.
Мьянмалик актёр, модель ва хонанда Paing Takhon 2021 йилда қамоқда бўлган вақтида TC Candler томонидан дунёнинг энг келишган эркаги деб топилган. У “100 Most Handsome Faces of 2021” рейтингида биринчи ўринни эгаллаган. Ташкилот унинг суратига “Free this man” (“Бу одамни озод қилинг”) деган чақириқни ҳам қўшган. Бу ҳақда The Day маълум қилди.
Paing Takhon 1996 йил 17 сентябрда Мьянманинг Kawthaung шаҳрида туғилган. У олти фарзандли оиланинг тўртинчи фарзанди. 18 ёшида Yangon шаҳрига кўчиб, моделлик соҳасида фаолият бошлаган. Кейинчалик актёрлик ва хонандалик билан ҳам шуғулланган.
2017 йилда Paing Takhon “Midnight Traveller” фильмида бош ролни ижро этиб, актёр сифатида ҳам танила бошлаган. Шу йилларда унинг моделлик фаолияти ҳам ривожланиб, Мьянмадан ташқари, хусусан, Таиландда ҳам мухлислари кўпайган.
У 2020 йилда TC Candler томонидан тузилган “100 Most Handsome Faces” рейтингида 10-ўринни эгаллаган. 2021 йил бошида эса сочини қирдириб, 10 кун давомида буддист монастирида роҳиб сифатида яшаган. Унинг шу даврдаги суратлари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган.
Бироқ 2021 йил унинг ҳаётида кескин бурилиш ясади. 1 февраль куни Мьянмада ҳарбийлар ҳокимиятни эгаллаганидан сўнг мамлакатда оммавий норозилик намойишлари бошланди. Paing Takhon ҳам ҳарбий тўнтаришга қарши чиқиб, намойишларда қатнашди ва ижтимоий тармоқларда ўз муносабатини билдирди.
2021 йил 8 апрель куни у Yangon шаҳридаги онасининг уйидан ҳарбийлар томонидан ҳибсга олинди. Кейинчалик унинг ижтимоий тармоқдаги саҳифалари ҳам ўчириб ташланган.
27 декабрь куни суд Paing Takhonni Мьянма Жиноят кодексининг 505(a)-моддаси бўйича уч йилга озодликдан маҳрум қилиш ва оғир меҳнатга жалб этиш жазоси билан ҳукм қилган. У Insein қамоқхонасида сақланган.
Орадан кўп вақт ўтмай, TC Candler 2021 йилги рейтингини эълон қилди. Унда Paing Takhon 130 мингдан ортиқ номзод орасидан “100 Most Handsome Faces” рўйхатининг биринчи поғонасидан жой олди. Шу тариқа у мазкур эътирофни айнан қамоқда бўлган пайтида қўлга киритган.
Paing Takhon қамоқда қарийб 11 ой бўлиб, 2022 йил 2 март куни давлат томонидан эълон қилинган афв доирасида озод қилинган.
Изоҳлар 0
…