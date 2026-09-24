Россияда ЎРВИ, грипп ва COVID-19 билан касалланиш кескин ошди

·0·Дунё
Россияда ЎРВИ, грипп ва COVID-19 билан касалланиш кескин ошди

Россияда респиратор инфекциялар тарқалиши кучаймоқда. 2026 йилнинг 38-ҳафтасида ЎРВИ, грипп ва COVID-19 билан касалланишнинг 734 мингта ҳолати қайд этилган. Бу аввалги ҳафтага нисбатан 33,8 фоизга кўп.

Бу ҳақда Россия Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва инсон фаровонлиги соҳасини назорат қилиш федерал хизмати — Роспотребнадзор маълум қилди.

Идора маълумотларига кўра, мамлакатда респиратор инфекциялар тарқалишининг интенсивлиги ортиб бормоқда.

Бир ҳафта ичида 734 мингта ҳолат қайд этилди.

Роспотребнадзор маълумотларига кўра, жорий мавсумда грипп билан касалланишнинг энг юқори кўрсаткичи Янги йил байрамлари арафасида кузатилиши кутилмоқда. Респиратор инфекциялар бўйича вазият мутахассислар кузатувида қолмоқда.

РоссияРоспотребнадзоргриппCOVID-19
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Табассум ортидаги қопқон: Россияда мигрантларни пора билан қўлга олишнинг янги тузоғиТабассум ортидаги қопқон: Россияда мигрантларни пора билан қўлга олишнинг янги тузоғи18 сентябр 07:50АҚШда икки хавфли инфекция тарқалмоқда, ўнлаб одамлар шифохонадаАҚШда икки хавфли инфекция тарқалмоқда, ўнлаб одамлар шифохонада14 июл 13:24Эбола эпидемияси бошланганидан бери Африкадан ташқаридаги илк касалланиш ҳолати қайд этилдиЭбола эпидемияси бошланганидан бери Африкадан ташқаридаги илк касалланиш ҳолати қайд этилди25 июн 16:04Хитойда каналар орқали юқувчи янги хавфли вирус аниқланди...Хитойда каналар орқали юқувчи янги хавфли вирус аниқланди...10 сентябр 10:21«Наполи» 100 ёшда: Неаполни қамраган улкан байрам тафсилотлари...«Наполи» 100 ёшда: Неаполни қамраган улкан байрам тафсилотлари...2 август 09:11Россияда майнинг "қора рўйхати" кенгаймоқда: Москва ва чегара ҳудудлари тақиқ остидаРоссияда майнинг "қора рўйхати" кенгаймоқда: Москва ва чегара ҳудудлари тақиқ остида1 август 07:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота