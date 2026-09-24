Қамоқда ўтирганида "дунёнинг энг келишган эркаги" деб топилган актёр

·107·Дунё
Қамоқда ўтирганида "дунёнинг энг келишган эркаги" деб топилган актёр
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мянмалик актёр Паинг Тахон 2021 йилда қамоқда бўлганида ТК Кандлер томонидан "дунёнинг энг келишган эркаги" деб топилди ва "100 Мост Ҳандсоме Фасес оф 2021" рейтингида биринчи ўринни эгаллади.
  • У ҳарбий тўнтаришга қарши чиққани учун 2021 йил 8 апрелда ҳибсга олинган ва 27 декабрда уч йилга озодликдан маҳрум этилган.
  • Паинг Тахон қамоқда деярли 11 ой ўтказганидан сўнг, 2022 йил 2 мартда афв этилиб, озодликка чиқарилган.

Мьянмалик актёр, модель ва хонанда Paing Takhon 2021 йилда қамоқда бўлган вақтида TC Candler томонидан дунёнинг энг келишган эркаги деб топилган. У “100 Most Handsome Faces of 2021” рейтингида биринчи ўринни эгаллаган. Ташкилот унинг суратига “Free this man” (“Бу одамни озод қилинг”) деган чақириқни ҳам қўшган. Бу ҳақда The Day маълум қилди.

Paing Takhon 1996 йил 17 сентябрда Мьянманинг Kawthaung шаҳрида туғилган. У олти фарзандли оиланинг тўртинчи фарзанди. 18 ёшида Yangon шаҳрига кўчиб, моделлик соҳасида фаолият бошлаган. Кейинчалик актёрлик ва хонандалик билан ҳам шуғулланган.

2017 йилда Paing Takhon “Midnight Traveller” фильмида бош ролни ижро этиб, актёр сифатида ҳам танила бошлаган. Шу йилларда унинг моделлик фаолияти ҳам ривожланиб, Мьянмадан ташқари, хусусан, Таиландда ҳам мухлислари кўпайган.

У 2020 йилда TC Candler томонидан тузилган “100 Most Handsome Faces” рейтингида 10-ўринни эгаллаган. 2021 йил бошида эса сочини қирдириб, 10 кун давомида буддист монастирида роҳиб сифатида яшаган. Унинг шу даврдаги суратлари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган.

Бироқ 2021 йил унинг ҳаётида кескин бурилиш ясади. 1 февраль куни Мьянмада ҳарбийлар ҳокимиятни эгаллаганидан сўнг мамлакатда оммавий норозилик намойишлари бошланди. Paing Takhon ҳам ҳарбий тўнтаришга қарши чиқиб, намойишларда қатнашди ва ижтимоий тармоқларда ўз муносабатини билдирди.

Tatuajli erkakning turli qiyofadagi uchta surati yonma-yon joylashgan.

2021 йил 8 апрель куни у Yangon шаҳридаги онасининг уйидан ҳарбийлар томонидан ҳибсга олинди. Кейинчалик унинг ижтимоий тармоқдаги саҳифалари ҳам ўчириб ташланган.

27 декабрь куни суд Paing Takhonni Мьянма Жиноят кодексининг 505(a)-моддаси бўйича уч йилга озодликдан маҳрум қилиш ва оғир меҳнатга жалб этиш жазоси билан ҳукм қилган. У Insein қамоқхонасида сақланган.

Орадан кўп вақт ўтмай, TC Candler 2021 йилги рейтингини эълон қилди. Унда Paing Takhon 130 мингдан ортиқ номзод орасидан “100 Most Handsome Faces” рўйхатининг биринчи поғонасидан жой олди. Шу тариқа у мазкур эътирофни айнан қамоқда бўлган пайтида қўлга киритган.

Paing Takhon қамоқда қарийб 11 ой бўлиб, 2022 йил 2 март куни давлат томонидан эълон қилинган афв доирасида озод қилинган.

Paing TakhonTC Candler100 Most Handsome FacesInsein қамоқхонаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёнинг энг чиройли эркаги ким ва у нега қамоққа тушган?Дунёнинг энг чиройли эркаги ким ва у нега қамоққа тушган?Кеча 21:24Рус актёрининг Путинга вирус мурожаати ва 2 соатдан кейинги кутилмаган «тавбаси»Рус актёрининг Путинга вирус мурожаати ва 2 соатдан кейинги кутилмаган «тавбаси»30 июл 23:14Уйида ўлик ҳолда топилган актёрнинг севгилиси кўрсатмасини ўзгартирдиУйида ўлик ҳолда топилган актёрнинг севгилиси кўрсатмасини ўзгартирди10 сентябр 23:2975 йил қамоқда ўтирган АҚШлик маҳбус 101 ёшида вафот этди75 йил қамоқда ўтирган АҚШлик маҳбус 101 ёшида вафот этди22 август 17:50Истанбулда сирли фожиа: Серҳат Мустафа Қилич хонадонида жонсиз ҳолда топилдиИстанбулда сирли фожиа: Серҳат Мустафа Қилич хонадонида жонсиз ҳолда топилди6 сентябр 10:20Ноутбук ўғирланиши машҳур актёрни полициягача етакладиНоутбук ўғирланиши машҳур актёрни полициягача етаклади10 сентябр 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота